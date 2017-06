При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 13:06 Сегодня, 13:06 Сегодня, 12:41 #1 ELENA BAR Любитель

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 15.05.2017 Сообщений: 322 Благодарностей: 117 УГ: 0 КП: 0.195 ICO vs краудфандинг: как «хайпы» превращаются в «антихайпы»

Рынку ICO предстоит наступить все те же грабли, что и рынку краудфандинга, но только «удары рукоятки» окажутся куда больнее.

В последнее время статьи в СМИ и даже выступления чиновников пестрят словом «ICO». Это явление, близкое тому, что мы видели несколько лет назад со словом » краудфандинг». Напомню для непосвященных. «Краудфандинг» происходит от двух английских слов: crowd — толпа, funding — финансирование. Автор проекта создает кампанию на платформе, обещает золотые горы (я имею в виду — старт производства нового продукта, например), люди «скидываются» и затем ждут пару лет — будет ли выполнено обещанное? С ICO все примерно то же самое, только ICO может быть масштабнее. Компания, выходя на ICO, создает продукт (или, давайте говорить честно, видимость продукта), рисует одностраничный сайт и собирает деньги — только уже не евро или рубли, а криптовалюту. Те, кто хотят поддержать проект, получают другую криптовалюту, созданную компанией. Итак, как соотносятся краудфандинг и ICO? Что мы увидим дальше?



Надо сказать, многие путают ICO с IPO: «Ой, да с ICO все просто, — говорят они. Это то же самое, что и IPO! Только вместо акций покупатели получают криптовалюту». На мой взгляд, ICO и IPO — в корне разные форматы, это абсолютно некорректное сравнение. ICO-кампании бывают самые разные, и на самом деле лишь некоторые из них предполагают выдачу токенов, которые, по сути, выполняют роль акций. В подавляющем большинстве случаев покупатели получают новую криптовалюту, которая ничем другим не является и не выполняет никаких иных ролей. Из компаний, которые во время ICO продают не только криптовалюту, но и токены (а именно благодаря токенам как инструменту покупатели получают возможность участвовать в разделении дивидендов), можно назвать, например, GoldMint (впрочем, проект лично у меня вызывает большие сомнения, однако его основателям, кстати, нашим соотечественникам, желаю удачи).



На первый взгляд, идея ICO может звучать достаточно странно. Я бы даже употребил слово «бредово». Кому придет в голову отдавать свои деньги за «фантики»? Отдать свой драгоценный, может быть, единственный биткоин, намайненный потом и кровью, который стоит сейчас целых $3000 с лишним? Тем не менее, вот что происходит на рынке ICO сейчас: рекордсмен по сборам — Bancor Protocol, продал своей криптовалюты во время только что завершившейся ICO-кампании на $153 млн за три часа. Создатели MobileGo продали своей валюты на $53 млн. Последний рекорд - Status.im с $270 млн за несколько часов. Ажиотаж вокруг ICO MobileGo и Status.im был настолько высок, что приостановил работу блокчейн-платформы Ethereum практически на сутки. Счет компаний, собравших $10-20 млн, вскоре, видимо, пойдет на сотни. Но, на мой взгляд, рост будет идти до определенного момента.



vBulletin [video]



У многих возникает вполне резонный вопрос: почему же люди вливают такие огромные деньги в ICO-компании, что это за проекты? Ведь на ICO создаваемая валюта стоит гораздо меньше, чем будет стоит спустя всего 4-6 месяцев после кампании. А на preICO (то есть на стадии, когда компания только заявляет о себе), криптовалюту можно купить со скидкой до 50% от цены, которая будет установлена на ICO. На платформе Poloneix можно проследить некоторые успешные ICO, например вот эти: Stratis, начальная стоимость 0.00012321 биткоинов, в пике — около 0.0028 биткоинов, рост на 2172,54% за 7 месяцев. Golem c 0,0000449 до 0,000202, рост составил 349,89% за 5 месяцев. Пока что рекордсмен который я видел — криптовалюта платформы GameCredits, показавшая невероятный рост с 0,000007 до 0,0016. То есть космические 23 707%.



