ComparaGuru привлек $7 млн для AI платформы сравнения финансовых продуктов

Разработчик платформы для сравнения финансовых продуктов ComparaGuru.com, расположенный в Мехико, привлек $ 7 млн финансирования в раунде A.
Инвестиционный раунд прошел под руководством венчурного фонда QED Investors в сотрудничестве с основателем PayPal и первым внешним инвестором в Facebook Питером Тилем, а также уже существующими инвесторами Nova Founders Capital и Seaya Ventures.
Стартап нацелен использовать привлеченный капитал для улучшения пользовательского опыта, делая ставку на упрощение управления страховыми и банковскими продуктами, для дальнейшего развития собственной технологии, в частности изучение новых возможностей передачи данных и машинного обучения.
Основанная в 2014 году соучредителем и главным исполнительным директором Фредди Домингез совместно с соучредителем и председателем Мадсом Фаурхольдом-Йоргенсеном, ComparaGuru.com является разработчиком инновационной технологической платформы, которые предлагает своим пользователям поисковую систему для сравнения для финансовых продуктов (кредитных карт, персональных кредитов, срочных кредитов, автострахования, автокредитов) с учетом личных потребностей пользователей.
На сегодняшний день ComparaGuru фокусируется на технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для того, чтобы пользователи платформы смогли найти и получить лучший страховой полис, лучший кредит, для дальнейшего его управления на протяжении всей жизни.
Также стоит отметить, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 11 млн венчурных инвестиций.
Перевод специально для MMGP.RU