Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FastCredit - fast-credit.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 13:36
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,314
Благодарностей: 703
Записей в блоге: 4
УГ: 24
КП: 0.236
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FastCredit - fast-credit.cc

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!












Старт проекта: 23.06.2017 (11:00)





Цитата:
Наша компания Fast Credit помогает вам получить невероятно высокую отдачу от ваших инвестиций. Если вам не нравится терять время и вы хотите зарабатывать большие деньги - эта программа для вас. Для участия в программе вам нужно только одно. Всё что вам нужно - это желание разбогатеть. Наша профессиональная финансовая команда и финансовые консультанты всегда к вашим услугам. Мы поможем вам зарабатывать без усилий.

Вы можете вкладывать любую сумму в любое удобное для вас время, и мы не устанавливаем минимальной суммы выплаты. Вы можете получить свою прибыль в любой момент. И помните - чем больше вы вносите деньги, тем больше зарабатываете. У нас очень прибыльные инвестиционные планы и вы можете выбрать более интересный для вас. Вы будете очень удивлены, узнав, сколько людей работает на нашу компанию. И вы можете заработать огромную сумму денег без каких-либо усилий. Просто вкладывайте деньги и ждите. Всё остальное сделают наши эксперты. Они занимаются этим всю жизнь и мы можем гарантировать, что вы не рискуете своими деньгами. Чтобы начать работать с нами и делать выгодные инвестиции, вы должны ознакомиться с правилами компании и внести депозит. Начните зарабатывать уже сегодня и сделайте свою жизнь лучше с Fast Credit !



Инвестиционные планы:
10% за 36 часов
20% за 48 часов
25% за 60 часов
35% за 72 часа
Начисление каждые 12 часов, депозит включен
Минимальный вклад: 100 руб
Максимальный вклад: 40000 руб


Реф-программа: 7-2-1%
Оплата: Qiwi, Payeer, Perfect, Yandex
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да





Цитата:
nserver: NS1.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170623 AA
nslastaa: 20170623
nserver: NS2.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170623 AA
nslastaa: 20170623
nserver: NS3.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170623 AA
nslastaa: 20170623
nserver: NS4.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170623 AA
nslastaa: 20170623
nserver: NS5.DDOS-GUARD.NET




Вклад:

Дата операции: 23 Июн 2017 11:28
ID операции: 367922080
Тип операции: перевод
Магазин: fast-credit.cc
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 057.55 p
Сумма получения: 6 057.55 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 6000.00 RUB
Номер счета в магазине: 63








добавлено через 42 минуты
Верная реф ссылка https://fast-credit.cc/?ref=38
__________________
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Последний раз редактировалось Мониторинг Хайпов; Сегодня в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
Мониторинг Хайпов на форуме  
Старый Сегодня, 15:26
#2
Интересующийся
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2017
Сообщений: 35
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: FastCredit - fast-credit.cc
По стате ни одной выплаты, хотя рефералов много. Странно...

добавлено через 7 минут
Узнала. У них, оказывается, была ошибка с реферальной ссылкой.
Последний раз редактировалось Natali570; Сегодня в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
Natali570 на форуме  
Старый Сегодня, 15:36
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,895
Благодарностей: 6,067
УГ: 91
КП: 0.388
подарки
Re: FastCredit - fast-credit.cc
Очередная тема для хороводов и песнопения
А вот план афтер 36 часов - это уже что то новое для кишлака, интересно проживет столько
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 16:05
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,687
Благодарностей: 11,220
УГ: 49
КП: 0.055
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Re: FastCredit - fast-credit.cc
FastCredit - быстрый кредит
для админа, надо понимать...и без отдачи
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
kodyaich на форуме  
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