Давайте посмотрим на рынок проектов, выросших в ходе «парада ICO», глазами венчурного инвестора. По статистике венчурного рынка, 9 из 10 компаний умирают, а один-единственный проект растет в стоимости настолько быстро, что окупает все провал. Получается, на рынке ICO компания должна расти на более чем 1000%. Однако, по моему субъективному мнению, в мире ICO дела обстоят гораздо лучше, чем на венчурном рынке. По крайней мере - пока. Мой прогноз таков: половина проектов, привлекших финансирование в ходе ICO, умрет, 2-3 выйдут в ноль, а оставшиеся 2-3 покажут рост от в несколько тысяч процентов. Тогда ответы на вопросы «кто все эти люди?» и «почему они вливают такие большие деньги в ICO, ведь это фантики?!» становятся понятны. Очевидно, в ICO вкладывают деньги те, кто играет на росте валют и понимает, что сейчас происходит на этом рынке. Это и частные инвесторы, и разнообразные крипто-фонды, которых, кстати в последнее время появилось огромное количество. Интересно то, что, по моим данным, очень активно и агрессивно на рынке ICO и новых криптовалют играет Китай. Так, в личной беседе с одними из основателей проекта, вышедшего на ICO, я узнал, что на проводимом им preICO с целевой суммой $1 млн, в первые же полчаса именно китайские инвесторы приобрели токены суммарно на $700 000. Почему? Потому что майнинг в Китае давно уже перешел на совершенно иной уровень — по частным оценкам (официальной статистики по рынкам криптовалют, конечно, нет), 90% рынка находящихся в обороте криптовалют приходится именно на Китай. Соответственно, те, кто владеет майнинг-фермами, ищут способы «пристроить» полученные деньги. Законодательные особенности в Китае приводят к тому, что в «обычные» рынки эффективно вложить свои виртуальные средства эти инвесторы не могут. Поэтому для держателей майнинг-ферм и держателей криптовалют ICO становится прекрасным способом не только заработать, но и диверсифицировать свои ресурсы. Но и это еще не все. В 2015 году фондовый рынок Китая пережил обвал: котировки крупнейших компаний упали в цене более чем вдвое, инвесторы потеряли деньги. Я был в Китае этой весной и не раз слышал от местных жителей: «у нас тут очень много свободных денег, но люди, в силу разных законов, практически не могут инвестировать. Были акции, но теперь в них не вкладываются». На мой взгляд, именно криптовалюты позволяют самым обычным людям стать инвесторами. И пока - без какого-либо контроля со стороны властей. Стать инвестором настолько просто, что, если верить одному из моих собеседников в Китае, «бабушки продают свои квартиры и вкладывают деньги в ICO». В Китае популярна шутка: «ICO это не Initial Coin Offering, а Initial China Offering».



Что в сухом остатке? Кажется, механизм ICO оставляет довольными всех: инвесторы зарабатывают, компании получают деньги на развитие. Все счастливы?



Однако у ICO есть и свои сложности. Во-первых, в какие ICO стоит вкладывать деньги? Ведь и все компании создают красивые landing-страницы и рассыпаются в обещаниях но у большинства нет даже работающего прототипа — только идея. Во-вторых, пока вы изучаете информацию о проекте, ICO может закончиться. Это не преувеличение: ICO проекта под названием Aragon Network кончилось сбором $25 млн за 26 минут. И это еще цветочки в сравнению с примером Status.im, о котором я писал выше. Да, появляются площадки, агрегирующие информацию о прошедших и готовящихся ICO, но можно ли быть уверенными, что они не публикуют информацию в интересах тех или иных организаторов ICO? Например, на последнем «громком» ICO того же Status.im некоторые криптовалютные инвест-фонды были оповещены и проинструктированы заранее, благодаря чему смогли принять участие в ICO прежде обычных инвесторов, оставив последних в большом негодовании и разочаровании. Так что гарантов нет. Рынок ICO крайне хаотичен. В-третьих, есть проблема доступности участия в ICO. Для многих потенциальных инвесторов сама мысль о покупке криптовалюты оказывается пугающей: «что это такое?», «как ее покупать?», «какие биржи??!!», «как ее не потерять?», «а что будет, если кошка съест мою флешку, а там все деньги, что я заработал за последние 20 лет?». Я утрирую, но у людей, не имевших дело с рынком криптовалют, очень много вопросов. И, оставляя шутки, для многих из них — это серьезный барьер. Да, технологии развиваются, появляется все больше и больше мобильных кошельков, позволяющих «новичкам» пользоваться криптовалютами. Но даже это не меняет ситуации: в большинстве случаев покупка криптовалюты для начинающих — это настоящее незабываемое приключение.



Краудфандинг: приход крупного бизнеса, нездоровые «хайпы» и разочарования



Лидер рынка краудфандинга сегодня — Kickstarter. Платформа быстро развивается начиная с 2010 года, показывая ежегодно практически двукратный рост. Проблемы начались несколько лет назад. С 2014 года на Kickstarter стали выходить крупные игроки, посыпались примеры неудач. Так, собравшие $13 млн создатели холодильника Coolest Cooler не выполнили свои обещания и оставили своих бэкеров ни с чем. Основателей проекта Zano (специализированный дрон), получившие $3 млн, постигла та же участь. Стартап Ouya, предложивший миру микроконсоль, с $9 млн, не оправдал ожиданий пользователей, проект также в итоге закрылся. Крупные суммы (миллионы долларов) собирали разработчики игр, но их продукты тоже не вышли на рынок. Мы видели и небольшие компании, с сотнями тысяч долларов от бэкеров, чьи авторы просто исчезли после получения денег или рассказывают какие-то истории, но кому от этого легче? Неудивительно, что в 2015 году рост Kickstarter замедлился: в 2013 году было создано более 44 000 кампаний, в 2014 году — около 67 000, в 2015 году — лишь на 10 000 больше, около 77 0000. В 2016 году на Kickstarter вышло не просто ощутимо меньше компаний, а само количество всего созданных кампаний сократилось на целых 18 000: в 2016 году их было создано только около 58 000 — даже меньше, чем в 2014 году. Казалось бы, дело именно в снижении доверия бэкеров. Но дело не только в этом. Еще одна причина (помимо того, что многие перестали верить обещаниям авторов и даже разочаровались в самой концепции краудфандинга) — в том, что на Kickstarter, изначально запущенный как платформа для «новичков», пришло большое число «взрослых» компаний. Для них целью работы с Kickstarter стал не сбор средств, а продажа уже существующих продуктов и пиар. В таком формате компании запускают кампании, чтобы провести через платформу собственные деньги — обычно через подставных (по сути, «купленных») пользователей. Итог — о крупном краудфандинге пишут СМИ. Компании, провернувшие такие схемы, хорошо зарабатывают: «хайп» работает. Первыми бэкерами оказываются 500-1000 купленных пользователей, вторая волна — новые покупатели, реальные люди. «За руку» никого не ловили, но это распространенная практика, о действенности которой я слышал не раз от организаторов кампаний. Проблема в том, что в ряду таких кампаний на Kickstarter мелким разработчикам и небольшим предпринимателям делать нечего: их проекты остаются незамеченными, без серьезных инвестиций в пиар и закупку интернет-трафика они не соберут ровным счетом ничего. Исключения, безусловно, есть. У самых ярких и необычных кампаний на Kickstarter по-прежнему есть шанс. Но, увы, мы говорим лишь о достаточно небольшом проценте проектов.



