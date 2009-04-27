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Составлен список самых привлекательных городов для ультрамиллионеров

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Составлен список самых привлекательных городов для ультрамиллионеров
В тройку лучших вошли Лондон, Нью-Йорк и Токио. Богатые люди из России предпочитают вкладывать деньги в недвижимость на Кипре


Наиболее привлекательными городами с точки зрения приобретения недвижимости для ультрамиллионеров с состоянием более $30 млн оказались Лондон, Токио и Нью-Йорк. Об этом сообщают аналитики брокерского агентства Kalinka-Barnes в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Рейтинг привлекательности возглавил Лондон, в котором оказалось 6,4 тыс. так называемых ультрамиллионеров (то есть жителей, на счетах которых имеется более $30 млн). Больше трети таких лондонцев являются иностранцами, подсчитали в Kalinka-Barnes. Средняя стоимость недвижимости, которую контролируют ультрамиллионеры в Лондоне, составляет $130 млн, говорится в пресс-релизе.

Британская столица привлекает богатых людей наличием престижных университетов, относительно низким уровнем преступности и высокой авиадоступностью, которую обеспечивают четыре аэропорта, указывают брокеры. К слабым сторонам города Kalinka-Barnes относит непривлекательную систему налогообложения, а также соотношение цены и качества жилья.

Второе место в рейтинге занял Нью-Йорк: он уступил Лондону по показателям личной безопасности и экологии. Тем не менее американский мегаполис опередил британскую столицу по совокупному числу сверхбогатых жителей — брокеры насчитали почти 8,4 тыс. ультрамиллионеров из Нью-Йорка. Четверть из них приехали в США из других стран, средняя стоимость их активов в сегменте недвижимости составила $165 млн, написано в пресс-релизе.

На третьем месте списка находится Токио, в котором проживает столько же ультрамиллионеров, сколько в Лондоне, утверждает Kalinka-Barnes. Доля иностранцев составила 8%, средняя стоимость жилья местных богачей оказалась равна $265 млн. Японская столица уступила конкурентам с точки зрения экологии и простоты ведения бизнеса, однако превзошла Лондон и Нью-Йорк по уровню личной безопасности, а также количеству элитной инфраструктуры и инвестиционной стабильности региона.

Предпочтения российских ультрамиллионеров отличаются от общемировых, следует из пресс-релиза. Если на первом месте оказался Лондон, то вторая позиция досталась Республике Кипр. «Связано это, прежде всего, с возможностью получения гражданства Евросоюза, на которое могут претендовать инвесторы, вложившие в недвижимость от €2 млн. Кипр является благоприятным и стабильным островом с высоколиквидной недвижимостью и отличной возможностью для внушительного прироста капитала», — объяснила генеральный директор Kalinka-Barnes Анастасиа Демидова-Зенонос.

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Метки
личные финансы, недвижимость, новости, рейтинг, финансы
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