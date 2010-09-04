Homee для платформы по обслуживанию дома привлекла $2,8 млн инвестиций

Американская компания Homee находящаяся в штате Флорида является разработчиком платформы по обслуживанию дома по требованию и для этих целей привлекла $2,8 млн. инвестиций.
Инвестиционный раунд возглавил фонд Флориды, который инвестировал $760 тыс., а также приняли участие другие инвесторы.
Компания намерена использовать привлеченные средства для роста компании и для своего расширения на новых географических рынках.
Дуг Шадлер является соучредителем и генеральным директором компании Homee, которая разработала платформу для заявок по требованию для домовладельцев и управляющих недвижимостью, чтобы найти, запланировать и оплатить квалифицированные услуги по отоплению, кондиционированию воздуха, сантехнике и электротехнике. Компания разработала мгновенную технологию на смартфонах с поддержкой GPS. Это сервис для услуг по ремонту, обслуживанию дома, который выполняется в среднем через 30 минут после того, как клиент заказал данный сервис. Каждый поставщик услуг проверяется в фоновом режиме, а также проверяется командой компании и контролируется постоянный качественный сервис с помощью системы оценки самих клиентов в приложении.
С помощью приложения и нажатия кнопки в нем можно исправить, решить, отремонтировать, заменить любые вещи в дома. Homee превращает телефон в жаркого волшебника для высококвалифицированных, квалифицированных специалистов по обслуживанию дома.
Сегодня Homee имеет более 1500 поставщиков услуг в своей сети и работает в десяти городах по всему штату Флорида, а также компания расширилась до Цинциннати, штат Огайо.
Услуга доступна для любого типа имущества, от домов, кондоминиумов и до офисов и ресторанов.
Перевод специально для mmgp.ru