По собственной статистике Kickstarter, платформа за все время работы (около девяти лет) помогла привлечь более $3 млрд, более 13 млн человек поддержали хотя бы одну кампанию. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Сравнение с рынком ICO (он просто «пухнет», если опираться на данные, приведенные выше), пожалуй, покажет, что рынок «традиционного» краудфадинга развивается не такими уж бешеными темпами. Но главное, на Kickstarter, к тому же, падает доля завершенных успешно проектов. В 2016 году достигли поставленной цели более 18 800 проектов, в 2015 году этот показатель составил более 22 000. В среднем, по моим подсчетам, доля успешных проектов в 2012-2014 гг в среднем на площадке составляла 40-45%. Сегодня в отдельных категориях проектов процент успешных приближается к 20%. Статистика выглядит чуть лучше, если посмотреть статистику лишь по кампаниям с запрашиваемым объемом финансирования в менее $10 000 (а их — 68,5% от общего числа среди успешных, если взять официальную статистику Kickstarter). Но раз лучше выглядит их статистика, значит, статистика крупных проектов выглядит еще хуже на общем фоне, то есть показатели «взрослых» кампаний улучшаются за счет мелких (детальнее со статистикой KickStarter — в блоге автора — Forbes).



Что дальше?



Напоследок, я бы хотел дать прогноз на ближайшее будущее о том, что будет с краудфандингом, и о том, что ждет ICO. Сразу скажу, что это лишь мое мнение, которое может оказаться ошибочным. Не стоит строить бизнес-стратегию. Инвестиции в проекты, вышедшие на Kickstarter, как и инвестиции в ICO-кампании, всегда связаны с работой на собственный страх и риск, в этом нужно отдавать себе отчет.



На мой взгляд, ситуация с краудфандингом будет ухудшаться и дальше. Конечно, краудфандинг как явление не умрет. Но Kickstarter все больше будет работать по модели «магазина» — инструментом предпродажи, а также пиара, но не площадки для «взлета» новых ярких идей. Исключением станут те самые мелкие (до $10 000) кампании. Думаю, также активно продолжат привлекать финансирование проекты в нишах, которые не интересны большим игрокам, — искусство, музыка, литература и т.д. Игры, дизайн, технологии — эти категории будут все больше и больше наполняться проектами сугубо коммерческих игроков, они будут все менее интересны публике — ведь сообщество энтузиастов (в первую очередь бэкеров) вокруг Kickstarter не хочет участвовать в «хайпах» и финансировать бизнесы, развивающиеся и за счет других источников доходов. Раньше у Kickstarter были совсем другие цели, другие идеалы — и именно из-за них сообщество поддержало платформу. Из-за конкуренции стартапов, компаний среднего масштаба здесь будет все меньше. Если краудфандинговые площадки не предпримут каких-либо мер для борьбы с приходом крупного бизнеса (а тренд очевиден), количество запускаемых кампаний продолжит идти вниз. Да, в какой-то момент падение остановится, но это будет «касание дна». В краудфандинге продолжит теплиться жизнь, но это будет лишь голодающая тень былой славы.



Напротив, на рынке ICO мы, скорее всего, увидим активный рост. Рынку ICO предстоит наступить все те же грабли, что и рынку краудфандинга, но только «удары рукоятки» окажутся куда больнее. Информационного шума вокруг подобных ошибок будет куда больше. Разорившаяся компания, потерявшая $10 млн (как в случае с краудфандингом), - это явление совсем иного масштаба, чем падение компании, привлекшей $150 млн (такие суммы, как мы видим, вполне реальны в ходе ICO). Безусловно, нужно отдавать себе отчет о том, что сегодня вокруг ICO — мощнейший «хайп»: люди зачастую не смотрят, во что они вкладывают деньги, главное - успеть вложить. Инвесторы, поддержавшие проект в ходе ICO, зачастую не смотрят на его содержание: нужно подождать несколько месяцев, «сбросить» — и вложиться в новое ICO. Как долго это может продолжаться? На мой взгляд, до тех пор, пока не начнется потрясающий «фейерверк» из лопающихся в виртуальном мире ICO-«пузырей», создатели которых не просто не справились с обещаниями — они изначально не планировали их выполнять. Дальше будет то же самое: тысячи статей о том, что ICO — это очень опасно, о том, как кто-то потерял очередные $50 млн, как авторы того или иного проекта оказались мошенниками. Все те, кто купил криптовалюты «вдогонку» (после того, как их «скинули» первоначальные покупатели), окажутся «в минусе». Доверие покупателей к ICO сильно упадет. «Хайп» превратится в «антихайп». Это будет очень интересное время. Увы, серия разочарований в проектах, вышедших на ICO, скажется на всех участниках рынка, в том числе и на добропорядочных авторах действительно качественных и перспективных проектов.



