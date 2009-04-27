Globomen Профессионал

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Наторговавший валютой на 42 млрд руб. трейдер проиграл иск к Альфа-банку Суд отказал частному трейдеру Денису Громову, который пытался взыскать с Альфа-банка потерянные во время валютных торгов в 2015 году средства, и обязал его выплатить банку 9,5 млн руб. долга и проценты





Мещанский суд Москвы отказал частному трейдеру из Казани Денису Громову, который пытался взыскать с Альфа-банка потерянные во время валютных торгов средства. Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем в РБК.



Громов пытался взыскать с банка 4,9 млн руб., которые он потерял в ходе валютных торгов на бирже. Однако банк подал встречный иск.



«На основании встречного иска Альфа-банка к Громову суд постановил взыскать с него 9 892 564 руб. 63 коп., из них 9 486 590 руб. 53 коп. основного долга и 405 974 руб. 10 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в сообщении банка.



Мещанский суд признал неправоту трейдера Дениса Громова, подтвердила РБК юрист Громова Камилла Хайрулина. «Скорее всего, будем обжаловать», — сказала она. «Решение не устраивает, я не увидел профессионального разбора ситуации и понимания в словах судьи, который предпочел встать на сторону сильнейшего», — заявил РБК Денис Громов. Он сообщил, что собирается подавать апелляцию. «Надеюсь, что другой суд попытается рассмотреть ситуацию более досконально», — добавил трейдер.



Денис Громов, начинающий частный трейдер из Казани, в последний торговый день 2015 года провел сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб., имея на счету всего 5,5 млн руб. При этом в результате торгов Громов потерял 15,1 млн руб. — его счет обнулился, а сам он остался должен банку 9,5 млн руб.



Громов увидел, что доллары с расчетами «завтра» (USDRUB_TOM) стоят на 20 коп. дороже, чем доллары с расчетами «сегодня» (USDRUB_TOD). Трейдер решил на этом заработать. «С учетом комиссии брокера я считал, что зарабатываю 13 коп. с доллара», — писал он в своей претензии в Альфа-банк.



В общей сложности он провел 2650 сделок. Гарантийного обеспечения брокера в 5,6 млн руб. хватало на то, чтобы купить долларов приблизительно на 50 млн руб. и продать на столько же (операции с таким плечом предусмотрены правилами торгов). В общей сложности он провел сделок на 23,7 млрд руб.



Менеджер банка позвонил Громову и рассказал, как увидеть сумму, которая составит «проценты по этому кредиту», который трейдер взял у брокера, и каковы его убытки, вспоминал сам трейдер. Менеджер предложил сократить количество заемных средств и «продавать в обратку» — постепенно покупать валюту расчетами «завтра» и продавать с расчетами «сегодня». После этого он провел еще 2600 сделок на сумму 18,4 млрд руб.



Причина такого исхода была в том, что Альфа-банк выставил лимиты операций не по инструментам, а по активу — валюте. «Ограничений [отдельно по каждому инструменту] нет. У нас требования выставляются к размеру позиции в долларах, а не к размеру позиции в этих отдельных инструментах», — пояснили тогда в пресс-службе банка РБК.



Банк настаивал, что правила риск-менеджмента нарушены не были, а сотрудник брокера позвонил клиенту, чтобы предотвратить еще большие убытки.



Источник Мещанский суд Москвы отказал частному трейдеру из Казани Денису Громову, который пытался взыскать с Альфа-банка потерянные во время валютных торгов средства. Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем в РБК.Громов пытался взыскать с банка 4,9 млн руб., которые он потерял в ходе валютных торгов на бирже. Однако банк подал встречный иск.«На основании встречного иска Альфа-банка к Громову суд постановил взыскать с него 9 892 564 руб. 63 коп., из них 9 486 590 руб. 53 коп. основного долга и 405 974 руб. 10 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в сообщении банка.Мещанский суд признал неправоту трейдера Дениса Громова, подтвердила РБК юрист Громова Камилла Хайрулина. «Скорее всего, будем обжаловать», — сказала она. «Решение не устраивает, я не увидел профессионального разбора ситуации и понимания в словах судьи, который предпочел встать на сторону сильнейшего», — заявил РБК Денис Громов. Он сообщил, что собирается подавать апелляцию. «Надеюсь, что другой суд попытается рассмотреть ситуацию более досконально», — добавил трейдер.Денис Громов, начинающий частный трейдер из Казани, в последний торговый день 2015 года провел сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб., имея на счету всего 5,5 млн руб. При этом в результате торгов Громов потерял 15,1 млн руб. — его счет обнулился, а сам он остался должен банку 9,5 млн руб.Громов увидел, что доллары с расчетами «завтра» (USDRUB_TOM) стоят на 20 коп. дороже, чем доллары с расчетами «сегодня» (USDRUB_TOD). Трейдер решил на этом заработать. «С учетом комиссии брокера я считал, что зарабатываю 13 коп. с доллара», — писал он в своей претензии в Альфа-банк.В общей сложности он провел 2650 сделок. Гарантийного обеспечения брокера в 5,6 млн руб. хватало на то, чтобы купить долларов приблизительно на 50 млн руб. и продать на столько же (операции с таким плечом предусмотрены правилами торгов). В общей сложности он провел сделок на 23,7 млрд руб.Менеджер банка позвонил Громову и рассказал, как увидеть сумму, которая составит «проценты по этому кредиту», который трейдер взял у брокера, и каковы его убытки, вспоминал сам трейдер. Менеджер предложил сократить количество заемных средств и «продавать в обратку» — постепенно покупать валюту расчетами «завтра» и продавать с расчетами «сегодня». После этого он провел еще 2600 сделок на сумму 18,4 млрд руб.Причина такого исхода была в том, что Альфа-банк выставил лимиты операций не по инструментам, а по активу — валюте. «Ограничений [отдельно по каждому инструменту] нет. У нас требования выставляются к размеру позиции в долларах, а не к размеру позиции в этих отдельных инструментах», — пояснили тогда в пресс-службе банка РБК.Банк настаивал, что правила риск-менеджмента нарушены не были, а сотрудник брокера позвонил клиенту, чтобы предотвратить еще большие убытки.

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