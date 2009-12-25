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Компании Honda пришлось закрыть фабрику на сутки из-за новой атаки Wannacry

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Компании Honda пришлось закрыть фабрику на сутки из-за новой атаки Wannacry

В минувшие выходные компания Honda была вынуждена почти на сутки остановить работу японской фабрики в Саяме, так как компьютерная сеть предприятия была парализована вирусом-шифровальщиком WannaCry.

Honda стала третьим автопроизводителем, пострадавшим от вируса WannaCry: в мае 2017 года шифровальщик заблокировал сети Nissan и Renault.

Казалось, атаки вируса утихли в конце мая, после того как специалист по кибербезопасности под псевдонимом MalwareTech, обнаружил в коде вируса «аварийный выключатель»: перед началом работы вымогатель обращается к домену iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. Пока домен не существовал, вирус начинал шифровать файлы. Однако когда MalwareTech зарегистрировал домен, процесс заражения удалось остановить.

Каким образом произошло заражение компьютерной сети Honda пока что неизвестно. Существует версия, что некто, имеющий доступ к компьютерам сети, мог блокировать доступ к домену-выключателю, либо компания столкнулась с новой версией вируса или с имитатором WannaCry.

На данный момент, представители Honda никак не прокомментировали случившееся. Известно только, что помимо фабрики в Саяме, пострадали также сети в Китае, Северной Америке и Европе, однако наибольший ущерб был причинен именно японскому предприятию.

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Метки
вирус, сеть
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