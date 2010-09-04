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Iconovo для лекарственных ингаляторов привлекла €2,3 млн инвестиций

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Iconovo для лекарственных ингаляторов привлекла €2,3 млн инвестиций


Шведская компания Iconovo из Лунд является разработчиком лекарственных ингаляторов для лечения астмы и ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) и для этих целей привлекла €2,3 млн. инвестиций.

Инвесторы не были раскрыты.

Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своего устройства, включая также разработку самих лекарств.




Компания была основана в 2010 году. Орест Ластов является генеральным директором компании Iconovo, которая разработала ингаляторы для лечения таких заболеваний, как астма, ХОБЛ, вакцины и биологические препараты.




Продукт для ингаляции сухого порошка состоит из двух частей - устройства и препарата (API). Iconovo предоставляет проприетарные, современные и надежные устройства. Устройства Iconovo тестируется и проверяется с помощью модели API-интерфейсов и типовой формулировки.

Устройство адаптировано для конкретных потребностей и требований клиента. Внешний вид разработан с учетом индивидуальности клиента и группы пациентов. Устройство также настроено для обеспечения предполагаемой дозы и производительности. Работы по разработке устройства проводились параллельно с разработкой препарата.

Компания является членом SmiLe в Medicon Village в Лунде в Швеции и уже подписала соглашение о лицензионном проекте на разработку продуктов с Amneal Pharmaceuticals из Нью-Джерси в США, которые будут совместно производить и продавать лекарственные продукты. Соглашение включает в себя авансовые платежи в среднем на один млн. евро.




Продукты Iconovo сочетают техническую сложность с удобной и привлекательной конструкцией. Цель компании - стать ведущим поставщиком на мировом рынке.




Перевод специально для mmgp.ru


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