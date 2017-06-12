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Новые карты Asus MINING-RX470-4G и MINING-P106-6G уже скоро!

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Старый Сегодня, 09:09
#1
 
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Новые карты Asus MINING-RX470-4G и MINING-P106-6G уже скоро!
Производство карт для майнинга начато, господа!

Производитель ASUS принимает заявки на их изготовление.

Asus MINING-RX470-4G
и
Asus MINING-P106-6G

В Минске цены: 345$ и 335$ соответственно.
Официальная гарантия: 3 месяца с момента поставки
AMDG вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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