По моей оценке, эти печальные события начнут происходить примерно через год. Именно столько требуется обычно сообществу на осознание и принятие того факта, что продукта не будет, деньги потеряны. Дольше, чем год, недобросовестные авторы «водить за нос» жертв не смогут. Еще через год-полтора ситуация нормализуется. В отличие от рынка краудфандинга, где Kickstarter пока сильно доминирует и задает «правила игры» для рынка, рынок ICO более динамичен (его демократичность связана как раз с его открытостью, обусловленной самой философией блокчейн-технологий, а также с доступностью для инвесторов в любой точке планеты). Поэтому после «пузырькового криптокатаклизма» рынок ICO выживет и сможет подстроиться под новые реалии. Полагаю, что рынок будет выглядеть так: компании, не имеющие рабочего продукта, за крайне редким исключением, не смогут использовать ICO как способ привлечения финансирования, — недоверие ставших осторожными пользователей будет слишком велико. Криптовалюты большинства ICO компаний станут никому не нужными. Востребованы и ценны будут те криптовалюты, которые будут выполнять какую-то крайне полезную функцию, или те криптовалюты, которым удалось стать ликвидными и распространенными. Очередная криптовалюта, торгующаяся на биржах, скорее всего, не будет иметь ровно никакой ценности даже для спекулянтов. Большинство криптовалют компаний, вышедших на ICO сейчас, не найдут никакого иного применения, уйдут «в ноль», захватив с собой тех, кто купил их последним. Редкие исключения, конечно, будут — проекты, чьи криптовалюты подкреплены чем-то в реальном мире (работающая ИТ-платформа или, например, физически выпускаемые на заводе продукты). Только если связка с реальным миром влияет на стоимость криптовалюты, проекты продолжат развиваться. Кстати, именно поэтому большие фонды сегодня, несмотря на «хайп», вкладываются в новые криптовалюты. Их логика такова: 20 криптовалют прогорит, но одна из них «выстрелит» (и именно она многократно окупит потери от всех неудачных вложений). В целом, на мой взгляд, ICO станет инструментом для привлечения средств для тех компаний,которые уже заработали репутацию. К неизвестным игрокам, впервые заявляющим о себе, доверие окажется недостаточным. В конечном итоге, количество проектов и «хайп» на рынке ICO сменятся качеством и аккуратностью. Возможно, появится регулирование для проведения ICO кампаний, но, думаю, останутся и абсолютно свободные юрисдикции.



Сегодня нередко можно услышать от энтузиастов блокчейн-сообщества, что «ICO заменит краудфандинг». Мой прогноз: не заменит. Просто потому, что ICO и краудфандинг — совершенно разные подходы, разные принципы. У аудитории краудфандинговых инициатив и ICO-проектов сильно отличаются: покупатели криптовалют в ходе ICO стремятся заработать денег, в бэкеры краудфандинговых площадок поддерживают интересные им кампании ради получения продукта. Отличается и мотивация авторов проектов. Те, кто запускают ICO, в основном, разрабатывают технологические проекты. Да, они развивают «продукты» — но не «продукты» в том смысле, в котором их трактуют бэкеры. Авторы, создающие краудфандинговые кампании, не могут предложить аудитории, участвующей в ICO, криптовалюту, именно из-за специфики их «продуктов». Например, как может быть связано изготовление, «электронно-деревянного кларнета ручной работы с педальной тягой» (пример вымышленный, но иллюстративный с точки зрения уникальности необычных проектов, появляющихся на краудфандинговых платформах), с выпуском криптовалюты? Аудитория проектов на Kickstarter привыкла платить евро и долларах, ее бросает в дрожь при одном только слове «криптовалюта» или «биткоин-кошелек». Тем, кто поддерживает ICO, наоборот, становится плохо от одной только мысли о пользовании фиатными валютами «прошлого века». Словом, думаю, никакого боя в ближайшем будущем не будет — нечего делить.



Изменится ли что-то в более долгосрочной перспективе? Очевидно, мир переходит на блокчейн уже сейчас (хотя, возможно, для кого-то этот тренд пока не слишком заметен). Множество разговоров о том, что любые блокчейн-проекты — «пузыри», что «биткоин надо продавать, пока он стоит $1». Но с точки зрения проникновения в реальную экономику блокчейн, безусловно, имеет огромный потенциал. Нас ждет создание единой информационной среды, которая сможет собрать представителей всех целевых аудиторий, а также структурирует и нормализует проведение ICO-кампаний на всех этапах, а также сделает проведение краудфандинговых кампаний таким же простым и общедоступным, как и проведение ICO.



