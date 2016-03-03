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Старый Сегодня, 13:56
#1
Интересующийся
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 24.10.2016
Сообщений: 22
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
VELARM
Я не админ или владелец проекта.
Данная тема носит исключительно ознакомительный характер.
Официальный старт проекта и запуск сайта – 10 мая 2017 г.
One Capital Group LTD - инвестиционная компания, основанная в 2012 году, до 2017 года работающая с частными и корпоративными клиентами на территории Испании. В 2017 году компания вышла на международный рынок под брендом VELARM для развития бизнеса по всему миру.
КОНТАКТЫ:
АДРЕС:World Trade Centre City Point, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT
Email:support@velarm.net
ЦЕЛИ И МИССИЯ
  • Построение крупной потребительской сети по всему миру
  • Запуск собственной букмекерской конторы
  • Совместный бизнес основанный на надежном взаимосотрудничестве и доверии
  • Создание собственной криптовалюты нового поколения
  • Постоянный рост прибыли
  • Обеспечение гарантированного дохода абсолютно каждому партнеру
  • Запуск и развитие новых прибыльных направлений
СОСТАВ ХОЛДИНГА

VELARM IT (разработка и реализация собственных IT продуктов) - МЕЖДУНАРОДНАЯ IT КОМПАНИЯ. РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЯ САМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ КРУПНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАКАЗЫ. В КОМАНДУ ВХОДЯТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ США, ИСПАНИИ, РОССИИ И УКРАИНЫ.

VELARM TRADE (трейдинг на бирже криптовалют) - занимается торговлей криптовалютами и приумножает средства инвесторов компании Velarm с 2012 года. В 2017 году у каждого партнера появилась возможность зарабатывать на бирже вместе с компанией, получая сигналы и обучение от опытных трейдеров компании.
Одна из целей компании - открытие собственной международной биржи криптовалют. Помогая вам стать успешным трейдером мы строим доверительные партнерские отношения. Ваше доверие сегодня - залог продуктивного долгосрочного сотрудничества и совместного достижения целей!

VELARM SPORT (спортивные инвестиции) - КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ АНАЛИТИКОЙ И ПРОГНОЗОМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО ИСХОДА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ В ТАКИХ ВИДАХ СПОРТА, КАК: ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ХОККЕЙ. В КОМАНДЕ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ АНАЛИТИКИ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ.
Часть средств компании VELARM передается в управление специалистам, а благодаря правильному мани менеджменту и уникальным стратегиям средства постоянно приумножаются.
Убедится в этом можно просматривая точную статистику наших аналитиков, а так же покупая платные подписки на прогнозы, которые дают возможность абсолютно каждому зарабатывать вместе с нами!
В данный момент ведется разрабатывается приложение для мобильных устройств, позволяющего получать мгновенные сигналы в реальном времени, прямо во время спортивного события!

Безупречная стратегия управления инвестициями и развитие перспективных направлений, а так же максимальная монетизация гарантируют стабильную прибыль инвесторам без каких-либо рисков!
ЛЕГАЛЬНОСТЬ

ONE CAPITAL GROUP – МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ С 2012 ГОДА. ДО 2017 ГОДА КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ МОГЛИ СТАТЬ ТОЛЬКО ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ И КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ, ВЕДУЩИЕ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИИ ИСПАНИИ. В 2017 ГОДУ ХОЛДИНГ ONE CAPITAL GROUP ВЫШЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ПОД БРЕНДОМ VELARM И ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ, ПРИВЛЕКАЯ ПАРТНЕРОВ СО ВСЕГО МИРА.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР КОМПАНИИ В РЕЕСТРЕ: 08041235

СТАВНОЙ КАПИТАЛ: 1 000 000 GPB.

ЮР. АДРЕС WORLD TRADE CENTRE CITY POINT, 1 ROPEMAKER STREET, LONDON, EC2Y 9HT

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОФИС: BARCELONA WORLD TRADE CENTER, EDIFICIO SUR - 2ª PLANTA, MUELLE DE BARCELONA, BARCELONA, CATALONIA, 08039, SPAIN

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ

START
$5-99
192% - 360дн.
16% - 30дн.


EASY
$100 -299
204% - 360дн.
17% - 30дн.

STANDART
$300 - 1499
216% - 360дн.
18% - 30дн.

EXPERT
$1500 - 9999
228% - 360дн.
19% - 30дн.

MAXIMUM
$10000 - 50000
240% - 360дн.
20% - 30дн.

Начисления каждые 15 дней - Вывод МОМЕНТАЛЬНЫЙ


КАРЬЕРА

МАРКЕТИНГ VELARM ДЕЛИТСЯ НА СЛЕД. ТИПЫ ВАЛЮТ: (Бонусы выплачиваются отдельно по каждой валюте)
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ПАРТНЕРСКИЙ БОНУС ОТ ИНВЕСТИЦИЙ ПАРТНЁРОВ
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ПАРТНЕРСКИЙ БОНУС ОТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК VELARM IT

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ВЫПЛАТА ПАРТНЕРСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И БОНУСОВ ПРОИЗВОДИТСЯ МОМЕНТАЛЬНО.

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1 уровень - $0-999
2 уровень - $10 000
3 уровень - $25000 (Бонус $1000,Доход от структуры 1%)
4 уровень - $50000 (Бонус $2000,Доход от структуры 1.5%)
5 уровень - $100000 (Бонус $5000,Доход от структуры 2%)
6 уровень - $500000 (Бонус $20000,Доход от структуры 2.5%)
7 уровень - $1000000 (Бонус $50000,Доход от структуры 3%)
8 уровень - $3000000 (Бонус $150000,Доход от структуры 3,5%)
9 уровень - $10000000 (Бонус $500000,Доход от структуры 4%)

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация проходит через TELEGRAM
1.Заходим в TELEGRAM, в поиске вводим "Velarm bot"
2.Нажимаем СТАРТ - выбираем язык - нажимаем Отправить контакт
3.Заходим на сайт velarm.net в раздел Регистрария
4.Вводим ЛОГИН ДИСТРИБЮТОРА - money, далее свой ник придумываем
5.Чтобы войти в кабинет нужно скопировать ссылку и отправить Velarm bot в Telegram и вернутся назад в кабинет
Виталий Бондар вне форума  
Старый Сегодня, 14:11
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.03.2016
Сообщений: 485
Благодарностей: 782
УГ: 0
КП: 0.000
Re: VELARM
В прошлом году уже был один проект на этом домене. Не отработал и месяца, кинул своих вкладчиков.﻿
Ссылка на тему http://mmgp.ru/showthread.php?t=440677
Легенда 1в1
Ну, что сказать, успеха админу

Это написал в другой ветке Николай Назарук.
http://mmgp.ru/showthread.php?p=12969700
Последний раз редактировалось Banker2007; Сегодня в 14:13.
Banker2007 на форуме  
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