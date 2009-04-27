Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 10:03 Сегодня, 10:03 Сегодня, 09:55 #1 Globomen Профессионал

Имя: Алексей Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Россия Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.04.2009 Сообщений: 1,213 Благодарностей: 494 УГ: 0 КП: 0.346 подарки Правила займа: как взыскать долг с физического лица У граждан довольно часто возникает необходимость получить деньги с других физлиц, которые перестали обслуживать долги перед ними. Как действовать в такой ситуации и есть ли способы предотвратить проблему





С начала года в России действует закон № 230-ФЗ, известный как «закон о коллекторах». Однако он регулирует не только деятельность коллекторских агентств, но и процедуру взыскания долгов всеми кредиторами. Действие закона в том числе распространяется и на физических лиц при условии, что сумма долга составляет более 50 тыс. руб. Если долг, который пытается взыскать один гражданин с другого, больше этой суммы, взыскивать его можно только с ограничениями, установленными законом для защиты прав должников.



Поход к коллекторам



Упростить жизнь кредиторам, не знающим всех тонкостей закона, может обращение к коллекторам из реестра, который ведет Федеральная служба судебных приставов, профессионально занимающихся взысканием долгов, — сейчас в нем 129 компаний. «Каждый месяц к нам обращаются 10–15 частных кредиторов с просьбой порекомендовать коллекторское агентство для взыскания долгов с физлиц», — рассказывает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. Однако крупные «белые» агентства редко и неохотно берут в работу такие долги. По словам Воронина, они ориентированы на поточную работу со стандартными банковскими портфелями. «Долги от частников всегда требуют более индивидуальной работы, часто они неправильно юридически оформлены, а порой и вовсе не имеют документальных подтверждений», — говорит эксперт.



В основном к услугам коллекторов обращаются за взысканием крупных долгов. «В 90% случаев обращений частных лиц речь идет о долгах от 300 тыс. до 10–15 млн руб., которые выдавались на открытие или развитие бизнеса», — рассказывает гендиректор «Секвойя кредит консолидэйшн» Алексей Терский. Он также отмечает, что у людей, как правило, нет достаточного и правильно оформленного документального подтверждения факта передачи денег или условий займа и сроков его возврата. Обычно это старые долги с просрочкой от двух лет. «Мы беремся за это в единичных случаях: максимум одно-два дела в месяц, — говорит и заместитель гендиректора по развитию бизнеса «ГК Финансовые услуги» Григорий Галицких. — Коллекторский бизнес — оптовый, и браться за отдельный случай — дело очень хлопотное».



Коллекторы предпочитают браться за подобное дело, когда у физического лица уже есть решение суда либо они сами ведут дело в суде, то есть, по сути, оказывают профильные юридические услуги. Но если коллекторы все же берутся взыскивать долг, их услуги обойдутся недешево. По словам учредителя коллекторского агентства «Илма» Александра Титовского, это от 30% суммы долга.



Услуги юристов



За этими же услугами можно обратиться и к юристу. Но тогда внесудебную работу гражданину придется вести самостоятельно, ознакомившись с ограничениями, наложенными законом. «На граждан распространяются те же ограничения, что наложены законом на всех кредиторов: нельзя звонить должнику, чтобы требовать взыскание, чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми в месяц, нельзя беспокоить должника, если он находится в стационаре и т.д.», — рассказывает Борис Воронин.



Также стоит помнить, что если кредитор прибегнет к услугам юриста, то ему придется заплатить последнему гонорар за ведение судебного процесса. В регионах сумма вознаграждения составляет в среднем около 30 тыс. руб., а в Москве чек может превысить 100 тыс., отмечает Галицких. «Стоимость услуг юристов по таким делам будет достаточно велика, по моим наблюдениям, — от 50 тыс. руб.», — подтверждает эксперт портала «Правовед.ру» Александр Трифонов.



Самостоятельное взыскание



В суд можно обратиться и самостоятельно, указывают участники рынка взыскания долгов. Но перед подачей заявления в суд Александр Титовский советует оценить платежеспособность должника. «В суд есть смысл идти, есть ли у него есть имущество, которое в перспективе можно арестовать: машина, дача, земельный участок, гараж, — рассказывает он. — Единственное жилье сюда не входит, так как его нельзя продать. Полный перечень имущества, которое нельзя продать, можно посмотреть в ст. 446 ГПК». Также важно проверить, работает ли гражданин и трудоустроен ли он официально. Если по документам у должника нет работы и какого-либо имущества, идти в суд будет бессмысленно, отмечает Титовский.



Если сумма долга меньше 500 тыс. руб., то в суд по месту жительства должника подается заявление о выдаче судебного приказа. Если вам должны более 500 тыс. руб., то подается исковое заявление в суд. «Приказное производство рассматривается в упрощенном порядке и длится около 80 дней. Исковое заявление рассматривается порядка 160 дней», — уточняет Григорий Галицких.



