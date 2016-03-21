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Сеть Ethereum возвращается к нормальной работе

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#1
 
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Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 19.06.2017
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Сеть Ethereum возвращается к нормальной работе
Ведущая криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о возобновлении вывода ETH на фоне постепенного восстановления нормальной работы сети Ethereum.

О приостановке вывода ETH гонконгская биржа сообщила вечером в среду, 21 июня, после того, как стали наблюдаться задержки с подтверждением транзакций в сети Ethereum, вызванные ажиотажем вокруг краудсейла блокчейн-стартапа Status.

Также о приостановке вывода средств заявляли BTC-e и CEX.io, в то время как на ряде других платформ наблюдались существенные задержки при депозитах и попытках вывести ETH.

Примечательные события развернулись и на бирже GDAX, где цена Ether в какой-то момент рухнула до $0,10. В настоящий момент биржа проводит расследование инцидента. Депозиты и вывод средств здесь также были на время приостановлены, однако несколько часов назад биржа сообщила, что возобновила нормальную работу. Маржинальная торговля, впрочем, пока недоступна.

Схожая проблема наблюдалась на Coinbase, где цена ETH в какой-то момент упала до $11.

Тем не менее, сеть Ethereum, судя по всему, постепенно возвращается в нормальный режим, и биржи также начинают возобновлять вывод средств.

По данным Etherscan, количество неподтверждённых транзакций на данный момент составляет чуть более 6000.

Средневзвешенный курс ETH, по данным Coinmarketcap, опускался в течение минувшей ночи до $319 и на момент публикации составляет $335.

Читать больше новостей в источнике: http://btcworldnews.ru
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