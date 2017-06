infinityblade

clix4btc, coinbulb, btcclicks - топовые по версии news.bitcoin

Лето - время утомительное.

Хочу вас познакомить со следующими ресурсами, на которых неоднократно выводились сатоши.

Прежде всего, хочу сказать, что терпение и труд - все перетрут.



1.



Сервис просмотра рекламы. Сюда включены такие известные кликабельные платформы как PTCWall, Offers4all, ClixWall, Paid To Click. Все состоят из ссылок на 10 секундные рекламы. Но, первые три производят оплату в долларах, а Paid to Click производит оплату сразу в сатоши.

Хочется также обратить внимание на то, что есть "испытания", за которые платят обычно больше всего и это один из жирных + сервиса. Благодаря этим предложениям можно в месяц около 60 000 - 70 000 сатоши выводить, а то и больше.

То, что копится в долларах можно конвертировать в сатоши 1 раз в месяц (в начале месяца - администратор добавляет кнопку конвертации).



Два способа вывода - 50 000 сатоши - в течение двух часов и 10 000 сатоши в течение двух дней.

Напрямую в кошелек.







2.

Сильная и честная платформа с часто обновляемыми ссылками на просмотры рекламы. В день можно кликать в диапазоне от 500 до 900 сатоши. Более 900 я еще не кликал. В среднем по 600-700 в день.



Вывод от 10 000 сатоши.

Напрямую в кошелек.







3.

Еще одна платформа с ежедневным обновлением рекламы. Вывод от 40 000 сатоши в течение 48 часов. В день по 500-600 сатоши собирается.







4. Так как я считаю себя порядочным человеком и пользователем форума, дабы не плодить кучу тем. Хочу внести еще честных и блестящих пару биткоин кранов:















Всех благ вам дорогие друзья и терпения!



добавлено через 10 минут

