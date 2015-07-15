ICO vs краудфандинг: как «хайпы» превращаются в «антихайпы»

Рынку ICO предстоит наступить все те же грабли, что и рынку краудфандинга, но только «удары рукоятки» окажутся куда больнее.
В последнее время статьи в СМИ и даже выступления чиновников пестрят словом «ICO». Это явление, близкое тому, что мы видели несколько лет назад со словом » краудфандинг». Напомню для непосвященных. «Краудфандинг» происходит от двух английских слов: crowd — толпа, funding — финансирование. Автор проекта создает кампанию на платформе, обещает золотые горы (я имею в виду — старт производства нового продукта, например), люди «скидываются» и затем ждут пару лет — будет ли выполнено обещанное? С ICO все примерно то же самое, только ICO может быть масштабнее. Компания, выходя на ICO, создает продукт (или, давайте говорить честно, видимость продукта), рисует одностраничный сайт и собирает деньги — только уже не евро или рубли, а криптовалюту. Те, кто хотят поддержать проект, получают другую криптовалюту, созданную компанией. Итак, как соотносятся краудфандинг и ICO? Что мы увидим дальше?
Надо сказать, многие путают ICO с IPO: «Ой, да с ICO все просто, — говорят они. Это то же самое, что и IPO! Только вместо акций покупатели получают криптовалюту». На мой взгляд, ICO и IPO — в корне разные форматы, это абсолютно некорректное сравнение. ICO-кампании бывают самые разные, и на самом деле лишь некоторые из них предполагают выдачу токенов, которые, по сути, выполняют роль акций. В подавляющем большинстве случаев покупатели получают новую криптовалюту, которая ничем другим не является и не выполняет никаких иных ролей. Из компаний, которые во время ICO продают не только криптовалюту, но и токены (а именно благодаря токенам как инструменту покупатели получают возможность участвовать в разделении дивидендов), можно назвать, например, GoldMint (впрочем, проект лично у меня вызывает большие сомнения, однако его основателям, кстати, нашим соотечественникам, желаю удачи).
На первый взгляд, идея ICO может звучать достаточно странно. Я бы даже употребил слово «бредово». Кому придет в голову отдавать свои деньги за «фантики»? Отдать свой драгоценный, может быть, единственный биткоин, намайненный потом и кровью, который стоит сейчас целых $3000 с лишним? Тем не менее, вот что происходит на рынке ICO сейчас: рекордсмен по сборам — Bancor Protocol, продал своей криптовалюты во время только что завершившейся ICO-кампании на $153 млн за три часа. Создатели MobileGo продали своей валюты на $53 млн. Последний рекорд - Status.im с $270 млн за несколько часов. Ажиотаж вокруг ICO MobileGo и Status.im был настолько высок, что приостановил работу блокчейн-платформы Ethereum практически на сутки. Счет компаний, собравших $10-20 млн, вскоре, видимо, пойдет на сотни. Но, на мой взгляд, рост будет идти до определенного момента.
У многих возникает вполне резонный вопрос: почему же люди вливают такие огромные деньги в ICO-компании, что это за проекты? Ведь на ICO создаваемая валюта стоит гораздо меньше, чем будет стоит спустя всего 4-6 месяцев после кампании. А на preICO (то есть на стадии, когда компания только заявляет о себе), криптовалюту можно купить со скидкой до 50% от цены, которая будет установлена на ICO. На платформе Poloneix можно проследить некоторые успешные ICO, например вот эти: Stratis, начальная стоимость 0.00012321 биткоинов, в пике — около 0.0028 биткоинов, рост на 2172,54% за 7 месяцев. Golem c 0,0000449 до 0,000202, рост составил 349,89% за 5 месяцев. Пока что рекордсмен который я видел — криптовалюта платформы GameCredits, показавшая невероятный рост с 0,000007 до 0,0016. То есть космические 23 707%.