Источник Рынку ICO предстоит наступить все те же грабли, что и рынку краудфандинга, но только «удары рукоятки» окажутся куда больнее.В последнее время статьи в СМИ и даже выступления чиновников пестрят словом «ICO». Это явление, близкое тому, что мы видели несколько лет назад со словом » краудфандинг». Напомню для непосвященных. «Краудфандинг» происходит от двух английских слов: crowd — толпа, funding — финансирование. Автор проекта создает кампанию на платформе, обещает золотые горы (я имею в виду — старт производства нового продукта, например), люди «скидываются» и затем ждут пару лет — будет ли выполнено обещанное? С ICO все примерно то же самое, только ICO может быть масштабнее. Компания, выходя на ICO, создает продукт (или, давайте говорить честно, видимость продукта), рисует одностраничный сайт и собирает деньги — только уже не евро или рубли, а криптовалюту. Те, кто хотят поддержать проект, получают другую криптовалюту, созданную компанией. Итак, как соотносятся краудфандинг и ICO? Что мы увидим дальше?Надо сказать, многие путают ICO с IPO: «Ой, да с ICO все просто, — говорят они. Это то же самое, что и IPO! Только вместо акций покупатели получают криптовалюту». На мой взгляд, ICO и IPO — в корне разные форматы, это абсолютно некорректное сравнение. ICO-кампании бывают самые разные, и на самом деле лишь некоторые из них предполагают выдачу токенов, которые, по сути, выполняют роль акций. В подавляющем большинстве случаев покупатели получают новую криптовалюту, которая ничем другим не является и не выполняет никаких иных ролей. Из компаний, которые во время ICO продают не только криптовалюту, но и токены (а именно благодаря токенам как инструменту покупатели получают возможность участвовать в разделении дивидендов), можно назвать, например, GoldMint (впрочем, проект лично у меня вызывает большие сомнения, однако его основателям, кстати, нашим соотечественникам, желаю удачи).На первый взгляд, идея ICO может звучать достаточно странно. Я бы даже употребил слово «бредово». Кому придет в голову отдавать свои деньги за «фантики»? Отдать свой драгоценный, может быть, единственный биткоин, намайненный потом и кровью, который стоит сейчас целых $3000 с лишним? Тем не менее, вот что происходит на рынке ICO сейчас: рекордсмен по сборам — Bancor Protocol, продал своей криптовалюты во время только что завершившейся ICO-кампании на $153 млн за три часа. Создатели MobileGo продали своей валюты на $53 млн. Последний рекорд - Status.im с $270 млн за несколько часов. Ажиотаж вокруг ICO MobileGo и Status.im был настолько высок, что приостановил работу блокчейн-платформы Ethereum практически на сутки. Счет компаний, собравших $10-20 млн, вскоре, видимо, пойдет на сотни. Но, на мой взгляд, рост будет идти до определенного момента.У многих возникает вполне резонный вопрос: почему же люди вливают такие огромные деньги в ICO-компании, что это за проекты? Ведь на ICO создаваемая валюта стоит гораздо меньше, чем будет стоит спустя всего 4-6 месяцев после кампании. А на preICO (то есть на стадии, когда компания только заявляет о себе), криптовалюту можно купить со скидкой до 50% от цены, которая будет установлена на ICO. На платформе Poloneix можно проследить некоторые успешные ICO, например вот эти: Stratis, начальная стоимость 0.00012321 биткоинов, в пике — около 0.0028 биткоинов, рост на 2172,54% за 7 месяцев. Golem c 0,0000449 до 0,000202, рост составил 349,89% за 5 месяцев. Пока что рекордсмен который я видел — криптовалюта платформы GameCredits, показавшая невероятный рост с 0,000007 до 0,0016. То есть космические 23 707%.Давайте посмотрим на рынок проектов, выросших в ходе «парада ICO», глазами венчурного инвестора. По статистике венчурного рынка, 9 из 10 компаний умирают, а один-единственный проект растет в стоимости настолько быстро, что окупает все провал. Получается, на рынке ICO компания должна расти на более чем 1000%. Однако, по моему субъективному мнению, в мире ICO дела обстоят гораздо лучше, чем на венчурном рынке. По крайней мере - пока. Мой прогноз таков: половина проектов, привлекших финансирование в ходе ICO, умрет, 2-3 выйдут в ноль, а оставшиеся 2-3 покажут рост от в несколько тысяч процентов. Тогда ответы на вопросы «кто все эти люди?» и «почему они вливают такие большие деньги в ICO, ведь это фантики?!» становятся понятны. Очевидно, в ICO вкладывают деньги те, кто играет на росте валют и понимает, что сейчас происходит на этом рынке. Это и частные инвесторы, и разнообразные крипто-фонды, которых, кстати в последнее время появилось огромное количество. Интересно то, что, по моим данным, очень активно и агрессивно на рынке ICO и новых криптовалют играет Китай. Так, в личной беседе с одними из основателей проекта, вышедшего на ICO, я узнал, что на проводимом им preICO с целевой суммой $1 млн, в первые же полчаса именно китайские инвесторы приобрели токены суммарно на $700 000. Почему? Потому что майнинг в Китае давно уже перешел на совершенно иной уровень — по частным оценкам (официальной статистики по рынкам криптовалют, конечно, нет), 90% рынка находящихся в обороте криптовалют приходится именно на Китай. Соответственно, те, кто владеет майнинг-фермами, ищут способы «пристроить» полученные деньги. Законодательные особенности в Китае приводят к тому, что в «обычные» рынки эффективно вложить свои виртуальные средства эти инвесторы не могут. Поэтому для держателей майнинг-ферм и держателей криптовалют ICO становится прекрасным способом не только заработать, но и диверсифицировать свои ресурсы. Но и это еще не все. В 2015 году фондовый рынок Китая пережил обвал: котировки крупнейших компаний упали в цене более чем вдвое, инвесторы потеряли деньги. Я был в Китае этой весной и не раз слышал от местных жителей: «у нас тут очень много свободных денег, но люди, в силу разных законов, практически не могут инвестировать. Были акции, но теперь в них не вкладываются». На мой взгляд, именно криптовалюты позволяют самым обычным людям стать инвесторами. И пока - без какого-либо контроля со стороны властей. Стать инвестором настолько просто, что, если верить одному из моих собеседников в Китае, «бабушки продают свои квартиры и вкладывают деньги в ICO». В Китае популярна шутка: «ICO это не Initial Coin Offering, а Initial China Offering».