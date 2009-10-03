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Textio привлёк $20млн, чтобы фирмы могли подавать "правильные" объявления о вакансиях

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Textio привлёк $20млн, чтобы фирмы могли подавать "правильные" объявления о вакансиях


Текстио ("Textio") - это стартап из Сиэтла (США), который предоставляет своим компаниям-пользователям онлайн-платформу для так называемых "расширенных объявлений о вакансиях", чтобы помочь таким фирмам удобным образом собирать у себя отзывы на эти объявления. И вот как сообщается изданием "GeekWire", этот стартап только что привлёк дополнительные 20 млн долл. США для того чтобы ещё больше расширить предложения своего продукта, а также дать возможность компаниям использовать этот сервис ещё и для других типов своих деловых документов.

В целом данный раунд финансирования этой компании, которая была основана бывшими ответственными руководителями компании Майкросфот г-ном Кираном Снайдером (Kieran Snyder) и г-жой Дженсен Харрис (Jensen Harris) в 2014 году, принёс им в общей сложности 29,5 млн долл. США. Сообщается, что новый раунд финансирования в серии "B" возглавила американская венчурная компания Scale Venture Partners, а также денежные средства предоставила крупный инвестиционный партнер этого стартапа г-жа Стейси Бишоп (Stacey Bishop), которая в итоге также вошла в совет директоров этой компании Textio.

Сервис Textio позволяет анализировать сведения о результатах найма сотрудников из более 250 млн размещенных в сети резюме для выполнения их сравнения и он при этом даёт ещё и обратную связь. Textio помогает принимать в расчет все факторы: - от выбора стиля написания компанией объявления о вакансии с помощью набора определенных слов и до формирования списков стилей уже написанных объявлений во время выполнения самого сравнения.


В рамках данного раунда финансирования стартап Textio планирует направить полученные средства на то, чтобы еще больше расширить свои бизнес-возможности, как например, компаниям пользующимся этой онлайн-платформой будет предоставлена ещё и дополнительная возможность делать рассылки по электронной почте своих предложений о найме на работу, а также будут совершенствоваться и различные каналы продаж. Кроме того, Textio чуть позже произведет несколько существенных обновлений своей онлайн-платформы, включая предоставление в пользование переработанного пользовательского интерфейса, более глубокое управление пользовательскими данными на платформе, расширенное руководство для выполнения определенных типов заданий и один единый вход для корпоративных клиентов этого сервиса.

В своем интервью онлайн-изданию "GeekWire" господин Снайдер заявил, что, конечно, основное внимание его компания уделяет опции "расширенных объявлений компаний о вакансиях", а не средствам автоматизации сайта, потому что Textio не является автором таких подаваемых объявлений, а скорее это сервис-помощник, который использует информацию компаний для получения обратной связи от будущих потенциальных сотрудников.

"Одна из причин, по которой мы отдаем преимущество "расширенным объявлениям о вакансиях", а не просто автоматической рассылке заполненных форм с объявлениями, заключается в том, что вы не можете фактически лишить человека его скажем так оригинального голоса и точки зрения при общении с настоящими людьми", - сказал г-н Снайдер. "Если бы каждое объявление идущее от нас звучало бы всегда почти одинаково, то тогда никто не делал бы ничего лучше или хуже других".

Между тем, в стартапе Textio показали ещё и дополнительные примеры того, что как всего несколько слов могут внести большой вклад в создание привлекательной публикации в сети. И например, для той же очень популярной в США тревэл-компании Expedia, турпоездки это большой бизнес и важно правильно спланировать их в нужное время. И здесь г-н Снайдер утверждает, что современные конкуренты этой компании, такие как сервис Airbnb вместо старых конкурентных приемов, т.е. когда они пользовались услугами турагентов, сейчас делает эту работу (планирование турпоездок) в том числе и через их платформу и причем Airbnb очень довольна тем как функционирует эта платформа.

Кроме того, при размещении объявлений о свободных рабочих вакансиях наблюдаются и региональные различия. Снайдер утверждает, что в подаваемых через них объявлениях о свободных вакансиях в Сан-Франциско, например, используют слово "awesome / шикарно" в два раза чаще, чем в остальных частях Соединенных Штатов и использование именно этого термина в объявлениях о работе в Сан-Франциско более лучше влияет на поиск кандидатов на практически на любую вакансию. Для работодателей в Сиэтле, которые хотят обладать наиболее лучшим навыком в этом деле, г-н Снайдер даёт следующий совет: используйте слово "честный" в объявлениях о свободных вакансиях.

"Наемные работники в районе Сиэтла очень позитивно относятся к восприятию честных, этических ценностей со стороны своих работодателей", - сказал Снайдер.

Этот год стал особым годом для Textio. Благодаря проведенному дополнительному раунду финансирования компания сейчас быстро растет. В этом году количество сотрудников Textio почти удвоилось: от 20 до 38 человек, когда в команду к ним пришли дополнительные новые сотрудники. К концу 2017 года Textio ожидает, что численность их персонала составит примерно 55-60 человек.

Между тем клиентами Textio являются Apple, Microsoft, Slack, Twitter, BP, Johnson & Johnson и другие крупные компании с мировым именем.

Снайдер имеет степень доктора философии в области компьютерной лингвистики, в то время как г-жа Харрис ранее отвечала в компании Майкрософт за обращения пользователей Windows и Office. Для журналистов они оба в один голос утверждают, что Textio - это детище их опыта предыдущей работы. И он также является результатом разочарования, связанного с медленным темпами развития ПО для такого рода объявлений о вакансиях.

"И хотя вот уже более 30 лет человечество пишет программное обеспечение, чтобы помочь людям лучше обращаться с компьютером, однако, ни одна из этих программ на самом деле не сделала используемые в объявлениях слова лучше", - прокомментировала г-жа Харрис. "Возможно, такое ПО помогло вам украсить каким-то образом текст или помогло вам в работе с вашими коллегами, но ничто на самом деле пока не сделало объявление лучше, ну а мы знаем как это можно преодолеть".


Перевод специльно для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/594c1eb83a419
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