Давайте посмотрим на рынок проектов, выросших в ходе «парада ICO», глазами венчурного инвестора. По статистике венчурного рынка, 9 из 10 компаний умирают, а один-единственный проект растет в стоимости настолько быстро, что окупает все провал. Получается, на рынке ICO компания должна расти на более чем 1000%. Однако, по моему субъективному мнению, в мире ICO дела обстоят гораздо лучше, чем на венчурном рынке. По крайней мере - пока. Мой прогноз таков: половина проектов, привлекших финансирование в ходе ICO, умрет, 2-3 выйдут в ноль, а оставшиеся 2-3 покажут рост от в несколько тысяч процентов. Тогда ответы на вопросы «кто все эти люди?» и «почему они вливают такие большие деньги в ICO, ведь это фантики?!» становятся понятны. Очевидно, в ICO вкладывают деньги те, кто играет на росте валют и понимает, что сейчас происходит на этом рынке. Это и частные инвесторы, и разнообразные крипто-фонды, которых, кстати в последнее время появилось огромное количество. Интересно то, что, по моим данным, очень активно и агрессивно на рынке ICO и новых криптовалют играет Китай. Так, в личной беседе с одними из основателей проекта, вышедшего на ICO, я узнал, что на проводимом им preICO с целевой суммой $1 млн, в первые же полчаса именно китайские инвесторы приобрели токены суммарно на $700 000. Почему? Потому что майнинг в Китае давно уже перешел на совершенно иной уровень — по частным оценкам (официальной статистики по рынкам криптовалют, конечно, нет), 90% рынка находящихся в обороте криптовалют приходится именно на Китай. Соответственно, те, кто владеет майнинг-фермами, ищут способы «пристроить» полученные деньги. Законодательные особенности в Китае приводят к тому, что в «обычные» рынки эффективно вложить свои виртуальные средства эти инвесторы не могут. Поэтому для держателей майнинг-ферм и держателей криптовалют ICO становится прекрасным способом не только заработать, но и диверсифицировать свои ресурсы. Но и это еще не все. В 2015 году фондовый рынок Китая пережил обвал: котировки крупнейших компаний упали в цене более чем вдвое, инвесторы потеряли деньги. Я был в Китае этой весной и не раз слышал от местных жителей: «у нас тут очень много свободных денег, но люди, в силу разных законов, практически не могут инвестировать. Были акции, но теперь в них не вкладываются». На мой взгляд, именно криптовалюты позволяют самым обычным людям стать инвесторами. И пока - без какого-либо контроля со стороны властей. Стать инвестором настолько просто, что, если верить одному из моих собеседников в Китае, «бабушки продают свои квартиры и вкладывают деньги в ICO». В Китае популярна шутка: «ICO это не Initial Coin Offering, а Initial China Offering».
Что в сухом остатке? Кажется, механизм ICO оставляет довольными всех: инвесторы зарабатывают, компании получают деньги на развитие. Все счастливы?
Однако у ICO есть и свои сложности. Во-первых, в какие ICO стоит вкладывать деньги? Ведь и все компании создают красивые landing-страницы и рассыпаются в обещаниях но у большинства нет даже работающего прототипа — только идея. Во-вторых, пока вы изучаете информацию о проекте, ICO может закончиться. Это не преувеличение: ICO проекта под названием Aragon Network кончилось сбором $25 млн за 26 минут. И это еще цветочки в сравнению с примером Status.im, о котором я писал выше. Да, появляются площадки, агрегирующие информацию о прошедших и готовящихся ICO, но можно ли быть уверенными, что они не публикуют информацию в интересах тех или иных организаторов ICO? Например, на последнем «громком» ICO того же Status.im некоторые криптовалютные инвест-фонды были оповещены и проинструктированы заранее, благодаря чему смогли принять участие в ICO прежде обычных инвесторов, оставив последних в большом негодовании и разочаровании. Так что гарантов нет. Рынок ICO крайне хаотичен. В-третьих, есть проблема доступности участия в ICO. Для многих потенциальных инвесторов сама мысль о покупке криптовалюты оказывается пугающей: «что это такое?», «как ее покупать?», «какие биржи??!!», «как ее не потерять?», «а что будет, если кошка съест мою флешку, а там все деньги, что я заработал за последние 20 лет?». Я утрирую, но у людей, не имевших дело с рынком криптовалют, очень много вопросов. И, оставляя шутки, для многих из них — это серьезный барьер. Да, технологии развиваются, появляется все больше и больше мобильных кошельков, позволяющих «новичкам» пользоваться криптовалютами. Но даже это не меняет ситуации: в большинстве случаев покупка криптовалюты для начинающих — это настоящее незабываемое приключение.
