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1 августа 2017 года в MIT запустят таинственный Litecoin проект

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#1
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1 августа 2017 года в MIT запустят таинственный Litecoin проект
1 августа 2017 года в стенах Массачусетского технологического института (MIT) запустят таинственный Litecoin проект. Подробности проекта пока не известны.

На данный момент доступна лишь стартовая страница проекта, в которой указана дата запуска, работает таймер обратного отсчёта и дан email для связи на домене mit.edu. Никаких других подробностей в данный момент неизвестно и интриги добавляет тот факт, что даже сам создатель Litecoin Чарли Ли не знает, о чём идёт речь. По крайней мере, он так утверждает в своём твиттере.

https://twitter.com/SatoshiLite/stat...46201004621825

Впрочем, Чарли Ли допускает, что это может быть каким-то образом связано с MIT DCI Lit – находящемся на очень ранней стадии проектом MIT в области биткоина и технологии блокчейн, который включает в себя эксперименты с нодами Lightning Network. Ранее в этом году к Digital Currency Initiative Массачусетского технологического института присоединился Тадж Драйджа, один из авторов whitepaper протокола микроплатежей Lightning Network.

Дата запуска проекта Litecoin может быть далеко не случайной, ведь 1 августа 2017 года, в сети Bitcoin должна произойти активация пользователями софтфорка (UASF), в результате которого должна состояться активация протокола Segregated Witness. Также есть информация о том, что в этот же день, до того, как произойдёт активация UASF, 80% сообщества биткоин - майнеры, стартапы и криптовалютные компании активируют другую дорожную карту по масштабированию Bitcoin, SegWit2x.

Возможно, авторы проекта не зря выбрали именно эту дату, так как пока не ясно, что ждёт сообщество биткоин в будущем после интеграции таких решений как SegWit BIP148 (UASF) и SegWit2x (UAHF). Не исключено, что на фоне происходящих событий, Litecoin может занять более выигрышную позицию, когда вышеперечисленные решения по сети биткоин будут исполнены 1 августа 2017 года.

Читать больше новостей в источнике: http://btcworldnews.ru
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