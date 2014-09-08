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MediaAlpha привлек $20 млн для новой рекламной сети с оплатой за клик

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#1
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Имя: Станислав
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MediaAlpha привлек $20 млн для новой рекламной сети с оплатой за клик

Разработчик рекламной сети с оплатой за клик MediaAlpha, расположенный в Лос-Анжежесе (штат Калифорния), привлек $ 20 млн долгового финансирования от Bridge Bank. Стартап планирует использовать кредитные средства для поиска новых возможностей и для выхода на мировую арену рекламных площадок.
Основанная в 2012 году под руководством технического директора Евгения Нонко совместно с вице-президентом по продажам Джимом Коста и генеральным директором Стива Йи, MediaAlpha является разработчиком полностью интегрированной рекламной платформы с оплатой за клик.
Рекламодатели могут использовать платформу для более эффективного и целенаправленного привлечения клиентов для полной оптимизации своей компании.

«Наша технологическая платформа работает с самыми разными сферами бизнеса», - сообщил Стив Йи. «MediaAlpha дает возможность пользователям принимать более взвешенные решения, оптимизировать производительность и упростить администрирование», - добавил он.
Издатели, вебмастера могут использовать MediaAlpha для повышения монетизации ресурсов с последующим мониторингов благодаря уникальному API-интерфейсу.

Данная платформа имеет нескольких уникальных особенностей:
  • Мониторинг в режиме реального времени;
  • Полный контроль над таргетингом и аудиторией, управление данными и трафиком.
  • Ценообразование и планирование бюджета;
  • Комплексная отчетность в режиме реального времени;
  • Простой API интерфейс;

На сегодняшний день, годовой оборот средств составляет более $100 млн. По данным компании за 2016 год было проведено свыше 25 млн кликов по рекламным объявлениям.

Специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, рекламная площадк, финансирование стартапа, финансы
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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