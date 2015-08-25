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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,072 Благодарностей: 1,104 УГ: 22 КП: 0.187 подарки

65% российских долларовых миллионеров отправили детей учиться за границу



Сообщается, что Julius Baer Group Ltd - это крупная швейцарская группа занимающаяся инвестиционными консультациями для обеспеченных клиентов, вместе с подразделением по управлению благосостоянием российского "Сколково" провели опрос среди долларовых миллионеров из России и выяснили, что двадцать пять процентов из них сейчас держат в голове идею временного отъезда за рубеж, а пятьдесят процентов всё же хотят и дальше пока жить в России еще лет 10 как минимум. Оставшиеся двадцать пять процентов затруднились пока с ответом про своё будущее.



Также цифры этого исследования демонстрируют, шестнадцать процентов долларовых российских миллионеров намерены уже в скором будущем продать свой бизнес полностью. Шесть процентов из общей массы хотят передать его членам своей семьи в дальнейшее управление, а тридцать три процента твердо уверены, что и дальше не будут выпускать штурвала из рук, если только не случится вдруг чего-либо экстраординарного.



В настоящее время большинство из опрошенных считают главным приоритетом в своём бизнесе не прирост капитала, а его сохранение (консервация) и охрану от посягательств извне. То есть другими словами - деньги ими уже заработаны и на многие поколения вперед (у большинства) и сейчас главное, чтобы не отобрали. Этим они в основном сейчас и занимаются, а то что бизнес у них не растёт, ну так, извините, условия такие - мы то здесь причём?



Средний возраст нашего очень обеспеченного человека составляет в районе 50-55 лет, он женат и имеет в среднем по 3-е детей. Соответственно, где-то шестьдесят пять процентов детей таких миллионеров сейчас учатся за границей - в престижных университетах, т.е. отечественное образование им явно не по душе. Ну как говорится: на вкус и цвет - товарищей нет, может там действительно лучше учат, раз берут огромные деньги за это.



СМИ также напоминают, что среди бизнесменов из РФ сейчас наблюдается поветрие по поводу отказа от статуса налогового резидента вследствие принятого у нас закона о деофшоризации. Примерно тридцать три процента из входящих в ТОП-500 крупных российских миллионеров уже покинули Россию и этот процесс пока не идёт на убыль. Кроме того, СМИ пишут, что 2 месяца назад депутаты Думы не стали рассматривать законопроект о запрете детям госслужащих и госкомпаний обучение за границей - и, конечно выводы по данному поводу каждый должен делать сам.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/594ce8c928c95 Сообщается, что Julius Baer Group Ltd - это крупная швейцарская группа занимающаяся инвестиционными консультациями для обеспеченных клиентов, вместе с подразделением по управлению благосостоянием российского "Сколково" провели опрос среди долларовых миллионеров из России и выяснили, что двадцать пять процентов из них сейчас держат в голове идею временного отъезда за рубеж, а пятьдесят процентов всё же хотят и дальше пока жить в России еще лет 10 как минимум. Оставшиеся двадцать пять процентов затруднились пока с ответом про своё будущее.Также цифры этого исследования демонстрируют, шестнадцать процентов долларовых российских миллионеров намерены уже в скором будущем продать свой бизнес полностью. Шесть процентов из общей массы хотят передать его членам своей семьи в дальнейшее управление, а тридцать три процента твердо уверены, что и дальше не будут выпускать штурвала из рук, если только не случится вдруг чего-либо экстраординарного.В настоящее время большинство из опрошенных считают главным приоритетом в своём бизнесе не прирост капитала, а его сохранение (консервация) и охрану от посягательств извне. То есть другими словами - деньги ими уже заработаны и на многие поколения вперед (у большинства) и сейчас главное, чтобы не отобрали. Этим они в основном сейчас и занимаются, а то что бизнес у них не растёт, ну так, извините, условия такие - мы то здесь причём?Средний возраст нашего очень обеспеченного человека составляет в районе 50-55 лет, он женат и имеет в среднем по 3-е детей. Соответственно, где-то шестьдесят пять процентов детей таких миллионеров сейчас учатся за границей - в престижных университетах, т.е. отечественное образование им явно не по душе. Ну как говорится: на вкус и цвет - товарищей нет, может там действительно лучше учат, раз берут огромные деньги за это.СМИ также напоминают, что среди бизнесменов из РФ сейчас наблюдается поветрие по поводу отказа от статуса налогового резидента вследствие принятого у нас закона о деофшоризации. Примерно тридцать три процента из входящих в ТОП-500 крупных российских миллионеров уже покинули Россию и этот процесс пока не идёт на убыль. Кроме того, СМИ пишут, что 2 месяца назад депутаты Думы не стали рассматривать законопроект о запрете детям госслужащих и госкомпаний обучение за границей - и, конечно выводы по данному поводу каждый должен делать сам.Специально для mmgp.ru

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