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Фото,видео: самая больая в России засекреченая ферма по добыче криптоваюты и ее доход

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Старый Сегодня, 13:06
#1
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Фото,видео: самая больая в России засекреченая ферма по добыче криптоваюты и ее доход
На новой волне популярности криптовалюты и майнинга мы решили поискать информацию о необычных фермах в нашей стране. И нашли вот такую ферму, как утверждается — самую большую в России.





















Ферма является воплощением технических решений по охлаждению, электропитанию и отведению тепла. Суммарная потребляемая электрическая мощность – 4500 КВТ/ЧАС, 3 240 000 КВТ/МЕСЯЦ.


Примерная суммарная плата за электричество, (при средней цене за электричество) – 6 500 000 рублей в месяц. Ферма оснащена надежной электропроводкой и системой защиты от коротких замыканий.

Система вентиляции, построена на лучшем, как заявляют, решении, используемом на фермах Исландии. Более 3000 работающих майнеров ANTMINER S9, суммарная мощность хэштрования – 38 PH/S. Четыре специалиста ведут круглосуточное обслуживание фермы. Помогает им специальное ПО для мониторинга и контроля майнеров, а также система видеонаблюдения.

И, наконец, самое интересное.

Данная ферма приносит свои владельцам около 20 Биткоинов в день или 600 Биткоинов в месяц (информация на начало 2017 года).

Местонахождение самой крупной российской фермы держится в секрете.

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Последний раз редактировалось biznes111; Сегодня в 13:16.
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