Краудфандинг: приход крупного бизнеса, нездоровые «хайпы» и разочарования
Лидер рынка краудфандинга сегодня — Kickstarter. Платформа быстро развивается начиная с 2010 года, показывая ежегодно практически двукратный рост. Проблемы начались несколько лет назад. С 2014 года на Kickstarter стали выходить крупные игроки, посыпались примеры неудач. Так, собравшие $13 млн создатели холодильника Coolest Cooler не выполнили свои обещания и оставили своих бэкеров ни с чем. Основателей проекта Zano (специализированный дрон), получившие $3 млн, постигла та же участь. Стартап Ouya, предложивший миру микроконсоль, с $9 млн, не оправдал ожиданий пользователей, проект также в итоге закрылся. Крупные суммы (миллионы долларов) собирали разработчики игр, но их продукты тоже не вышли на рынок. Мы видели и небольшие компании, с сотнями тысяч долларов от бэкеров, чьи авторы просто исчезли после получения денег или рассказывают какие-то истории, но кому от этого легче? Неудивительно, что в 2015 году рост Kickstarter замедлился: в 2013 году было создано более 44 000 кампаний, в 2014 году — около 67 000, в 2015 году — лишь на 10 000 больше, около 77 0000. В 2016 году на Kickstarter вышло не просто ощутимо меньше компаний, а само количество всего созданных кампаний сократилось на целых 18 000: в 2016 году их было создано только около 58 000 — даже меньше, чем в 2014 году. Казалось бы, дело именно в снижении доверия бэкеров. Но дело не только в этом. Еще одна причина (помимо того, что многие перестали верить обещаниям авторов и даже разочаровались в самой концепции краудфандинга) — в том, что на Kickstarter, изначально запущенный как платформа для «новичков», пришло большое число «взрослых» компаний. Для них целью работы с Kickstarter стал не сбор средств, а продажа уже существующих продуктов и пиар. В таком формате компании запускают кампании, чтобы провести через платформу собственные деньги — обычно через подставных (по сути, «купленных») пользователей. Итог — о крупном краудфандинге пишут СМИ. Компании, провернувшие такие схемы, хорошо зарабатывают: «хайп» работает. Первыми бэкерами оказываются 500-1000 купленных пользователей, вторая волна — новые покупатели, реальные люди. «За руку» никого не ловили, но это распространенная практика, о действенности которой я слышал не раз от организаторов кампаний. Проблема в том, что в ряду таких кампаний на Kickstarter мелким разработчикам и небольшим предпринимателям делать нечего: их проекты остаются незамеченными, без серьезных инвестиций в пиар и закупку интернет-трафика они не соберут ровным счетом ничего. Исключения, безусловно, есть. У самых ярких и необычных кампаний на Kickstarter по-прежнему есть шанс. Но, увы, мы говорим лишь о достаточно небольшом проценте проектов.
По собственной статистике Kickstarter, платформа за все время работы (около девяти лет) помогла привлечь более $3 млрд, более 13 млн человек поддержали хотя бы одну кампанию. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Сравнение с рынком ICO (он просто «пухнет», если опираться на данные, приведенные выше), пожалуй, покажет, что рынок «традиционного» краудфадинга развивается не такими уж бешеными темпами. Но главное, на Kickstarter, к тому же, падает доля завершенных успешно проектов. В 2016 году достигли поставленной цели более 18 800 проектов, в 2015 году этот показатель составил более 22 000. В среднем, по моим подсчетам, доля успешных проектов в 2012-2014 гг в среднем на площадке составляла 40-45%. Сегодня в отдельных категориях проектов процент успешных приближается к 20%. Статистика выглядит чуть лучше, если посмотреть статистику лишь по кампаниям с запрашиваемым объемом финансирования в менее $10 000 (а их — 68,5% от общего числа среди успешных, если взять официальную статистику Kickstarter). Но раз лучше выглядит их статистика, значит, статистика крупных проектов выглядит еще хуже на общем фоне, то есть показатели «взрослых» кампаний улучшаются за счет мелких (детальнее со статистикой KickStarter — в блоге автора — Forbes).
