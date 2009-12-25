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Центробанк Китая пока не планирует вводить новые правила для криптобирж

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Центробанк Китая пока не планирует вводить новые правила для криптобирж
Согласно публикациям некоторых китайских изданий, ожидалось, что Народный банк Китая (НБК) в июне выпустит свод нормативных руководящих принципов для криптовалютных бирж. Однако, на прошлой неделе главный монетарный регулятор КНР развеял слухи, подтвердив, что в этом месяце никакие новые правила вводиться не будут. Об этом сообщает Bitcoin.com.

Согласно сообщению издания 8btc, недавно Информационное бюро муниципального правительства Шанхая проводило пресс-конференцию, на которой вице-президент банка Сун Хи заявил, что «никаких правил регулирования биткоина в июне опубликовано не будет».

Слова вице-президента НБК подтвердили представители крупнейших китайских криптобирж Huobi, BTCC и OKСoin, сообщив, что никаких уведомлений от контролирующих органов они не получали.

В то же время, Сун Хи не обозначил конкретной даты выпуска новых правил регулирования работы криптобирж. Ссылаясь на необходимость изучения международного опыта регулирования криптовалют, он заявил следующее:

«Народный Банк Китая следит за биткоином и расследует возможные манипуляции на рынке, а также случаи отмывания средств и незаконной финансовой деятельности. Мы и впредь будем продолжать делать то, что должны делать в качестве органа финансового надзора»
Кроме того, по словам Сун Хи, НБК рассматривает криптовалюту в качестве товара, а не финансового инструмента, и все же намерен в будущем выпустить соответствующие регулирующие правила.

Напомним, в этом месяце Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая опубликовала доклад, в котором говорится о необходимости разработки новых правил для рынка ценных бумаг, в которых должны быть учтены различные аспекты технологии распределенного реестра.

Также ранее ForkLog сообщал, что по мнению замдиректора департамента науки и технологий Народного банка Китая биткоин и Ethereum являются объектами национальных интересов страны.

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Метки
китай, криптовалюты, новости
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