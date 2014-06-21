biznes111 Интересующийся

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Bytewerk установит в Москве автоматы по покупке криптовалют







С помощью устройства можно купить биткоины, эфиры, лайткоины и другие криптовалюты.



Развитием проекта занимается Александр Мочкин — бывший генеральный директор сервиса интернет-эквайринга «Изикваир» и исполнительный директор компании Bytewerk, которая в том числе выпускает приложения для приема платежей на терминалах самообслуживания. Проектный офис и склад автоматов расположены в Латвии.



Bytewerk уже установила один терминал Trovemat в своем российском офисе. Мочкин объяснил, что на нем представлена тестовая версия программного обеспечения. Он добавил, что запустить «боевой» вариант несложно. «Вопрос в том, что он не в публичном доступе в Российской Федерации», — подчеркнул исполнительный директор Bytewerk.



На установленном в офисе Bytewerk терминале видна наклейка банка «Открытие», но в организации vc.ru сказали, что не имеют прямого отношения к созданию проекта.



Сейчас Bytewerk ведет переговоры о коммерческой поставке устройств в Россию. У компании уже есть согласованная схема работы с банком-партнёром, чье название Мочкин не раскрывает. Bytewerk планирует установить аппарат в июле-августе 2017 года.



Стоимость одного Trovemat составляет $4999. Сейчас около 100 автоматов установлены в США, один в Польше и еще один в Греции. Мочкин рассказал, что Trovemat не берет комиссию за транзакции. «Мы зарабатываем на продаже самих устройств. А покупатель сам конфигурирует комиссии и лимиты. На выбор есть несколько бирж», — добавил он.



По словам предпринимателя, идея создания подобного автомата появилась давно и была «в простейшем виде реализована два года назад». Первый аппарат был установлен 6 августа 2015 на территории США. Затем компания около года дорабатывала автомат вместе с американскими партнерами.



Мочкин сообщил, что в устройстве используются комплектующие со всего мира — купюроприемник из Канады и Швейцарии, принтер из Италии, сканер QR-кодов из США. Корпус изначально делался в России, но потом производство было налажено в небольших партиях в Риге и в крупных — в Румынии.



Trovemat продается в Европе — маркетируется и ведется работа с сообществами [посвященными криптовалютам]. Поэтому в основном «зацепились» за продукт партнеры из Греции и Польши.



Европа сейчас очень активно развивается в плане криптовалют, но наши европейские партнеры пока боятся огласки. Все ожидают появления регулирования криптовалют. По крайней мере регулирования оборота — купли-продажи. После понимания, что бизнес соответствует требованиям регулирования, они будут готовы к масштабной огласке их деятельности. ​



— Александр Мочкин, исполнительный директор Bytewerk

Мочкин отметил, что Trovemat верит в перспективы российского рынка. Он также добавил, что Trovemat хочет быть первой подобной компанией в России, «когда будет законодательно все урегулировано с продажей криптовалюты через терминалы».



В России у нас пока в активном состоянии аппаратов нет. Мы в стартовой позиции и ждём, когда кто-нибудь с нами готов будет [этим заниматься]. Но пока все боятся.​



— Александр Мочкин, исполнительный директор Bytewerk



Источник Компания Bytewerk собралась в июле-августе 2017 года установить в Москве автомат Trovemat, который позволяет приобрести криптовалюту за наличные деньги. Об этом рассказал исполнительный директор Bytewerk Александр Мочкин.С помощью устройства можно купить биткоины, эфиры, лайткоины и другие криптовалюты.Развитием проекта занимается Александр Мочкин — бывший генеральный директор сервиса интернет-эквайринга «Изикваир» и исполнительный директор компании Bytewerk, которая в том числе выпускает приложения для приема платежей на терминалах самообслуживания. Проектный офис и склад автоматов расположены в Латвии.Bytewerk уже установила один терминал Trovemat в своем российском офисе. Мочкин объяснил, что на нем представлена тестовая версия программного обеспечения. Он добавил, что запустить «боевой» вариант несложно. «Вопрос в том, что он не в публичном доступе в Российской Федерации», — подчеркнул исполнительный директор Bytewerk.На установленном в офисе Bytewerk терминале видна наклейка банка «Открытие», но в организации vc.ru сказали, что не имеют прямого отношения к созданию проекта.Сейчас Bytewerk ведет переговоры о коммерческой поставке устройств в Россию. У компании уже есть согласованная схема работы с банком-партнёром, чье название Мочкин не раскрывает. Bytewerk планирует установить аппарат в июле-августе 2017 года.Стоимость одного Trovemat составляет $4999. Сейчас около 100 автоматов установлены в США, один в Польше и еще один в Греции. Мочкин рассказал, что Trovemat не берет комиссию за транзакции. «Мы зарабатываем на продаже самих устройств. А покупатель сам конфигурирует комиссии и лимиты. На выбор есть несколько бирж», — добавил он.По словам предпринимателя, идея создания подобного автомата появилась давно и была «в простейшем виде реализована два года назад». Первый аппарат был установлен 6 августа 2015 на территории США. Затем компания около года дорабатывала автомат вместе с американскими партнерами.Мочкин сообщил, что в устройстве используются комплектующие со всего мира — купюроприемник из Канады и Швейцарии, принтер из Италии, сканер QR-кодов из США. Корпус изначально делался в России, но потом производство было налажено в небольших партиях в Риге и в крупных — в Румынии.Trovemat продается в Европе — маркетируется и ведется работа с сообществами [посвященными криптовалютам]. Поэтому в основном «зацепились» за продукт партнеры из Греции и Польши.Европа сейчас очень активно развивается в плане криптовалют, но наши европейские партнеры пока боятся огласки. Все ожидают появления регулирования криптовалют. По крайней мере регулирования оборота — купли-продажи. После понимания, что бизнес соответствует требованиям регулирования, они будут готовы к масштабной огласке их деятельности. ​— Александр Мочкин, исполнительный директор BytewerkМочкин отметил, что Trovemat верит в перспективы российского рынка. Он также добавил, что Trovemat хочет быть первой подобной компанией в России, «когда будет законодательно все урегулировано с продажей криптовалюты через терминалы».В России у нас пока в активном состоянии аппаратов нет. Мы в стартовой позиции и ждём, когда кто-нибудь с нами готов будет [этим заниматься]. Но пока все боятся.​— Александр Мочкин, исполнительный директор Bytewerk

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