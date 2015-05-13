Hubdoc привлек $4.85 млн AI платформы по автоматизированной бухгалтерии

Стартап Hubdoc, расположенный в Торонто (Канада), привлек $ 4.85 млн посевного финансирования для своей облачной платформы по автоматизированному сбору финансовой документации.
Инвестиционный раунд был возглавлен BDC IT Venture Fund в партнерстве с Round 13 Capital, а также Hyde Park Venture Partners и частными инвесторами. Стартап нацелен использовать привлеченный капитал для масштабирования в Северной Америке, Австралии, Великобритании, Франции и Германии, для новых разработок по автоматизации бухгалтерского учета, а также для инвестиций в машинное обучение и улучшения маркетинга компании.
«Скоро вся бухгалтерия предприятий уйдут от бумажной рутины к автономным облачным приложениям, таким как Hubdoc. Вместе с нашими инвесторами, мы рады использовать привлеченные инвестиции, чтобы выйти на новый этап развития», - сообщил Джейми Шульман, основатель компании.
«Hubdoc это безусловно главное приложение в бухгалтерии и уже в этом году станет самой эффективной для бухгалтерских фирм, малого и среднего бизнеса по всему миру. Наши инвесторы рады инвестировать в этот стартап и мы верим ч то будущее за машинным обучением и искусственным интеллектом», - заявил Брюс Кроксон из венчурного фонда Round 13 Capital.
Основанная в 2011 году соучредителем и главным директором Джейми Шульманом совместно с техническим директором Джейми Макдональдом, Hubdoc является разработчиком платформы, которая использует облачные вычисления и технологию машинного обучения для автоматического сбора и анализа бизнес-документации для построения финансовой отчетности и аудита.
На сегодняшний день, компания открыла офисы в Северной Америке и Австралии, поддерживает более тысячи бухгалтерских контор и десятки тысяч компаний благодаря платформе Hubdoc.
Специально для MMGP.RU