После получения исполнительного листа в суде кредитору нужно обращаться в Федеральную службу судебных приставов. Дальше возможен один из двух сценариев. Если у должника есть источник дохода, на который можно наложить взыскание, кредитор начнет получать деньги по исполнительному листу. Если у должника ничего нет — нужно готовиться к тому, что кредитор получит постановление об окончании производства в связи с невозможностью взыскания, предупреждают юристы.



Превентивные меры



Лучший способ избежать проблемы с возвратом средств — давать деньги в долг по расписке, считают опрошенные РБК эксперты. В расписке должна содержаться вся базовая информация с указанием паспортных данных кредитора и заемщика, кто кому дает деньги, на какой срок, на какую сумму, сколько нужно вернуть и что должно произойти, если должник не вернет средства вовремя. «В идеале нужно иметь двух свидетелей, которые напишут в той же расписке, что сделка совершена, деньги переданы и т.д. В этом случае, даже если вы пойдете в суд без юристов, с большой долей вероятности, близкой к 100%, вы получите решение в вашу пользу», — говорит Григорий Галицких. Нотариального заверения расписки не требуется.



Еще более надежный способ — оформить договор займа. Юрист юридической компании «ЮрПартнерЪ» Мария Краснолуцкая рассказывает, что такой документ обязательно должен содержать дату заключения, момент вступления договора в силу, имена заимодавца и заемщика, адреса регистрации сторон, даты рождения, паспортные данные сторон, сумму долга и срок возврата займа. Хороший договор может занять около 20–30 страниц, добавляет Григорий Галицких. За грамотное составление этого соглашения также придется заплатить юристу.



В договоре подробно описывается структура долга, последствия при неуплате, способы взыскания и санкции при разных сценариях. По словам Александра Трифонова, в договоре займа могут быть прописаны проценты по долгу, информация о поручителях, гарантии обеспечения залога. В документы также можно предусмотреть место рассмотрения спора. Таким образом, договор дает кредитору больше гарантий, нежели универсальная расписка, заключает эксперт.



Мария Краснолуцкая напоминает, что договор займа можно нотариально удостоверить, что дает дополнительную защиту в суде. В этом случае документ оформляется в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, а третий — нотариусу. «Не лишним будет и передавать деньги в присутствии нотариуса, тогда в лице нотариуса у давшего в долг появится надежный свидетель, подтверждающий факт передачи», — подытоживает Краснолуцкая.



Впрочем, каким бы документом кредитор не оформлял свои финансовые отношения с должником, нужно крайне внимательно отнестись к его содержанию, указывает партнер коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Павел Хлюстов. «Иначе, даже в очевидной для вас ситуации, по досадным обстоятельствам, связанным с неквалифицированным оформлением документов, суд может оказаться не на вашей стороне», — предупреждает он.



