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Платформа цифровых активов Antshares провела ребрендинг

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Платформа цифровых активов Antshares провела ребрендинг
В ходе мероприятия в штаб-квартире Microsoft в Пекине в четверг, 22 июня, платформа цифровых активов Antshares, которую иногда также называют «китайским Ethereum» объявила о полном ребрендинге, а также представила амбициозные планы по дальнейшему развитию. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.

Antshares является первой блокчейн-платформой с открытым исходным кодом, разработанной в Китае, но теперь это название становится достоянием истории. Отныне проект будет известен как NEO [от греч. neos новизна, молодость].


Разработчики также подчеркнули преимущества своего кода смарт-контрактов, который будет поддерживать децентрализованную коммерцию, цифровую идентификацию и цифровизацию различных активов.

Символ ANS будет изменен на NEO в третьем квартале 2017 года, когда будет завершена работа над новым клиентом и пользовательским интерфейсом. В настоящий момент держатели ANS могут в своих кошельках автоматически генерировать Antcoins (ANC), которые будет использоваться в качестве газа.

Как отметил в своей презентации основатель NEO Да Хунфэй, будущее блокчейн-технологий подразумевает, что каждый актив будет программироваться при помощи смарт-контрактов. Представив концепции «умной экономики» и новой системы смарт-контрактов, Да Хунфэй также заявил, что в рамках платформы создается совместимый с другими блокчейнами протокол.

Кроме того, из его выступления стало известно, что:
  • NEO сотрудничает с уполномоченными ведомствами Китая для создания реальных активов с использованием смарт-контрактов;
  • NEO запатентовала решение для распределенной совместимости блокчейнов;
  • В число новых партнеров NEO вошли такие проекты, как Bancor, Agrello, Coindash, Nest Fund и Binance, и в дальнейшем этот список будет расширяться.

Также в ходе мероприятия выступил главный разработчик NEO Эрик Чжан. Объяснив механику работы виртуальной машины платформы, он также остановился на основных отличиях NEO от Ethereum. Так, если в случае с Ethereum для программирования необходимо знать язык Solidity, то NEO будет поддерживать практически все известные языки, включая Java, Kotlin, Go и Python, а также языки Microsoft.net. Таким образом NEO рассчитывает привлечь более широкое сообщество разработчиков.


Еще одним ключевым моментом мероприятия стало выступление Тони Тао, CEO NEO и основателя Nest Fund, инвестиционного фонда, основанного на концепции The DAO. По словам Тони Тао, в настоящий момент готовит whitepaper Nest Fund. Построенный на блокчейне NEO, фонд учтет все слабые места The DAO и пройдет тщательный аудит сообщества разработчиков, в рамках которого будут предложены баунти за обнаруженные баги.

Напомним, блокчейн Antshares был запущен 17 октября 2016 года, токен платформы ANS торгуется на нескольких криптовалютных биржах, включая Bittrex и Yunbi. В ноябре 2016 года было объявлено о партнерстве между Antshares и платформой для создания децентрализованных автономных организаций WINGS.

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