5 лучших ICO на июнь и июль 2017 года

В последнее время проходит так много криптовалютных ICO, что становится всё сложнее уследить за всеми предложениями. В этой статье представлено несколько заслуживающих внимания ICO, хотя перед тем, как делать инвестиции, в любом случае необходимо провести собственное исследование. Представленные здесь проекты содержат довольно интересные модели, которые со временем могут оказаться прибыльными.



5. Primalbase



В криптовалютном пространстве необходимо постоянно следить за появлением новых решений. Проект Primalbase связан с трансформированием аренды офисов в основанную на сообществе экосистему. Пользователи могут передавать, продавать или сдавать в аренду офисы при помощи токенов Waves и Ethereum. Решение достаточно интересное, ICO Primalbase стартует 26 июня, к выпуску планируется всего 1 000 токенов. Цена токена составит 5 BTC, однако в первую неделю предусмотрены скидки.



4. Tezos



Большинство участников криптовалютного пространства уже слышали oб ICO Tezos. Проект нацелен на разработку инновационной системы смарт-контрактов. Система представляет собой отдельный блокчейн, что отличает проект от большинства криптовалютных ICO, базирующихся на уже действующих платформах. Консенсус в нём достигается тем, что участникам позволяется подтверждать транзакции. Согласно Whitepaper проекта, будут выпущены токены XTZ на сумму 893 200.77 американских долларов. ICO Tezos стартует 1 июля и несомненно должно вызвать большой интерес.



3. Everex



Платформа Everex фокусируется на глобальной инклюзивной экономике. Проект управляется блокчейном Эфириума и обеспечивает основанные на блокчейне микрофинансовые и платёжные сервисы. Пользователи Everex смогут отправлять международные переводы в фиатной валюте за считанные секунды. На данный момент официальной даты запуска ICO Everex не сообщается и нет всей необходимой информации. Судя по последним данным, ICO пройдёт в июле или августе.



2. Dent



Одним из самых уникальных проектов на сегодняшний день является криптовалютное ICO DENT. Его цель – создание глобального обмена мобильными данными. Ценообразование будет прозрачным, предложение цен — автоматическим, что позволит достаточно легко приобретать мобильные данные. Обмен пакетами мобильных данных будет происходить при помощи токенов DENT, выпускаемых во время ICO, которое начнется 12 июля.



Тем не менее, пока недостаточно понятно, каким образом удастся создать все 100 миллиардов токенов. Семьдесят процентов токенов планируется продать в процессе ICO, остальная часть останется у компании. В конечном итоге, с учётом сегодняшних цен, команда проекта надеется привлечь около 152 000 ETH на сумму 52 миллиона долларов. Единственный вопрос – станет ли такое количество токенов недостатком, это покажет время.



1. Civic



Проект Civic привлёк много внимания, прежде всего потому, что им руководит Винни Лингэм (Vinny Lingham). Кроме того, ещё до начала ICO у проекта уже имелось функционирующее мобильное приложение, что делает его гораздо более профессиональным по сравнению с большинством криптовалютных ICO, начинающих с теоретической концепции. Функционирующий продукт Civic работает во всем мире, и в этом году компания уже получила награду за свой проект. Согласно Whitepaper, проект планирует привлечь 11 миллионов долларов, цена токенов составит 1 цент. ICO Civic началось 21 июня.



Источник В последнее время проходит так много криптовалютных ICO, что становится всё сложнее уследить за всеми предложениями. В этой статье представлено несколько заслуживающих внимания ICO, хотя перед тем, как делать инвестиции, в любом случае необходимо провести собственное исследование. Представленные здесь проекты содержат довольно интересные модели, которые со временем могут оказаться прибыльными.В криптовалютном пространстве необходимо постоянно следить за появлением новых решений. Проект Primalbase связан с трансформированием аренды офисов в основанную на сообществе экосистему. Пользователи могут передавать, продавать или сдавать в аренду офисы при помощи токенов Waves и Ethereum. Решение достаточно интересное, ICO Primalbase стартует 26 июня, к выпуску планируется всего 1 000 токенов. Цена токена составит 5 BTC, однако в первую неделю предусмотрены скидки.Большинство участников криптовалютного пространства уже слышали oб ICO Tezos. Проект нацелен на разработку инновационной системы смарт-контрактов. Система представляет собой отдельный блокчейн, что отличает проект от большинства криптовалютных ICO, базирующихся на уже действующих платформах. Консенсус в нём достигается тем, что участникам позволяется подтверждать транзакции. Согласно Whitepaper проекта, будут выпущены токены XTZ на сумму 893 200.77 американских долларов. ICO Tezos стартует 1 июля и несомненно должно вызвать большой интерес.Платформа Everex фокусируется на глобальной инклюзивной экономике. Проект управляется блокчейном Эфириума и обеспечивает основанные на блокчейне микрофинансовые и платёжные сервисы. Пользователи Everex смогут отправлять международные переводы в фиатной валюте за считанные секунды. На данный момент официальной даты запуска ICO Everex не сообщается и нет всей необходимой информации. Судя по последним данным, ICO пройдёт в июле или августе.Одним из самых уникальных проектов на сегодняшний день является криптовалютное ICO DENT. Его цель – создание глобального обмена мобильными данными. Ценообразование будет прозрачным, предложение цен — автоматическим, что позволит достаточно легко приобретать мобильные данные. Обмен пакетами мобильных данных будет происходить при помощи токенов DENT, выпускаемых во время ICO, которое начнется 12 июля.Тем не менее, пока недостаточно понятно, каким образом удастся создать все 100 миллиардов токенов. Семьдесят процентов токенов планируется продать в процессе ICO, остальная часть останется у компании. В конечном итоге, с учётом сегодняшних цен, команда проекта надеется привлечь около 152 000 ETH на сумму 52 миллиона долларов. Единственный вопрос – станет ли такое количество токенов недостатком, это покажет время.Проект Civic привлёк много внимания, прежде всего потому, что им руководит Винни Лингэм (Vinny Lingham). Кроме того, ещё до начала ICO у проекта уже имелось функционирующее мобильное приложение, что делает его гораздо более профессиональным по сравнению с большинством криптовалютных ICO, начинающих с теоретической концепции. Функционирующий продукт Civic работает во всем мире, и в этом году компания уже получила награду за свой проект. Согласно Whitepaper, проект планирует привлечь 11 миллионов долларов, цена токенов составит 1 цент. ICO Civic началось 21 июня.

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