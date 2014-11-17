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Etsy сократит 15% сотрудников в новом раунде увольнений

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Etsy сократит 15% сотрудников в новом раунде увольнений

Etsy объявила о своем втором раунде увольнений. В заявлении говорится, что будет сокращено 140 должностей или около 15% от числа нынешних сотрудников. В сочетании с более ранним сокращением, объявленным в начале мая, число уволенных сотрудников составляет 230 человек или 22% от общего количества персонала на конец 2016 года.

В заявлении для прессы глава Etsy Джош Сильверман сказал: "Мы предприняли решительные шаги, чтобы сосредоточиться на меньшем количестве наших программ, которые дают наибольшую отдачу в деятельности компании, снизив приоритеты других проектов и упорядочив наши ресурсы. Расставание с нашими коллегами - это трудный процесс и я благодарен им за их вклад в наше дело. Мы продвигаемся вперед с более упорядоченной структурой, которая соответствует нашим текущим бизнес-потребностям и позволяет ускорить работу, чтобы мы могли лучше обслуживать творческих предпринимателей по всему миру".

В прошлом месяце Etsy назначил члена правления Джоша Сильвермана своим новым генеральным директором, заменив Чада Дикерсона. Сильверман, ранее занимавший пост генерального директора Skype и Evite, занял главенствующее положение в Etsy после того, как ситуация с акциями компании побудила хедж-фонд Black-and-White Capital LP призвать ее искать стратегические альтернативы для выхода из кризиса.

Black-and-White сказал Etsy, что компании необходимо исправить функции поиска и другие элементы на своем сайте, чтобы увеличить количество возвращающихся клиентов и поднять продажи. Но компания, которая когда-то была одним из немногих вариантов для продавцов декоративно-прикладного искусства, теперь имеет серьезного конкурента в виде площадки Handmade от Amazon, которая была запущена в октябре 2015 года.

Увольнения больше всего ударят по штаб-квартире Etsy в Бруклине, а также по сотрудникам в других центральных офисах. Большинство сокращений будет касаться отделов маркетинга, управления продуктами, а также общих и административных должностей. Компания заявила, что продолжит свои действия в области потребительского маркетинга, но пока что берет паузу на оставшуюся часть года.

Ожидается, что в этом раунде увольнений придется выплатить от 6 до 8,8 миллионов долларов в виде различных пособий сотрудникам, например в виде выходных пособий. Это в дополнение к расходам от 6,5 до 8 миллионов долларов по сокращениям, объявленным в мае.

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