PayPal for Ukraine Initiative отменил "зраду"



К сожалению, ни один новостной ресурс, ни один журналист не обратились к PayPal for Ukraine Initiative чтобы уточнить нашу позицию и подали эту новость в однобоком ключе. Ниже - наша позиция по поводу законопроекта № 5361-д.



Согласно плану имплементации "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", утвержденного распоряжением Кабмина от 17 сентября 2014 г. № 847-р (с измнениями), Украина имплементирует положение Директивы (ЕС) 2015/2366.



Пункт 11 статьи 9 директивы 2015/2366 гласит "9.An authorisation shall be valid in all Member States and shall allow the payment institution concerned to provide the payment services that are covered by the authorisation throughout the Union, pursuant to the freedom to provide services or the freedom of establishment."



Это означает, что регистрация платежного сервиса в одной из стран ЕС позволяет предоставлять услуги в других странах ЕС без дополнительных регистраций.



В то же время статья 15 не принятого законопроекта 5361-д противоречит статье 9 директивы 2015/2366 и создает целый ряд барьеров для выхода иностранных эмитентов электронных денег на рынок Украины для расчетов в иностранной валюте. А именно, иностранным эмитентам электронных денег нужно (i) зарегистрироваться в НБУ (это требование было бы логичным для гривневых расчетов, но не для расчетов в иностранной валюте), (ii) отслеживать резидентов Украины для приобретения и погашения иностранных электронных денег с использованием только счета в украинских банках, (iii) отслеживать соблюдение ограничений на сумму иностранных электронных денег, которые украинский пользователь может хранить на электронном устройстве.



В связи с этим приветствуем непринятие законопроекта 5361-д и призываем народных депутатов и НБУ не изобретать велосипед в своем законотворчестве, а имплементировать директиву 2015/2366 без искажения ее сути.



По материалам FB.