Что дальше?
Напоследок, я бы хотел дать прогноз на ближайшее будущее о том, что будет с краудфандингом, и о том, что ждет ICO. Сразу скажу, что это лишь мое мнение, которое может оказаться ошибочным. Не стоит строить бизнес-стратегию. Инвестиции в проекты, вышедшие на Kickstarter, как и инвестиции в ICO-кампании, всегда связаны с работой на собственный страх и риск, в этом нужно отдавать себе отчет.
На мой взгляд, ситуация с краудфандингом будет ухудшаться и дальше. Конечно, краудфандинг как явление не умрет. Но Kickstarter все больше будет работать по модели «магазина» — инструментом предпродажи, а также пиара, но не площадки для «взлета» новых ярких идей. Исключением станут те самые мелкие (до $10 000) кампании. Думаю, также активно продолжат привлекать финансирование проекты в нишах, которые не интересны большим игрокам, — искусство, музыка, литература и т.д. Игры, дизайн, технологии — эти категории будут все больше и больше наполняться проектами сугубо коммерческих игроков, они будут все менее интересны публике — ведь сообщество энтузиастов (в первую очередь бэкеров) вокруг Kickstarter не хочет участвовать в «хайпах» и финансировать бизнесы, развивающиеся и за счет других источников доходов. Раньше у Kickstarter были совсем другие цели, другие идеалы — и именно из-за них сообщество поддержало платформу. Из-за конкуренции стартапов, компаний среднего масштаба здесь будет все меньше. Если краудфандинговые площадки не предпримут каких-либо мер для борьбы с приходом крупного бизнеса (а тренд очевиден), количество запускаемых кампаний продолжит идти вниз. Да, в какой-то момент падение остановится, но это будет «касание дна». В краудфандинге продолжит теплиться жизнь, но это будет лишь голодающая тень былой славы.
Напротив, на рынке ICO мы, скорее всего, увидим активный рост. Рынку ICO предстоит наступить все те же грабли, что и рынку краудфандинга, но только «удары рукоятки» окажутся куда больнее. Информационного шума вокруг подобных ошибок будет куда больше. Разорившаяся компания, потерявшая $10 млн (как в случае с краудфандингом), - это явление совсем иного масштаба, чем падение компании, привлекшей $150 млн (такие суммы, как мы видим, вполне реальны в ходе ICO). Безусловно, нужно отдавать себе отчет о том, что сегодня вокруг ICO — мощнейший «хайп»: люди зачастую не смотрят, во что они вкладывают деньги, главное - успеть вложить. Инвесторы, поддержавшие проект в ходе ICO, зачастую не смотрят на его содержание: нужно подождать несколько месяцев, «сбросить» — и вложиться в новое ICO. Как долго это может продолжаться? На мой взгляд, до тех пор, пока не начнется потрясающий «фейерверк» из лопающихся в виртуальном мире ICO-«пузырей», создатели которых не просто не справились с обещаниями — они изначально не планировали их выполнять. Дальше будет то же самое: тысячи статей о том, что ICO — это очень опасно, о том, как кто-то потерял очередные $50 млн, как авторы того или иного проекта оказались мошенниками. Все те, кто купил криптовалюты «вдогонку» (после того, как их «скинули» первоначальные покупатели), окажутся «в минусе». Доверие покупателей к ICO сильно упадет. «Хайп» превратится в «антихайп». Это будет очень интересное время. Увы, серия разочарований в проектах, вышедших на ICO, скажется на всех участниках рынка, в том числе и на добропорядочных авторах действительно качественных и перспективных проектов.
