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Etsy сократит 15% сотрудников в новом раунде увольнений

Etsy объявила о своем втором раунде увольнений. В заявлении говорится, что будет сокращено 140 должностей или около 15% от числа нынешних сотрудников. В сочетании с более ранним сокращением, объявленным в начале мая, число уволенных сотрудников составляет 230 человек или 22% от общего количества персонала на конец 2016 года.



В заявлении для прессы глава Etsy Джош Сильверман сказал: "Мы предприняли решительные шаги, чтобы сосредоточиться на меньшем количестве наших программ, которые дают наибольшую отдачу в деятельности компании, снизив приоритеты других проектов и упорядочив наши ресурсы. Расставание с нашими коллегами - это трудный процесс и я благодарен им за их вклад в наше дело. Мы продвигаемся вперед с более упорядоченной структурой, которая соответствует нашим текущим бизнес-потребностям и позволяет ускорить работу, чтобы мы могли лучше обслуживать творческих предпринимателей по всему миру".



В прошлом месяце Etsy назначил члена правления Джоша Сильвермана своим новым генеральным директором, заменив Чада Дикерсона. Сильверман, ранее занимавший пост генерального директора Skype и Evite, занял главенствующее положение в Etsy после того, как ситуация с акциями компании побудила хедж-фонд Black-and-White Capital LP призвать ее искать стратегические альтернативы для выхода из кризиса.



Black-and-White сказал Etsy, что компании необходимо исправить функции поиска и другие элементы на своем сайте, чтобы увеличить количество возвращающихся клиентов и поднять продажи. Но компания, которая когда-то была одним из немногих вариантов для продавцов декоративно-прикладного искусства, теперь имеет серьезного конкурента в виде площадки Handmade от Amazon, которая была запущена в октябре 2015 года.



Увольнения больше всего ударят по штаб-квартире Etsy в Бруклине, а также по сотрудникам в других центральных офисах. Большинство сокращений будет касаться отделов маркетинга, управления продуктами, а также общих и административных должностей. Компания заявила, что продолжит свои действия в области потребительского маркетинга, но пока что берет паузу на оставшуюся часть года.



Ожидается, что в этом раунде увольнений придется выплатить от 6 до 8,8 миллионов долларов в виде различных пособий сотрудникам, например в виде выходных пособий. Это в дополнение к расходам от 6,5 до 8 миллионов долларов по сокращениям, объявленным в мае.



Уникальность



Специально для mmgp.ru Etsy объявила о своем втором раунде увольнений. В заявлении говорится, что будет сокращено 140 должностей или около 15% от числа нынешних сотрудников. В сочетании с более ранним сокращением, объявленным в начале мая, число уволенных сотрудников составляет 230 человек или 22% от общего количества персонала на конец 2016 года.В заявлении для прессы глава Etsy Джош Сильверман сказал: "Мы предприняли решительные шаги, чтобы сосредоточиться на меньшем количестве наших программ, которые дают наибольшую отдачу в деятельности компании, снизив приоритеты других проектов и упорядочив наши ресурсы. Расставание с нашими коллегами - это трудный процесс и я благодарен им за их вклад в наше дело. Мы продвигаемся вперед с более упорядоченной структурой, которая соответствует нашим текущим бизнес-потребностям и позволяет ускорить работу, чтобы мы могли лучше обслуживать творческих предпринимателей по всему миру".В прошлом месяце Etsy назначил члена правления Джоша Сильвермана своим новым генеральным директором, заменив Чада Дикерсона. Сильверман, ранее занимавший пост генерального директора Skype и Evite, занял главенствующее положение в Etsy после того, как ситуация с акциями компании побудила хедж-фонд Black-and-White Capital LP призвать ее искать стратегические альтернативы для выхода из кризиса.Black-and-White сказал Etsy, что компании необходимо исправить функции поиска и другие элементы на своем сайте, чтобы увеличить количество возвращающихся клиентов и поднять продажи. Но компания, которая когда-то была одним из немногих вариантов для продавцов декоративно-прикладного искусства, теперь имеет серьезного конкурента в виде площадки Handmade от Amazon, которая была запущена в октябре 2015 года.Увольнения больше всего ударят по штаб-квартире Etsy в Бруклине, а также по сотрудникам в других центральных офисах. Большинство сокращений будет касаться отделов маркетинга, управления продуктами, а также общих и административных должностей. Компания заявила, что продолжит свои действия в области потребительского маркетинга, но пока что берет паузу на оставшуюся часть года.Ожидается, что в этом раунде увольнений придется выплатить от 6 до 8,8 миллионов долларов в виде различных пособий сотрудникам, например в виде выходных пособий. Это в дополнение к расходам от 6,5 до 8 миллионов долларов по сокращениям, объявленным в мае.Специально для mmgp.ru

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