Что в сухом остатке? Кажется, механизм ICO оставляет довольными всех: инвесторы зарабатывают, компании получают деньги на развитие. Все счастливы?Однако у ICO есть и свои сложности. Во-первых, в какие ICO стоит вкладывать деньги? Ведь и все компании создают красивые landing-страницы и рассыпаются в обещаниях но у большинства нет даже работающего прототипа — только идея. Во-вторых, пока вы изучаете информацию о проекте, ICO может закончиться. Это не преувеличение: ICO проекта под названием Aragon Network кончилось сбором $25 млн за 26 минут. И это еще цветочки в сравнению с примером Status.im, о котором я писал выше. Да, появляются площадки, агрегирующие информацию о прошедших и готовящихся ICO, но можно ли быть уверенными, что они не публикуют информацию в интересах тех или иных организаторов ICO? Например, на последнем «громком» ICO того же Status.im некоторые криптовалютные инвест-фонды были оповещены и проинструктированы заранее, благодаря чему смогли принять участие в ICO прежде обычных инвесторов, оставив последних в большом негодовании и разочаровании. Так что гарантов нет. Рынок ICO крайне хаотичен. В-третьих, есть проблема доступности участия в ICO. Для многих потенциальных инвесторов сама мысль о покупке криптовалюты оказывается пугающей: «что это такое?», «как ее покупать?», «какие биржи??!!», «как ее не потерять?», «а что будет, если кошка съест мою флешку, а там все деньги, что я заработал за последние 20 лет?». Я утрирую, но у людей, не имевших дело с рынком криптовалют, очень много вопросов. И, оставляя шутки, для многих из них — это серьезный барьер. Да, технологии развиваются, появляется все больше и больше мобильных кошельков, позволяющих «новичкам» пользоваться криптовалютами. Но даже это не меняет ситуации: в большинстве случаев покупка криптовалюты для начинающих — это настоящее незабываемое приключение.Краудфандинг: приход крупного бизнеса, нездоровые «хайпы» и разочарованияЛидер рынка краудфандинга сегодня — Kickstarter. Платформа быстро развивается начиная с 2010 года, показывая ежегодно практически двукратный рост. Проблемы начались несколько лет назад. С 2014 года на Kickstarter стали выходить крупные игроки, посыпались примеры неудач. Так, собравшие $13 млн создатели холодильника Coolest Cooler не выполнили свои обещания и оставили своих бэкеров ни с чем. Основателей проекта Zano (специализированный дрон), получившие $3 млн, постигла та же участь. Стартап Ouya, предложивший миру микроконсоль, с $9 млн, не оправдал ожиданий пользователей, проект также в итоге закрылся. Крупные суммы (миллионы долларов) собирали разработчики игр, но их продукты тоже не вышли на рынок. Мы видели и небольшие компании, с сотнями тысяч долларов от бэкеров, чьи авторы просто исчезли после получения денег или рассказывают какие-то истории, но кому от этого легче? Неудивительно, что в 2015 году рост Kickstarter замедлился: в 2013 году было создано более 44 000 кампаний, в 2014 году — около 67 000, в 2015 году — лишь на 10 000 больше, около 77 0000. В 2016 году на Kickstarter вышло не просто ощутимо меньше компаний, а само количество всего созданных кампаний сократилось на целых 18 000: в 2016 году их было создано только около 58 000 — даже меньше, чем в 2014 году. Казалось бы, дело именно в снижении доверия бэкеров. Но дело не только в этом. Еще одна причина (помимо того, что многие перестали верить обещаниям авторов и даже разочаровались в самой концепции краудфандинга) — в том, что на Kickstarter, изначально запущенный как платформа для «новичков», пришло большое число «взрослых» компаний. Для них целью работы с Kickstarter стал не сбор средств, а продажа уже существующих продуктов и пиар. В таком формате компании запускают кампании, чтобы провести через платформу собственные деньги — обычно через подставных (по сути, «купленных») пользователей. Итог — о крупном краудфандинге пишут СМИ. Компании, провернувшие такие схемы, хорошо зарабатывают: «хайп» работает. Первыми бэкерами оказываются 500-1000 купленных пользователей, вторая волна — новые покупатели, реальные люди. «За руку» никого не ловили, но это распространенная практика, о действенности которой я слышал не раз от организаторов кампаний. Проблема в том, что в ряду таких кампаний на Kickstarter мелким разработчикам и небольшим предпринимателям делать нечего: их проекты остаются незамеченными, без серьезных инвестиций в пиар и закупку интернет-трафика они не соберут ровным счетом ничего. Исключения, безусловно, есть. У самых ярких и необычных кампаний на Kickstarter по-прежнему есть шанс. Но, увы, мы говорим лишь о достаточно небольшом проценте проектов.По собственной статистике Kickstarter, платформа за все время работы (около девяти лет) помогла привлечь более $3 млрд, более 13 млн человек поддержали хотя бы одну кампанию. