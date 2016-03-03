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Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 14:36 Сегодня, 14:36 Сегодня, 13:56 #1 Виталий Бондар Интересующийся

Имя: Виталий Пол: Мужской Адрес: Украина Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 24.10.2016 Сообщений: 22 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000 VELARM Я не админ или владелец проекта.

Данная тема носит исключительно ознакомительный характер.

Официальный старт проекта и запуск сайта – 10 мая 2017 г. One Capital Group LTD - инвестиционная компания, основанная в 2012 году, до 2017 года работающая с частными и корпоративными клиентами на территории Испании. В 2017 году компания вышла на международный рынок под брендом VELARM для развития бизнеса по всему миру.

КОНТАКТЫ:

АДРЕС:World Trade Centre City Point, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT

Email: support@velarm.net

ЦЕЛИ И МИССИЯ

Построение крупной потребительской сети по всему миру



Запуск собственной букмекерской конторы



Совместный бизнес основанный на надежном взаимосотрудничестве и доверии



Создание собственной криптовалюты нового поколения



Постоянный рост прибыли



Обеспечение гарантированного дохода абсолютно каждому партнеру



Запуск и развитие новых прибыльных направлений СОСТАВ ХОЛДИНГА

VELARM IT (разработка и реализация собственных IT продуктов) - МЕЖДУНАРОДНАЯ IT КОМПАНИЯ. РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЯ САМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ КРУПНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАКАЗЫ. В КОМАНДУ ВХОДЯТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ США, ИСПАНИИ, РОССИИ И УКРАИНЫ.



VELARM TRADE (трейдинг на бирже криптовалют) - занимается торговлей криптовалютами и приумножает средства инвесторов компании Velarm с 2012 года. В 2017 году у каждого партнера появилась возможность зарабатывать на бирже вместе с компанией, получая сигналы и обучение от опытных трейдеров компании.

Одна из целей компании - открытие собственной международной биржи криптовалют . Помогая вам стать успешным трейдером мы строим доверительные партнерские отношения. Ваше доверие сегодня - залог продуктивного долгосрочного сотрудничества и совместного достижения целей!



VELARM SPORT (спортивные инвестиции) - КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ АНАЛИТИКОЙ И ПРОГНОЗОМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО ИСХОДА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ В ТАКИХ ВИДАХ СПОРТА, КАК: ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ХОККЕЙ. В КОМАНДЕ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ АНАЛИТИКИ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ.

Часть средств компании VELARM передается в управление специалистам, а благодаря правильному мани менеджменту и уникальным стратегиям средства постоянно приумножаются.

Убедится в этом можно просматривая точную статистику наших аналитиков, а так же покупая платные подписки на прогнозы, которые дают возможность абсолютно каждому зарабатывать вместе с нами!

В данный момент ведется разрабатывается приложение для мобильных устройств, позволяющего получать мгновенные сигналы в реальном времени, прямо во время спортивного события!



Безупречная стратегия управления инвестициями и развитие перспективных направлений, а так же максимальная монетизация гарантируют стабильную прибыль инвесторам без каких-либо рисков!

ЛЕГАЛЬНОСТЬ

ONE CAPITAL GROUP – МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ С 2012 ГОДА. ДО 2017 ГОДА КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ МОГЛИ СТАТЬ ТОЛЬКО ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ И КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ, ВЕДУЩИЕ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИИ ИСПАНИИ. В 2017 ГОДУ ХОЛДИНГ ONE CAPITAL GROUP ВЫШЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ПОД БРЕНДОМ VELARM И ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ, ПРИВЛЕКАЯ ПАРТНЕРОВ СО ВСЕГО МИРА.



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР КОМПАНИИ В РЕЕСТРЕ : 08041235



СТАВНОЙ КАПИТАЛ : 1 000 000 GPB.



ЮР. АДРЕС WORLD TRADE CENTRE CITY POINT, 1 ROPEMAKER STREET, LONDON, EC2Y 9HT



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОФИС: BARCELONA WORLD TRADE CENTER, EDIFICIO SUR - 2ª PLANTA, MUELLE DE BARCELONA, BARCELONA, CATALONIA, 08039, SPAIN



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ

START

$5-99

192% - 360дн.

16% - 30дн.





EASY

$100 -299

204% - 360дн.

17% - 30дн.



STANDART

$300 - 1499

216% - 360дн.

18% - 30дн.



EXPERT

$1500 - 9999

228% - 360дн.

19% - 30дн.



MAXIMUM

$10000 - 50000

240% - 360дн.

20% - 30дн.



Начисления каждые 15 дней - Вывод МОМЕНТАЛЬНЫЙ



КАРЬЕРА

МАРКЕТИНГ VELARM ДЕЛИТСЯ НА СЛЕД. ТИПЫ ВАЛЮТ: ( Бонусы выплачиваются отдельно по каждой валюте )

1. $

2. ฿



ПАРТНЕРСКИЙ БОНУС ОТ ИНВЕСТИЦИЙ ПАРТНЁРОВ

1 линия - 5%

2 линия - 3%

3 линия - 1%

4 линия - 1%

5 линия - 1%



ПАРТНЕРСКИЙ БОНУС ОТ ПРОДАЖИ ПРОГНОЗОВ

1 линия - 25%

2 линия - 15%



ПАРТНЕРСКИЙ БОНУС ОТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК VELARM IT



1 линия - 15%



ВЫПЛАТА ПАРТНЕРСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И БОНУСОВ ПРОИЗВОДИТСЯ МОМЕНТАЛЬНО.



