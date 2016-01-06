В Москве появится автомат для покупки криптовалют



Компания Bytewerk планирует установить в Москве автомат Trovemat в котором за наличные деньги можно купить Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты.



Не смотря на развитие криптовалют и технологий blockchain по всему миру статус криптовалюты в России не определен на законодательном уровне. Получается так, что такое явление как криптовалюта никаким образом не регулируется, и даже легальность установки самого аппарата с юридической стороны вызывает большие сомнения. Получается так, что люди будут тратить деньги на покупку того, что не является материальным объектом и того, что официально не признано государством и им же не регулируется. Как мы все знаем, денежные знаки выпускаются государством и им же регулируются. Другое дело электронные валюты. Но даже электронные валюты выпускаются одним эмитентом, в отличии от криптовалют. Криптовалюты не выпускаются одной организацией или компанией, они добываются майнерами по всему миру. Особенностью криптовалют является их ананимность, против чего и выступает государство. Именно в силу ананимности Россия не хочет признать криптовалюты и как-то их регулировать.



Проблема заключается в том, что криптовалюты существуют и их распространение никак уже Россия, ни любое другое государство не может остановить. Поэтому для любого государства актуальным стоит вопрос правого регулирования положения криптовалют. ЦБ РФ уже не однократно заявлял, что совместно с Сбербанком в России планируется создать свою собственную криптовалюту, а для этого необходимо правовое регулирование криптовалют. Нельзя создавать то, что не может быть отрегулировано, особенно если это касается денег или средств обмена, приравненных к ним.



Поэтому с правовой точки зрения установка данного аппарата кажется очень сомнительной. Так как покупая криптовалюты не определено, за что люди будут тратить деньги, ведь Bitcoin или любая другая криптовалюта ничем не регулируется в России. Поэтому у меня возникает вопрос, если аппарат будет все-таки установлен, как долго он простоит на своем месте, пока люди в погонах не придут и не унесут его в неизвестном направлении.



Тем временем, один такой аппарат уже установлен в офисе Bytewerk. Но работает в beta версии программного обеспечения, то есть не принимает реальных денег. Сейчас компания Bytewerk ведет переговоры с иностранными поставщиками о поставке пробной партии подобных аппаратов.



Аппарат Trovemat стоит 4999$. При этом при покупке криптовалют не взимается комиссия. Компания зарабатывает исключительно на продаже автоматов. Но не понятно за счет чего будет заработок с автоматов в России. Ведь необходима охрана, чтобы автомат находился в более менее безопасном месте, а за это надо платить аренду. В любом случае автомат должен окупать самого себя. Помимо правовой неопределенности установки аппарата существует много других не урегулированных вопросов. Тем не менее, 100 таких аппаратов уже установлено в США. В США статус криптовалют урегулирован и по поводу легальной установки таких аппаратов в этой стране нет никаких вопросов.



Руководство компании Bytewerk отметило, что из-за правовой неопределенности люди боятся покупать криптовалюту. Пока компания ожидает легализации криптовалют в России и их продажи через терминалы.



У ЦБ по поводу криптовалют не однозначная позиция. С одной стороны ЦБ планирует ввести свою собственную криптовалюту, которая будет выпускаться одним эмитентом и не будет анонимной, а для этого нужно правовое регулирование и должен быть определен статус криптовалют. С другой стороны в том виде, в каком сейчас есть криптовалюты, они не представляют интерес для ЦБ и он не спешит с внесением предложений о их государственном регулировании. Поэтому все граждане России, у которых есть криптовалюта находятся вне правового поля и уже действуют по своему усмотрению на свой страх и риск.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://incrussia.ru/news/v-moskve-po...-kriptovalyut/



https://text.ru/antiplagiat/594ce8ea1e0bc Компания Bytewerk планирует установить в Москве автомат Trovemat в котором за наличные деньги можно купить Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты.Не смотря на развитие криптовалют и технологий blockchain по всему миру статус криптовалюты в России не определен на законодательном уровне. Получается так, что такое явление как криптовалюта никаким образом не регулируется, и даже легальность установки самого аппарата с юридической стороны вызывает большие сомнения. Получается так, что люди будут тратить деньги на покупку того, что не является материальным объектом и того, что официально не признано государством и им же не регулируется. Как мы все знаем, денежные знаки выпускаются государством и им же регулируются. Другое дело электронные валюты. Но даже электронные валюты выпускаются одним эмитентом, в отличии от криптовалют. Криптовалюты не выпускаются одной организацией или компанией, они добываются майнерами по всему миру. Особенностью криптовалют является их ананимность, против чего и выступает государство. Именно в силу ананимности Россия не хочет признать криптовалюты и как-то их регулировать.Проблема заключается в том, что криптовалюты существуют и их распространение никак уже Россия, ни любое другое государство не может остановить. Поэтому для любого государства актуальным стоит вопрос правого регулирования положения криптовалют. ЦБ РФ уже не однократно заявлял, что совместно с Сбербанком в России планируется создать свою собственную криптовалюту, а для этого необходимо правовое регулирование криптовалют. Нельзя создавать то, что не может быть отрегулировано, особенно если это касается денег или средств обмена, приравненных к ним.Поэтому с правовой точки зрения установка данного аппарата кажется очень сомнительной. Так как покупая криптовалюты не определено, за что люди будут тратить деньги, ведь Bitcoin или любая другая криптовалюта ничем не регулируется в России. Поэтому у меня возникает вопрос, если аппарат будет все-таки установлен, как долго он простоит на своем месте, пока люди в погонах не придут и не унесут его в неизвестном направлении.Тем временем, один такой аппарат уже установлен в офисе Bytewerk. Но работает в beta версии программного обеспечения, то есть не принимает реальных денег. Сейчас компания Bytewerk ведет переговоры с иностранными поставщиками о поставке пробной партии подобных аппаратов.Аппарат Trovemat стоит 4999$. При этом при покупке криптовалют не взимается комиссия. Компания зарабатывает исключительно на продаже автоматов. Но не понятно за счет чего будет заработок с автоматов в России. Ведь необходима охрана, чтобы автомат находился в более менее безопасном месте, а за это надо платить аренду. В любом случае автомат должен окупать самого себя. Помимо правовой неопределенности установки аппарата существует много других не урегулированных вопросов. Тем не менее, 100 таких аппаратов уже установлено в США. В США статус криптовалют урегулирован и по поводу легальной установки таких аппаратов в этой стране нет никаких вопросов.Руководство компании Bytewerk отметило, что из-за правовой неопределенности люди боятся покупать криптовалюту. Пока компания ожидает легализации криптовалют в России и их продажи через терминалы.У ЦБ по поводу криптовалют не однозначная позиция. С одной стороны ЦБ планирует ввести свою собственную криптовалюту, которая будет выпускаться одним эмитентом и не будет анонимной, а для этого нужно правовое регулирование и должен быть определен статус криптовалют. С другой стороны в том виде, в каком сейчас есть криптовалюты, они не представляют интерес для ЦБ и он не спешит с внесением предложений о их государственном регулировании. Поэтому все граждане России, у которых есть криптовалюта находятся вне правового поля и уже действуют по своему усмотрению на свой страх и риск.Специально для mmgp.ruПо материалам

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