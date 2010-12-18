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Туристы оставили в фонтане Треви в Риме $ 1,5 млн. Как и куда используют деньги

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Туристы оставили в фонтане Треви в Риме $ 1,5 млн. Как и куда используют деньги
Идея бросания монеты в фонтан и загадывание желания не нова, но когда ты делаешь это в Риме — действие сопровождается особой романтикой. Легенда из фильма 1950-х годов «Три монеты в фонтане» гласит: «Бросьте монету в знаменитый фонтан Треви, который считается самый красивым фонтаном в стиле барокко во всей Италии, и однажды вы вернетесь в Рим. А если бросить еще две монеты, вы встретите вторую половинку, и наконец-то, сыграете красивую римскую свадьбу».



Это может показаться глупым развлечением для туристов, но миллионы туристов ежегодно собираются возле архитектурной памятки XVIII века, чтобы поучаствовать в традиционном действии. В результате чего фонтан наполняется настолько быстро, что римские городские рабочие каждый день вынуждены собирать монеты, чтобы очистить памятку архитектуры. Согласно данным NBC News, в течение 2016 года было собрано около $ 1,5 млн, которые отправили в Каритас — католическую некоммерческую организацию, работающую во всем мире и поддерживает людей при массовых проблемах со здоровьем, оказывает помощь при бедствиях и помогает бедным. Более подробно об истории фонтана, как собираются и для чего используются деньги — читайте ниже.

Первоначально фонтан был проектом Никола Сальви, но завершил его строительство Джузеппе Паннини в 1762 году. В течение трех десятилетий строили фонтан, который достигает высоты 85 футов и ширины 165 футов. Название Треви происходит от трех улиц, которые ведут к нему: Via Dei Crocicchi, Via Poli и Via Delle Muratte.



Недавно итальянский модный бренд Fendi инвестировал $ 2,2 млн в реконструкцию фонтана, которую проводили 18 месяцев. В ходе реконструкции был восстановлен мраморный фасад с изображениями мифологических фигур «Океан», «Здоровье» и «Изобилие», а также добавлено светодиодное освещение.



Городские рабочие ежедневно убирают пол фонтана, чтобы очистить его от брошенных монет. В среднем в 2016 году собирали несколько тысяч долларов в день.



Собранные деньги очищаются, взвешиваются, подсчитываются, а затем их доставляют в Каритас, международную католическую некоммерческую организацию. Деньги используются для многочисленных благотворительных инициатив, включая строительство продуктового магазина для бедных и поддержку приюта для больных СПИДом.



Еще в 2005 году с фонтана собирали всего $ 600,000, но всего за десять лет сумма увеличилась более чем в два раза и составила $ 1,5 млн.
В течение многих лет воры крали монеты из фонтана, пока римский городской совет не принят соответственный закон. В результате представители благотворительного фонда наблюдали увеличение полученных денег на 20-30% в период между 2010 и 2012 годами.



Деньги — не единственное, что находят в фонтане. Часто среди вещей есть очки, религиозные медальоны и даже протезы.




При следующем посещении Рима, который недавно был назван лучшим городом для туристов во всем мире, подумайте о том, чтобы загадать желание у фонтана Треви. Даже если оно не сбудется, ваши деньги окажутся в хороших руках и будут использованы для благотворительных целей.




Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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