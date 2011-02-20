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Механика рынка

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Старый Сегодня, 12:46
#1
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 74
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.052
Механика рынка
Всем привет, хотелось бы поделиться с форумчанами несколькими видео по механике рынка!
Вторая часть посвещена силе и слабости и механике -
Третья часть продолжение второго видео -
Надеюсь эти видео принесут Вам огромную пользу
great4you на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:06
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