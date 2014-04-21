Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Продажа Asic и GPU майнеров- Украина/Россия

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 12:12
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Продажа Asic и GPU майнеров- Украина/Россия
Привет всем.

Мы с командой занимаемся поставками ASIC и GPU майнеров. Оборудование поставляем сразу настроенным и готовым к майнингу. Кроме этого осуществляем после-продажную поддержку.

По всем вопросам обращайтесь по телефону +380952183724
Сайт beeminer.com.ua
beeminer вне форума  
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