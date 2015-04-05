Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,080 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

clix4btc, coinbulb, btcclicks - топовые по версии news.bitcoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:17
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
clix4btc, coinbulb, btcclicks - топовые по версии news.bitcoin
Здравствуйте!
Лето - время утомительное.
Хочу вас познакомить со следующими ресурсами, на которых неоднократно выводились сатоши.
Прежде всего, хочу сказать, что терпение и труд - все перетрут.

1. www.clix4btc.com

Сервис просмотра рекламы. Сюда включены такие известные кликабельные платформы как PTCWall, Offers4all, ClixWall, Paid To Click. Все состоят из ссылок на 10 секундные рекламы. Но, первые три производят оплату в долларах, а Paid to Click производит оплату сразу в сатоши.
Хочется также обратить внимание на то, что есть "испытания", за которые платят обычно больше всего и это один из жирных + сервиса. Благодаря этим предложениям можно в месяц около 60 000 - 70 000 сатоши выводить, а то и больше.
То, что копится в долларах можно конвертировать в сатоши 1 раз в месяц (в начале месяца - администратор добавляет кнопку конвертации).

Два способа вывода - 50 000 сатоши - в течение двух часов и 10 000 сатоши в течение двух дней.
Напрямую в кошелек.



2. btcclicks.com
Сильная и честная платформа с часто обновляемыми ссылками на просмотры рекламы. В день можно кликать в диапазоне от 500 до 900 сатоши. Более 900 я еще не кликал. В среднем по 600-700 в день.

Вывод от 10 000 сатоши.
Напрямую в кошелек.



3. coinbulb.com
Еще одна платформа с ежедневным обновлением рекламы. Вывод от 40 000 сатоши в течение 48 часов. В день по 500-600 сатоши собирается.



4. Так как я считаю себя порядочным человеком и пользователем форума, дабы не плодить кучу тем. Хочу внести еще честных и блестящих пару биткоин кранов:

freebitco.in - вывод от 30 000 сатоши, напрямую в кошелек.

moonbit.com.in - вывод от 25 000 сатоши. Клик каждые 5 минут, ежедневный накопительный процент. Очень большие сладости приносят партнерские программы).

fieldbitcoins - вывод от 25 000 сатоши. Клик каждые 5 минут, ежедневный накопительный процент. Кран аналогичен предыдущему, только без партнерских программ, но с увеличенным временным накоплением.

Всех благ вам дорогие друзья и терпения!

добавлено через 10 минут
Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Буду рад помочь и ответить вам.
Последний раз редактировалось infinityblade; Сегодня в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
infinityblade на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Clix4BTC.com - зарабатываем Bitcoin alexxxray Прочие виды заработка 69 20.06.2017 15:49
http://btcworldnews.ru/news/predlozhenie-po-masshtabirovaniyu-bitcoin-segwit2x-nabira Sinigr Новости криптовалют 0 19.06.2017 15:46
Шесть главных технологий 2016 по версии Bitcoin Magazine Анна Чернобай Новости криптовалют 0 11.01.2017 13:12
Топ 5 Bitcoin кошельков по версии сайта BitНовости bizneser Новости криптовалют 1 20.10.2016 20:51
Life News׃ Быть или не быть Bitcoin Vogul Новости криптовалют 0 05.04.2015 17:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Wall Street пытается втянуть Силиконовую долину в свою игру
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
wmrland.ru-Отличный спонсор с мгновенными выплатыми
От maxim1378 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bartik
Обмен валют, как на нём заработать?
От Bartik в разделе «Финансовый сервис»
Аватара нет
Карта – хорошо, а наличные – лучше (инфографика)
От Vogul в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Visa Classic оплата за обслуживание
От Taraser в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар nlobp
Даем объявление.Часть 2. [Урок №21] ПАММ Партнер
От nlobp в разделе «Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео»
.     
Пользователей
414,080
Тем
475,435
Сообщений
11,780,057

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube