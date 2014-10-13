Какую валюту майнить, если успел купить видеокарту
Сколько можно заработать на добыче криптовалют и что для этого понадобится.
В июне 2017 года СМИ обратили внимание на дефицит видеокарт в российских магазинах компьютерной техники — в Москве графические процессоры почти исчезли из продажи, сообщили «Ведомости».
Сами продавцы связали растущий спрос на комплектующие с интересом россиян к добыче криптовалют, выросшим на фоне колебаний курса биткоина, эфира и других виртуальных валют. В июне 2017 года стоимость биткоина впервые достигла $3000 (на момент написания заметки стоимость биткоина составляла $2689). С начала 2017 года курс биткоина вырос более чем на 160%, курс другой популярной валюты — эфира — вырос на 4485% и на момент написания материала составил $375,5.
Редакция vc.ru узнала, как устроен майнинг криптовалют с технической точки зрения, во сколько обойдётся дефицитное оборудование и как быстро можно окупить затраты на приобретение нескольких видеокарт.
Как устроен процесс майнинга криптовалют и от чего зависит доход майнера
В общих словах, компьютеры, занимающиеся майнингом криптовалют, решают криптографическую задачу. Для любой криптовалюты ведётся история всех транзакций, и транзакции в ней записываются блоками. Каждый следующий блок содержит информацию о предыдущем в захэшированном виде, причём этот хэш должен соответствовать определённым параметрам. Майнеры занимаются тем, что подбирают условия, при которых хэш примет нужный вид — и ищут сам хэш.
Такую задачу можно решить только полным перебором вариантов — для распараллеливания этих вычислений участникам и требуются мощные видеокарты.
За каждый обнаруженный хэш-код участники получают фиксированное вознаграждение — определённое количество криптовалюты. У каждой машины в сети свой хэшрейт — это показатель, характеризующий способность машины подбирать хэши (ещё один такой показатель — «сол», solution per second — количество попыток подбора хэша транзакций в блокчейне в секунду).
Эмитированная валюта делится между всеми майнерами пропорционально мощностям «ферм», которые они используют. Первый фактор, который влияет на доход участника, — общая вычислительная мощность сети. Чем выше общий хэшрейт, тем меньше оказывается заработок каждого.
Второй фактор — стоимость самой криптовалюты. Добывать валюту выгоднее, когда её курс растёт быстрее, чем падает вклад участника в процесс майнинга.
Что понадобится для майнинга
В основном для майнинга валют применяются компьютеры, оборудованные несколькими графическими процессорами (GPU). Проводить вычисления для большинства криптовалют на компьютерах, оборудованных только CPU, невыгодно с экономической точки зрения.
Выбор чипа зависит от конкретной валюты. Для майнинга эфира (Ethereum) подойдут видеокарты, для майнинга биткоинов мощностей видеокарт в связи с большой сложностью вычислений уже недостаточно — для таких задач применяют чипы типов FPGA и ASIC.
Схемы типа FPGA пользователь может запрограммировать самостоятельно под собственные нужды, чипы ASIC изначально создаются под конкретную задачу (например, майнинг биткоинов) и могут быть использованы только для неё.
Основная проблема таких схем заключается в неприменимости для других задач. В случае, если участник сети занимается майнингом криптовалюты с применением GPU, и занятие перестаёт быть выгодным, он может переключиться на другую валюту или и вовсе применить видеокарту для совершенно других целей. Чип FPGA придётся вручную перепрограммировать, чип ASIC — выбросить.
В среднем сборка компьютера с шестью видеокартами (например, AMD Radeon RX 570) обойдётся в 150 тысяч — 170 тысяч рублей. Из них 75–85% себестоимости компьютера уйдут на приобретение видеокарт. Учитывая расходы на электроэнергию (около 3–4 тысяч рублей в месяц в Москве), старший инвестиционный менеджер фонда Runa Capital Константин Виноградов оценил окупаемость компьютера для майнинга эфира в 3–4 месяца с момента покупки.
При этом при текущем дефиците, заметил Виноградов, собрать компьютер за 150 тысяч — 170 тысяч рублей уже не получится: придётся потратить 180 тысяч — 230 тысяч рублей. Он также добавил, что даже одна подобная конструкция сильно греется, и содержать в домашних условиях больше одной «фермы» практически невозможно.
Стоимость компьютера с ASIC для добычи биткоинов в среднем окажется такой же или выше. Один из самых популярных производителей чипов ASIC для майнинга биткоинов — Bitfury.
Сколько можно заработать на наиболее популярных криптовалютах
Узнать, насколько выгодно добывать ту или иную криптовалюту сейчас, можно на сайте What to Mine. Сервис анализирует динамику курса валюты и прогнозирует прибыльность майнинга в зависимости от мощности «фермы» для добычи.
Редакция vc.ru подсчитала, сколько можно заработать за 12 месяцев майнинга четырёх популярных криптовалют по версии Coinmarketcap, собрав компьютер, оборудованный шестью видеокартами MSI GeForce GTX 1060 (стоимостью от 26 тысяч рублей каждая). Общая стоимость такого компьютера составит около 180 тысяч — 190 тысяч рублей (около $3200). Стоимость электроэнергии при этом округлена до $0,1 за 1 кВт⋅ч (около 5,9 рублей).
Для майнинга биткоинов в расчётах предполагается использовать ASIC-устройство Antminer S9 стоимостью около 140 тысяч рублей (около $2300) вместе с блоком питания.
Для майнинга Litecoin предполагается использовать ASIC-устройство Antminer L3+ стоимостью около 106 тысяч рублей (около $1800) вместе с блоком питания.
Расчёты проведены по курсу криптовалют на 20 июня 2017 года. Доходность и прибыльность добычи при этом регулярно меняются в зависимости от рыночной стоимости валют и количества майнеров, поэтому провести точные расчёты невозможно.
- Bitcoin (на ASIC): суточный доход при майнинге биткоинов, по прогнозам What to Mine, составит $12,63; суточная прибыль при учёте затрат на электричество — $9,34. При такой прибыльности стоимость «фермы» окупится за 247 дней, прибыль за 12 месяцев составит $900 (более 53 тысяч рублей).
- Ethereum (на GPU): суточный доход — $24,41; суточная прибыль — $23,12. Стоимость «фермы» окупится за 139 дней, прибыль за 12 месяцев составит $5238 (более 315 тысяч рублей).
- Litecoin (на ASIC): суточный доход — $12,46; суточная прибыль при учёте затрат на электричество — $9,17. Стоимость «фермы» окупится за 193 дня, прибыль за 12 месяцев составит $1547 (более 91 тысячи рублей).
- Ethereum Classic (на GPU): суточный доход — $22,84; суточная прибыль — $21,55. Стоимость «фермы» окупится за 149 дней, прибыль за 12 месяцев составит $4665 (более 267 тысяч рублей).
По версии What to Mine, на 20 июня 2017 года выгоднее всего, помимо добычи Ethereum, заниматься майнингом валют Hush, Zcash, Expanse, Zencash и Sibcoin:
- Hush (на GPU): суточный доход — $25,20; суточная прибыль — $23,91. Стоимость «фермы» окупится за 133 дня, прибыль за 12 месяцев составит $5527 (более 327 тысяч рублей).
- Zcash (на GPU): суточный доход — $24,60; суточная прибыль — $23,30. Стоимость «фермы» окупится за 138 дней, прибыль за 12 месяцев составит $5304 (более 314 тысяч рублей).
- Expanse (на GPU): суточный доход — $23,51; суточная прибыль — $22,22. Стоимость «фермы» окупится за 145 дней, прибыль за 12 месяцев составит $4910 (более 291 тысячи рублей).
- Zencash (на GPU): суточный доход — $23,26; суточная прибыль — $21,97. Стоимость «фермы» окупится за 146 дней, прибыль за 12 месяцев составит $4819 (более 285 тысяч рублей).
- Sibcoin (на GPU): суточный доход — $22,60; суточная прибыль — $21,30. Стоимость «фермы» окупится за 151 день, прибыль за 12 месяцев составит $4574 (более 271 тысячи рублей).
Для сравнения редакция подсчитала, сколько удастся заработать, вложив аналогичную сумму (185 тысяч рублей) на 12 месяцев в российские банки.
- Вклад «Доходная стратегия», «Локо Банк»: прибыль — 19 260 рублей за 400 дней.
- Вклад «Проценты в рост», «Промсвязьбанк»: прибыль — 17 790 рублей за 450 дней.
- Вклад «Инвестиционный», «Россельхозбанк»: прибыль — 17 518 рублей за 395 дней.
- Вклад в «Тинькофф банке»: прибыль — 15 432 рубля за 365 дней.
- Вклад «Оптимальный курс», банк «Траст»: прибыль — 16 462 рубля за 365 дней.
Благодарим за помощь в подготовке материала старшего инвестиционного менеджера фонда Runa Capital Константина Виноградова.
Источник - vc.ru