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Сравнение с рынком ICO (он просто «пухнет», если опираться на данные, приведенные выше), пожалуй, покажет, что рынок «традиционного» краудфадинга развивается не такими уж бешеными темпами. Но главное, на Kickstarter, к тому же, падает доля завершенных успешно проектов. В 2016 году достигли поставленной цели более 18 800 проектов, в 2015 году этот показатель составил более 22 000. В среднем, по моим подсчетам, доля успешных проектов в 2012-2014 гг в среднем на площадке составляла 40-45%. Сегодня в отдельных категориях проектов процент успешных приближается к 20%. Статистика выглядит чуть лучше, если посмотреть статистику лишь по кампаниям с запрашиваемым объемом финансирования в менее $10 000 (а их — 68,5% от общего числа среди успешных, если взять официальную статистику Kickstarter). Но раз лучше выглядит их статистика, значит, статистика крупных проектов выглядит еще хуже на общем фоне, то есть показатели «взрослых» кампаний улучшаются за счет мелких (детальнее со статистикой KickStarter — в блоге автора — Forbes).Что дальше?Напоследок, я бы хотел дать прогноз на ближайшее будущее о том, что будет с краудфандингом, и о том, что ждет ICO. Сразу скажу, что это лишь мое мнение, которое может оказаться ошибочным. Не стоит строить бизнес-стратегию. Инвестиции в проекты, вышедшие на Kickstarter, как и инвестиции в ICO-кампании, всегда связаны с работой на собственный страх и риск, в этом нужно отдавать себе отчет.На мой взгляд, ситуация с краудфандингом будет ухудшаться и дальше. Конечно, краудфандинг как явление не умрет. Но Kickstarter все больше будет работать по модели «магазина» — инструментом предпродажи, а также пиара, но не площадки для «взлета» новых ярких идей. Исключением станут те самые мелкие (до $10 000) кампании. Думаю, также активно продолжат привлекать финансирование проекты в нишах, которые не интересны большим игрокам, — искусство, музыка, литература и т.д. Игры, дизайн, технологии — эти категории будут все больше и больше наполняться проектами сугубо коммерческих игроков, они будут все менее интересны публике — ведь сообщество энтузиастов (в первую очередь бэкеров) вокруг Kickstarter не хочет участвовать в «хайпах» и финансировать бизнесы, развивающиеся и за счет других источников доходов. Раньше у Kickstarter были совсем другие цели, другие идеалы — и именно из-за них сообщество поддержало платформу. Из-за конкуренции стартапов, компаний среднего масштаба здесь будет все меньше. Если краудфандинговые площадки не предпримут каких-либо мер для борьбы с приходом крупного бизнеса (а тренд очевиден), количество запускаемых кампаний продолжит идти вниз. Да, в какой-то момент падение остановится, но это будет «касание дна». В краудфандинге продолжит теплиться жизнь, но это будет лишь голодающая тень былой славы.Напротив, на рынке ICO мы, скорее всего, увидим активный рост. Рынку ICO предстоит наступить все те же грабли, что и рынку краудфандинга, но только «удары рукоятки» окажутся куда больнее. Информационного шума вокруг подобных ошибок будет куда больше. Разорившаяся компания, потерявшая $10 млн (как в случае с краудфандингом), - это явление совсем иного масштаба, чем падение компании, привлекшей $150 млн (такие суммы, как мы видим, вполне реальны в ходе ICO). Безусловно, нужно отдавать себе отчет о том, что сегодня вокруг ICO — мощнейший «хайп»: люди зачастую не смотрят, во что они вкладывают деньги, главное - успеть вложить. Инвесторы, поддержавшие проект в ходе ICO, зачастую не смотрят на его содержание: нужно подождать несколько месяцев, «сбросить» — и вложиться в новое ICO. Как долго это может продолжаться? На мой взгляд, до тех пор, пока не начнется потрясающий «фейерверк» из лопающихся в виртуальном мире ICO-«пузырей», создатели которых не просто не справились с обещаниями — они изначально не планировали их выполнять. Дальше будет то же самое: тысячи статей о том, что ICO — это очень опасно, о том, как кто-то потерял очередные $50 млн, как авторы того или иного проекта оказались мошенниками. Все те, кто купил криптовалюты «вдогонку» (после того, как их «скинули» первоначальные покупатели), окажутся «в минусе». Доверие покупателей к ICO сильно упадет. «Хайп» превратится в «антихайп». Это будет очень интересное время. Увы, серия разочарований в проектах, вышедших на ICO, скажется на всех участниках рынка, в том числе и на добропорядочных авторах действительно качественных и перспективных проектов.По моей оценке, эти печальные события начнут происходить примерно через год. Именно столько требуется обычно сообществу на осознание и принятие того факта, что продукта не будет, деньги потеряны. Дольше, чем год, недобросовестные авторы «водить за нос» жертв не смогут. Еще через год-полтора ситуация нормализуется. В отличие от рынка краудфандинга, где Kickstarter пока сильно доминирует и задает «правила игры» для рынка, рынок ICO более динамичен (его демократичность связана как раз с его открытостью, обусловленной самой философией блокчейн-технологий, а также с доступностью для инвесторов в любой точке планеты). Поэтому после «пузырькового криптокатаклизма» рынок ICO выживет и сможет подстроиться под новые реалии. Полагаю, что рынок будет выглядеть так: компании, не имеющие рабочего продукта, за крайне редким исключением, не смогут использовать ICO как способ привлечения финансирования, — недоверие ставших осторожными