По моей оценке, эти печальные события начнут происходить примерно через год. Именно столько требуется обычно сообществу на осознание и принятие того факта, что продукта не будет, деньги потеряны. Дольше, чем год, недобросовестные авторы «водить за нос» жертв не смогут. Еще через год-полтора ситуация нормализуется. В отличие от рынка краудфандинга, где Kickstarter пока сильно доминирует и задает «правила игры» для рынка, рынок ICO более динамичен (его демократичность связана как раз с его открытостью, обусловленной самой философией блокчейн-технологий, а также с доступностью для инвесторов в любой точке планеты). Поэтому после «пузырькового криптокатаклизма» рынок ICO выживет и сможет подстроиться под новые реалии. Полагаю, что рынок будет выглядеть так: компании, не имеющие рабочего продукта, за крайне редким исключением, не смогут использовать ICO как способ привлечения финансирования, — недоверие ставших осторожными пользователей будет слишком велико. Криптовалюты большинства ICO компаний станут никому не нужными. Востребованы и ценны будут те криптовалюты, которые будут выполнять какую-то крайне полезную функцию, или те криптовалюты, которым удалось стать ликвидными и распространенными. Очередная криптовалюта, торгующаяся на биржах, скорее всего, не будет иметь ровно никакой ценности даже для спекулянтов. Большинство криптовалют компаний, вышедших на ICO сейчас, не найдут никакого иного применения, уйдут «в ноль», захватив с собой тех, кто купил их последним. Редкие исключения, конечно, будут — проекты, чьи криптовалюты подкреплены чем-то в реальном мире (работающая ИТ-платформа или, например, физически выпускаемые на заводе продукты). Только если связка с реальным миром влияет на стоимость криптовалюты, проекты продолжат развиваться. Кстати, именно поэтому большие фонды сегодня, несмотря на «хайп», вкладываются в новые криптовалюты. Их логика такова: 20 криптовалют прогорит, но одна из них «выстрелит» (и именно она многократно окупит потери от всех неудачных вложений). В целом, на мой взгляд, ICO станет инструментом для привлечения средств для тех компаний,которые уже заработали репутацию. К неизвестным игрокам, впервые заявляющим о себе, доверие окажется недостаточным. В конечном итоге, количество проектов и «хайп» на рынке ICO сменятся качеством и аккуратностью. Возможно, появится регулирование для проведения ICO кампаний, но, думаю, останутся и абсолютно свободные юрисдикции.
Сегодня нередко можно услышать от энтузиастов блокчейн-сообщества, что «ICO заменит краудфандинг». Мой прогноз: не заменит. Просто потому, что ICO и краудфандинг — совершенно разные подходы, разные принципы. У аудитории краудфандинговых инициатив и ICO-проектов сильно отличаются: покупатели криптовалют в ходе ICO стремятся заработать денег, в бэкеры краудфандинговых площадок поддерживают интересные им кампании ради получения продукта. Отличается и мотивация авторов проектов. Те, кто запускают ICO, в основном, разрабатывают технологические проекты. Да, они развивают «продукты» — но не «продукты» в том смысле, в котором их трактуют бэкеры. Авторы, создающие краудфандинговые кампании, не могут предложить аудитории, участвующей в ICO, криптовалюту, именно из-за специфики их «продуктов». Например, как может быть связано изготовление, «электронно-деревянного кларнета ручной работы с педальной тягой» (пример вымышленный, но иллюстративный с точки зрения уникальности необычных проектов, появляющихся на краудфандинговых платформах), с выпуском криптовалюты? Аудитория проектов на Kickstarter привыкла платить евро и долларах, ее бросает в дрожь при одном только слове «криптовалюта» или «биткоин-кошелек». Тем, кто поддерживает ICO, наоборот, становится плохо от одной только мысли о пользовании фиатными валютами «прошлого века». Словом, думаю, никакого боя в ближайшем будущем не будет — нечего делить.
Изменится ли что-то в более долгосрочной перспективе? Очевидно, мир переходит на блокчейн уже сейчас (хотя, возможно, для кого-то этот тренд пока не слишком заметен). Множество разговоров о том, что любые блокчейн-проекты — «пузыри», что «биткоин надо продавать, пока он стоит $1». Но с точки зрения проникновения в реальную экономику блокчейн, безусловно, имеет огромный потенциал. Нас ждет создание единой информационной среды, которая сможет собрать представителей всех целевых аудиторий, а также структурирует и нормализует проведение ICO-кампаний на всех этапах, а также сделает проведение краудфандинговых кампаний таким же простым и общедоступным, как и проведение ICO.
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