Источник С начала года в России действует закон № 230-ФЗ, известный как «закон о коллекторах». Однако он регулирует не только деятельность коллекторских агентств, но и процедуру взыскания долгов всеми кредиторами. Действие закона в том числе распространяется и на физических лиц при условии, что сумма долга составляет более 50 тыс. руб. Если долг, который пытается взыскать один гражданин с другого, больше этой суммы, взыскивать его можно только с ограничениями, установленными законом для защиты прав должников.Упростить жизнь кредиторам, не знающим всех тонкостей закона, может обращение к коллекторам из реестра, который ведет Федеральная служба судебных приставов, профессионально занимающихся взысканием долгов, — сейчас в нем 129 компаний. «Каждый месяц к нам обращаются 10–15 частных кредиторов с просьбой порекомендовать коллекторское агентство для взыскания долгов с физлиц», — рассказывает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. Однако крупные «белые» агентства редко и неохотно берут в работу такие долги. По словам Воронина, они ориентированы на поточную работу со стандартными банковскими портфелями. «Долги от частников всегда требуют более индивидуальной работы, часто они неправильно юридически оформлены, а порой и вовсе не имеют документальных подтверждений», — говорит эксперт.В основном к услугам коллекторов обращаются за взысканием крупных долгов. «В 90% случаев обращений частных лиц речь идет о долгах от 300 тыс. до 10–15 млн руб., которые выдавались на открытие или развитие бизнеса», — рассказывает гендиректор «Секвойя кредит консолидэйшн» Алексей Терский. Он также отмечает, что у людей, как правило, нет достаточного и правильно оформленного документального подтверждения факта передачи денег или условий займа и сроков его возврата. Обычно это старые долги с просрочкой от двух лет. «Мы беремся за это в единичных случаях: максимум одно-два дела в месяц, — говорит и заместитель гендиректора по развитию бизнеса «ГК Финансовые услуги» Григорий Галицких. — Коллекторский бизнес — оптовый, и браться за отдельный случай — дело очень хлопотное».Коллекторы предпочитают браться за подобное дело, когда у физического лица уже есть решение суда либо они сами ведут дело в суде, то есть, по сути, оказывают профильные юридические услуги. Но если коллекторы все же берутся взыскивать долг, их услуги обойдутся недешево. По словам учредителя коллекторского агентства «Илма» Александра Титовского, это от 30% суммы долга.За этими же услугами можно обратиться и к юристу. Но тогда внесудебную работу гражданину придется вести самостоятельно, ознакомившись с ограничениями, наложенными законом. «На граждан распространяются те же ограничения, что наложены законом на всех кредиторов: нельзя звонить должнику, чтобы требовать взыскание, чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми в месяц, нельзя беспокоить должника, если он находится в стационаре и т.д.», — рассказывает Борис Воронин.Также стоит помнить, что если кредитор прибегнет к услугам юриста, то ему придется заплатить последнему гонорар за ведение судебного процесса. В регионах сумма вознаграждения составляет в среднем около 30 тыс. руб., а в Москве чек может превысить 100 тыс., отмечает Галицких. «Стоимость услуг юристов по таким делам будет достаточно велика, по моим наблюдениям, — от 50 тыс. руб.», — подтверждает эксперт портала «Правовед.ру» Александр Трифонов.В суд можно обратиться и самостоятельно, указывают участники рынка взыскания долгов. Но перед подачей заявления в суд Александр Титовский советует оценить платежеспособность должника. «В суд есть смысл идти, есть ли у него есть имущество, которое в перспективе можно арестовать: машина, дача, земельный участок, гараж, — рассказывает он. — Единственное жилье сюда не входит, так как его нельзя продать. Полный перечень имущества, которое нельзя продать, можно посмотреть в ст. 446 ГПК». Также важно проверить, работает ли гражданин и трудоустроен ли он официально. Если по документам у должника нет работы и какого-либо имущества, идти в суд будет бессмысленно, отмечает Титовский.Если сумма долга меньше 500 тыс. руб., то в суд по месту жительства должника подается заявление о выдаче судебного приказа. Если вам должны более 500 тыс. руб., то подается исковое заявление в суд. «Приказное производство рассматривается в упрощенном порядке и длится около 80 дней. Исковое заявление рассматривается порядка 160 дней», — уточняет Григорий Галицких.После получения исполнительного листа в суде кредитору нужно обращаться в Федеральную службу судебных приставов. Дальше возможен один из двух сценариев. Если у должника есть источник дохода, на который можно наложить взыскание, кредитор начнет получать деньги по исполнительному листу. Если у должника ничего нет — нужно готовиться к тому, что кредитор получит постановление об окончании производства в связи с невозможностью взыскания, предупреждают юристы.Лучший способ избежать проблемы с возвратом средств — давать деньги в долг по расписке, считают опрошенные РБК эксперты. В расписке должна содержаться вся базовая информация с указанием паспортных данных кредитора и заемщика, кто кому дает деньги, на какой срок, на какую сумму, сколько нужно вернуть и что должно произойти, если должник не вернет средства вовремя. «В идеале нужно иметь двух свидетелей, которые напишут в той же расписке, что сделка совершена, деньги переданы и т.д. В этом случае, даже если вы пойдете в суд без юристов, с большой долей вероятности, близкой к 100%, вы получите решение в вашу пользу», — говорит Григорий Галицких. Нотариального заверения расписки не требуется.Еще более надежный способ — оформить договор займа. Юрист юридической компании «ЮрПартнерЪ» Мария Краснолуцкая рассказывает, что такой документ обязательно должен содержать дату заключения, момент вступления договора в силу, имена заимодавца и заемщика, адреса регистрации сторон, даты рождения, паспортные данные сторон, сумму долга и срок возврата займа. Хороший договор может занять около 20–30 страниц, добавляет Григорий Галицких. За грамотное составление этого соглашения также придется заплатить юристу.В договоре подробно описывается структура долга, последствия при неуплате, способы взыскания и санкции при разных сценариях. По словам Александра Трифонова, в договоре займа могут быть прописаны проценты по долгу, информация о поручителях, гарантии обеспечения залога. В документы также можно предусмотреть место рассмотрения спора. Таким образом, договор дает кредитору больше гарантий, нежели универсальная расписка, заключает эксперт.Мария Краснолуцкая напоминает, что договор займа можно нотариально удостоверить, что дает дополнительную защиту в суде. В этом случае документ оформляется в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, а третий — нотариусу. «Не лишним будет и передавать деньги в присутствии нотариуса, тогда в лице нотариуса у давшего в долг появится надежный свидетель, подтверждающий факт передачи», — подытоживает Краснолуцкая.Впрочем, каким бы документом кредитор не оформлял свои финансовые отношения с должником, нужно крайне внимательно отнестись к его содержанию, указывает партнер коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Павел Хлюстов. «Иначе, даже в очевидной для вас ситуации, по досадным обстоятельствам, связанным с неквалифицированным оформлением документов, суд может оказаться не на вашей стороне», — предупреждает он.

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