пользователей будет слишком велико. Криптовалюты большинства ICO компаний станут никому не нужными. Востребованы и ценны будут те криптовалюты, которые будут выполнять какую-то крайне полезную функцию, или те криптовалюты, которым удалось стать ликвидными и распространенными. Очередная криптовалюта, торгующаяся на биржах, скорее всего, не будет иметь ровно никакой ценности даже для спекулянтов. Большинство криптовалют компаний, вышедших на ICO сейчас, не найдут никакого иного применения, уйдут «в ноль», захватив с собой тех, кто купил их последним. Редкие исключения, конечно, будут — проекты, чьи криптовалюты подкреплены чем-то в реальном мире (работающая ИТ-платформа или, например, физически выпускаемые на заводе продукты). Только если связка с реальным миром влияет на стоимость криптовалюты, проекты продолжат развиваться. Кстати, именно поэтому большие фонды сегодня, несмотря на «хайп», вкладываются в новые криптовалюты. Их логика такова: 20 криптовалют прогорит, но одна из них «выстрелит» (и именно она многократно окупит потери от всех неудачных вложений). В целом, на мой взгляд, ICO станет инструментом для привлечения средств для тех компаний,которые уже заработали репутацию. К неизвестным игрокам, впервые заявляющим о себе, доверие окажется недостаточным. В конечном итоге, количество проектов и «хайп» на рынке ICO сменятся качеством и аккуратностью. Возможно, появится регулирование для проведения ICO кампаний, но, думаю, останутся и абсолютно свободные юрисдикции.Сегодня нередко можно услышать от энтузиастов блокчейн-сообщества, что «ICO заменит краудфандинг». Мой прогноз: не заменит. Просто потому, что ICO и краудфандинг — совершенно разные подходы, разные принципы. У аудитории краудфандинговых инициатив и ICO-проектов сильно отличаются: покупатели криптовалют в ходе ICO стремятся заработать денег, в бэкеры краудфандинговых площадок поддерживают интересные им кампании ради получения продукта. Отличается и мотивация авторов проектов. Те, кто запускают ICO, в основном, разрабатывают технологические проекты. Да, они развивают «продукты» — но не «продукты» в том смысле, в котором их трактуют бэкеры. Авторы, создающие краудфандинговые кампании, не могут предложить аудитории, участвующей в ICO, криптовалюту, именно из-за специфики их «продуктов». Например, как может быть связано изготовление, «электронно-деревянного кларнета ручной работы с педальной тягой» (пример вымышленный, но иллюстративный с точки зрения уникальности необычных проектов, появляющихся на краудфандинговых платформах), с выпуском криптовалюты? Аудитория проектов на Kickstarter привыкла платить евро и долларах, ее бросает в дрожь при одном только слове «криптовалюта» или «биткоин-кошелек». Тем, кто поддерживает ICO, наоборот, становится плохо от одной только мысли о пользовании фиатными валютами «прошлого века». Словом, думаю, никакого боя в ближайшем будущем не будет — нечего делить.Изменится ли что-то в более долгосрочной перспективе? Очевидно, мир переходит на блокчейн уже сейчас (хотя, возможно, для кого-то этот тренд пока не слишком заметен). Множество разговоров о том, что любые блокчейн-проекты — «пузыри», что «биткоин надо продавать, пока он стоит $1». Но с точки зрения проникновения в реальную экономику блокчейн, безусловно, имеет огромный потенциал. Нас ждет создание единой информационной среды, которая сможет собрать представителей всех целевых аудиторий, а также структурирует и нормализует проведение ICO-кампаний на всех этапах, а также сделает проведение краудфандинговых кампаний таким же простым и общедоступным, как и проведение ICO. Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 13:06 Сегодня, 13:06 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Биржи криптовалют Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты ICO Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Dimoniy741 Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Roman Boroda Leonidas2013 Анаэль 2017 Архив: Форекс-блоги Vasyaenergy Foxxxeremina ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Profvest.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Как крупнейшие корпорации превращаются в IT-компании Invention Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.01.2017 18:24 Смартфоны Samsung Galaxy Note 7 превращаются в «кирпичи» после нескольких дней работы Сергей Горин Новости технологий и интернета 2 02.09.2016 15:42 Сравнительный анализ: МЛМ-хайпы и классические хайпы Тоник Псевдоинвестиции: общий форум 80 13.08.2016 21:23 Долги в сырьевой отрасли превращаются в чёрную дыру Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.02.2016 18:31 Дневник Ashberry — 35 долларов превращаются в… Ashberry Архив: Дневник манимейкера 23 15.07.2015 12:10



Случайные темы 8,8 миллиардов долларов прибыли Google от мобильной рекламы принесли iOS-устройства От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» ПАММ-счет IndexR:562405 (ForexTrend) От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета» В Нью-Йорке открыли самую дорогую в мире станцию метро От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Выручка MediaTek продолжает бить рекорды От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета» Beinprofit - beinprofit.org, beinprofit.eu, beinprofit.us От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Бесплатные семена овощей, цветов и т.д. От ккроха666 в разделе «Халява» Пользователей 414,068 Тем 475,418 Сообщений 11,779,684

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