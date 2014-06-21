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По итогам 2016 года сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБ) получат рекордную премию

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#1
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По итогам 2016 года сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБ) получат рекордную премию
Как стало известно “Ъ”, по итогам 2016 года сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБ) получат рекордную премию в размере 1,139 млрд руб. Причем эта сумма не учитывает вознаграждение главе госкорпорации Сергею Горькову, размер которого не раскрывается, но определяется по общим принципам. Вознаграждение рассчитано для каждого сотрудника, исходя из его индивидуального и корпоративного вклада в восстановление финансовой устойчивости госкорпорации.



О планах менеджмента ВЭБа выплатить сотрудникам по итогам 2016 года премию в 1,139 млрд руб. “Ъ” рассказали два источника в правительстве и подтвердил источник, близкий к госкорпорации. Данная сумма пойдет на премирование всех 2177 сотрудников ВЭБа, за исключением председателя Сергея Горькова, его вознаграждение будет установлено индивидуально, но исходя из общих принципов, отмечают собеседники “Ъ”. Согласно закону «О Банке развития», премирование сотрудников ВЭБа входит в компетенцию наблюдательного совета. В ВЭБе “Ъ” сообщили, что данные предложения комитета по вознаграждениям уже утверждены наблюдательным советом. По информации “Ъ” выплаты будут проведены в ближайшее время. Комментировать сумму вознаграждения Сергея Горькова в ВЭБе не стали.

По информации “Ъ”, это уже второе предложение менеджмента госкорпорации. Первое предполагало размер премии всем без исключения сотрудникам 1,75 млрд руб., однако эта сумма не была утверждена. «В результате предложение было скорректировано в меньшую сторону, в том числе за счет выведения из общей суммы премии главы ВЭБа,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.— Впрочем, корректировка была нелинейной, то есть нельзя сказать, что разница в первоначальном варианте и утвержденном и есть вознаграждение Сергея Горькова, это не так». В ВЭБе информацию о каких-либо предварительных предложениях по вознаграждениям не комментируют.

Впрочем, даже после корректировки и без учета бонуса руководителю размер премий сотрудникам ВЭБа по итогам 2016 года будет существенно выше, чем в предыдущие несколько лет. Премиальные за 2016 год в 1,4 и 1,6 раза превысят суммы, выплаченные на эти цели по итогам двух предыдущих лет (810,5 млн руб. в 2014-м и 637,7 млн руб. в 2015 году). Численность персонала тогда составляла 1898 и 1993 человек соответственно.

Премия сотрудникам ВЭБа за 2016 год будет состоять из общекорпоративной и индивидуальной частей, а соотношение долей будет рассчитываться в зависимости от должностного разряда, продолжает один из собеседников “Ъ”, знакомых с методикой премирования госкорпорации. При этом значение общекорпоративного поправочного коэффициента, используемого при расчете премирования, сам ВЭБ предложил установить на уровне 0,7 (в 2015 году — 0,6). «Определенная логика в этом есть: новой команде ВЭБа удалось достичь финансовой устойчивости этого проблемного финансового института»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Набсовету ВЭБа в рамках обсуждения размера премий были представлены данные о мероприятиях по повышению финансовой устойчивости и совершенствованию деятельности ВЭБа, рассказывает собеседник “Ъ”, участвовавший в заседании. «Ключевой задачей было предотвращение дефолта группы ВЭБа, включая обеспечение ликвидности,— отмечает собеседник “Ъ”.— Благодаря господдержке и работе команды ВЭБа ситуацию с ключевыми ковенантами ВЭБа (CAR — коэффициент достаточности капитала и NTW — чистая стоимость материальных активов.— “Ъ”) удалось нормализовать, была решена проблема ликвидности».

Также к достижениям новой команды ВЭБа можно отнести утверждение стратегии развития до 2021 года, построение новой структуры в соответствии с ней. В 2016 году полностью выполнены цели ВЭБа как агента правительства — доходность портфелей пенсионных накоплений под управлением ВЭБа вдвое превысила инфляцию. Все эти достижения с определенными коэффициентами были учтены в расчете премий, добавляет другой собеседник “Ъ”.

Впрочем, оценивая достижения команды ВЭБа, не стоит забывать и о колоссальных мерах поддержки, оказанных ему государством, указывают эксперты. Речь, в частности, идет о госгарантии на 548 млрд руб. при передаче проблемных активов в новое НКО, субсидии на 150 млрд руб. на покрытие внешнего долга, продаже при содействии правительства ВЭБом акций «Газпрома» на 132 млрд руб., а также о переоформлении краткосрочных депозитов на 350 млрд руб. в десятилетний долг перед Банком России по ставке 1%. Кроме того, напоминает собеседник “Ъ”, ВЭБу не удалось реализовать ряд прошлогодних планов по продаже непрофильных активов, в том числе Связь-банка, «Глобэкса» и украинского «Проминвестбанка».

По словам экспертов, в случае с ВЭБом довольно сложно оценить обоснованность размера бонусов. «Традиционно бонусы привязываются к выполнению конкретных целей стратегии, однако в данном случае целью было восстановление устойчивости госкорпорации, и здесь во многом результат был достигнут за счет госвливаний, выделить конкретный вклад менеджмента затруднительно,— отмечает старший менеджер департамента консультирования по налогообложению и праву компании Deloitte Елена Филина.— В то же время тот факт, что размер премии первого лица не раскрывается,— для России, где подход к вознаграждениям не слишком прозрачный, нормальная практика». Внешэкономбанк, несмотря на название, не кредитная организация и не подчиняется ЦБ. В отличие от госбанков, у которых программы мотивации должны соответствовать инструкции Банка России (154-И), у ВЭБа таких ограничений нет. Это на 100% государственная структура, и менеджмент может предложить практически любые параметры бонусной программы, главное, чтобы они были утверждены набсоветом, заключают эксперты.


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Re: По итогам 2016 года сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБ) получат рекордную премию
Премии так же облагаются налогами?) А то обычно премии могут давать и налом, что бы обойти налогообложения от зп)
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