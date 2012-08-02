Tesla хочет создать собственную платформу потокового вещания музыки

Это новость из ряда «Вы можете это сделать, но зачем? Сегодня стало известно, что производитель электромобилей Tesla разговаривает с представителями музыкальной индустрии о возможности создания собственного потокового музыкального сервиса. Источники из музыкальной индустрии сообщили Recode, что Tesla провела переговоры со всеми основными лейблами о лицензировании нового музыкального сервиса
, который будет поставляться вместе с автомобилями, оснащенными высокотехнологичной панелью приборов и подключением к интернету.
Представителям лейблов не совсем понятны амбиции Tesla на новом для компании рынке, но они заинтересованные в предоставление нескольких уровней обслуживания. Но главный вопрос —почему компания хочет почти на такой шаг? Почему Tesla просто не интегрирует существующие решения, такие как Spotify или Apple Music во все свои автомобили. Тем более, производитель уже ведет переговоры со Spotify о музыкальном вещании в автомобилях, проданных за пределами США.
Представитель Tesla прокомментировал ситуацию: «Мы считает, что важно достигать новых вершин на рынке автомобилей. Мы хотим, чтобы клиенты могли слушать любую музыку, какую захотят, и из любого выбранного источника. Наша главная цель — предоставить клиентам максимум счастья». В случае запуска потоковой платформы Tesla — лейблы будут только рады продавать свою лицензию. В январе компания заявила о поставках 100,000 машин, а также о более чем 400,000 предзаказов на Model 3, которая появится на рынке этим летом.
Лейблы заинтересованы в как можно большем количестве клиентов и не хотели бы оказаться в мире, где доминирует всего несколько потоковых музыкальных платформ. В настоящий момент Spotify и Apple доминируют на рынке: у Spotify не менее 50 миллионов платных подписчиков, а у Apple — 27 миллионов.
Перевод специально для mmgp.ru
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