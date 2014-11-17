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Kalray привлек $26 миллионов для разработки микропроцессоров нового поколения

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Kalray привлек $26 миллионов для разработки микропроцессоров нового поколения

Kalray, находящийся в Гренобле (Франция) разработчик высокопроизводительных многоядерных микропроцессоров с низким энергопотреблением, получил 26 миллионов долларов инвестиций. Инвесторами выступили Safran (через дочернюю компанию Safran Ventures) и Pengpai, а также ACE Management, CEA Investissement, EUREKAP! Héléa Financière и Inocap Gestion. Первый транш в размере 15 миллионов долларов будет выдан немедленно, а второй, в размере 11 миллионов долларов, запланирован на конец 2017 года.


Компания намерена использовать полученный капитал для ускорения введения в коммерческую эксплуатацию своих текущих решений и начала разработки микропроцессоров третьего поколения MPPA Coolidge, релиз которых намечен на 2018 год.


Основанная в 2008 году и возглавляемая Эриком Баиссом (генеральный директор), Kalray является фаблесс-компанией по разработке процессоров нового поколения, которые показывают экстремальные вычислительные способности, низкое энергопотребление и низкое время отклика. Инновационная архитектура компании - MPPA (Massively Parallel Processor Array) сегодня используется в важнейших технологических отраслях, например в автономных транспортных средствах, аэрокосмической и оборонной промышленностях, а также в центрах обработки данных (ускорение систем хранения и высокоскоростные сети). К 2020 году коммерческий потенциал этих рынков оценивается в 3,25 миллиарда долларов.

Эта технология, защищенная более чем 20 международными патентами, увеличивает вычислительные возможности процессоров в режиме реального времени при сохранении очень низкого энергопотребления.

В настоящее время в компании работает более 65 сотрудников в Гренобле и Лос-Альтосе (Калифорния, США).

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Перевод специально для MMGP.ru
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