ЛИДЕРСКИЙ БОНУС

1 уровень - $0-999

2 уровень - $10 000

3 уровень - $25000 (Бонус $1000,Доход от структуры 1%)

4 уровень - $50000 (Бонус $2000,Доход от структуры 1.5%)

5 уровень - $100000 (Бонус $5000,Доход от структуры 2%)

6 уровень - $500000 (Бонус $20000,Доход от структуры 2.5%)

7 уровень - $1000000 (Бонус $50000,Доход от структуры 3%)

8 уровень - $3000000 (Бонус $150000,Доход от структуры 3,5%)

9 уровень - $10000000 (Бонус $500000,Доход от структуры 4%)



РЕГИСТРАЦИЯ Регистрация проходит через TELEGRAM

1.Заходим в TELEGRAM , в поиске вводим " Velarm bot "

2.Нажимаем СТАРТ - выбираем язык - нажимаем Отправить контакт

3.Заходим на сайт velarm.net в раздел Регистрария

4.Вводим ЛОГИН ДИСТРИБЮТОРА - money, далее свой ник придумываем

5.Чтобы войти в кабинет нужно скопировать ссылку и отправить Velarm bot в Telegram и вернутся назад в кабинет - инвестиционная компания, основанная в 2012 году, до 2017 года работающая с частными и корпоративными клиентами на территории Испании. В 2017 году компания вышла на международный рынок под брендомдля развития бизнеса по всему миру.:World Trade Centre City Point, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT- МЕЖДУНАРОДНАЯ IT КОМПАНИЯ. РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЯ САМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ КРУПНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАКАЗЫ. В КОМАНДУ ВХОДЯТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ США, ИСПАНИИ, РОССИИ И УКРАИНЫ.- занимается торговлей криптовалютами и приумножает средства инвесторов компании Velarm с 2012 года. В 2017 году у каждого партнера появилась возможность зарабатывать на бирже вместе с компанией, получая сигналы и обучение от опытных трейдеров компании.Одна из целей компании -. Помогая вам стать успешным трейдером мы строим доверительные партнерские отношения. Ваше доверие сегодня - залог продуктивного долгосрочного сотрудничества и совместного достижения целей!- КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ АНАЛИТИКОЙ И ПРОГНОЗОМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО ИСХОДА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ В ТАКИХ ВИДАХ СПОРТА, КАК: ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ХОККЕЙ. В КОМАНДЕ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ АНАЛИТИКИ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ.Часть средств компании VELARM передается в управление специалистам, а благодаря правильному мани менеджменту и уникальным стратегиям средства постоянно приумножаются.Убедится в этом можно просматривая точную статистику наших аналитиков, а так же покупая платные подписки на прогнозы, которые дают возможность абсолютно каждому зарабатывать вместе с нами!В данный момент ведется разрабатывается приложение для мобильных устройств, позволяющего получать мгновенные сигналы в реальном времени, прямо во время спортивного события!– МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ С 2012 ГОДА. ДО 2017 ГОДА КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ МОГЛИ СТАТЬ ТОЛЬКО ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ И КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ, ВЕДУЩИЕ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИИ ИСПАНИИ. В 2017 ГОДУ ХОЛДИНГ ONE CAPITAL GROUP ВЫШЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ПОД БРЕНДОМ VELARM И ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ, ПРИВЛЕКАЯ ПАРТНЕРОВ СО ВСЕГО МИРА.: 08041235: 1 000 000 GPB.WORLD TRADE CENTRE CITY POINT, 1 ROPEMAKER STREET, LONDON, EC2Y 9HTBARCELONA WORLD TRADE CENTER, EDIFICIO SUR - 2ª PLANTA, MUELLE DE BARCELONA, BARCELONA, CATALONIA, 08039, SPAIN1.2.1 линия - 5%2 линия - 3%3 линия - 1%4 линия - 1%5 линия - 1%1 линия - 25%2 линия - 15%1 линия - 15%1 уровень -2 уровень -3 уровень -4 уровень -5 уровень -6 уровень -7 уровень -8 уровень -9 уровень - Сегодня, 14:11 #2 Banker2007 Специалист

Пол: Мужской Адрес: Санкт-Петербург Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 03.03.2016 Сообщений: 485 Благодарностей: 782 УГ: 0 КП: 0.000 Re: VELARM

Ссылка на тему

Легенда 1в1

Ну, что сказать, успеха админу



Это написал в другой ветке Николай Назарук.

http://mmgp.ru/showthread.php?p=12969700 В прошлом году уже был один проект на этом домене. Не отработал и месяца, кинул своих вкладчиков.﻿Ссылка на тему http://mmgp.ru/showthread.php?t=440677 Легенда 1в1Ну, что сказать, успеха админуЭто написал в другой ветке Николай Назарук. Последний раз редактировалось Banker2007; Сегодня в 14:13 . Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 14:36 Сегодня, 14:36 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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