Iconovo для лекарственных ингаляторов привлекла €2,3 млн инвестиций

Шведская компания Iconovo из Лунд является разработчиком лекарственных ингаляторов для лечения астмы и ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) и для этих целей привлекла €2,3 млн. инвестиций.
Инвесторы не были раскрыты.
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своего устройства, включая также разработку самих лекарств.
Компания была основана в 2010 году. Орест Ластов является генеральным директором компании Iconovo, которая разработала ингаляторы для лечения таких заболеваний, как астма, ХОБЛ, вакцины и биологические препараты.
Продукт для ингаляции сухого порошка состоит из двух частей - устройства и препарата (API). Iconovo предоставляет проприетарные, современные и надежные устройства. Устройства Iconovo тестируется и проверяется с помощью модели API-интерфейсов и типовой формулировки.
Устройство адаптировано для конкретных потребностей и требований клиента. Внешний вид разработан с учетом индивидуальности клиента и группы пациентов. Устройство также настроено для обеспечения предполагаемой дозы и производительности. Работы по разработке устройства проводились параллельно с разработкой препарата.
Компания является членом SmiLe в Medicon Village в Лунде в Швеции и уже подписала соглашение о лицензионном проекте на разработку продуктов с Amneal Pharmaceuticals из Нью-Джерси в США, которые будут совместно производить и продавать лекарственные продукты. Соглашение включает в себя авансовые платежи в среднем на один млн. евро.
Продукты Iconovo сочетают техническую сложность с удобной и привлекательной конструкцией. Цель компании - стать ведущим поставщиком на мировом рынке.
Перевод специально для mmgp.ru