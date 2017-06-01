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КОМПАНИЯ SOLVENA МОШЕННИКИ

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:26
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Старый Сегодня, 23:21
#1
 
Возраст: 36
Регистрация: 22.06.2017
Сообщений: 0
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КОМПАНИЯ SOLVENA МОШЕННИКИ
Доброго времени суток форумчане! Поскольку предыдущая тема в этой ветке мошенников была снесена модераторами, а также многие пользователи были необоснованно заблокированы навечно (но интернет кэш все помнит mmgp.ru/showthread.php?t=520090 ), мною была создана данная тема, в которой выложен текст заявления в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (данное заявление составлено не мной, а иным пользователем данного форума и обманутым клиентом этой "компании".

Ресурс для электронного обращения: 78.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский
пр., д. 50/52

от_________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
по факту мошенничества со стороны ФГ Solvena

Финансовая группа Solvena (далее-компания), заявляющая об оказании услуг доверительного управления на криптовалютных рынках, осуществляет активное привлечение денежных средств населения с 3 ноября 2016 года через интернет-сайт по адресу: solvena.ru, доступный для неопределенного круга лиц. На сайте указаны контакты: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.35, телефон: +7 (812) 409-90-04, а также сообщается, что группа имеет офшорную регистрацию на Виргинских островах по адресу: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Company No.*1843819).
Инвесторам гарантируется от 40 до 60 процентов от дохода компании ежедневно, с выводом прибыли раз в месяц.
Так называемым техническим директором Solvena является Фомин Роман (его страница «Вконтакте» vk.com/fominromanspb), среди сотрудников предположительно: Александр Баранчугов, Александр Воскобойников и Лев Лейман. Эти же лица являются также учредителями некой официально нигде не зарегистрированной «Национальной ассоциации блокчейн» (ссылка на сайт nab.team/).
Реклама о деятельности данной компании размещена, как на собственном интернет-сайте, так и в ряде средств массовой информации, что подтверждается ссылками по адресу: solvena.ru/page/press/. В рекламе утверждается, что «Solvena – это первый лицензированный криптовалютный брокер в России», а деятельность компании полностью легальна.
Вместе с тем, в открытых источниках не имеется информации о том, что компания Solvena имеет лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств.
Наряду с этим отсутствует какая-либо информация о финансовом положении компании, при этом обещается высокая доходность, в несколько раз превышающая рыночный уровень, а также имеется многоуровневая реферальная система, предусматривающая 10 процентов от дохода привлеченных участников, что является признаками «финансовой пирамиды».
С начала 2017 года мною через банковские платежные системы в указанную компанию внесены денежные средства в размере _____ долларов США.
За это же время компанией выплачено мне в качестве дохода ____ долларов США. Таким образом в настоящее время в компании остается _____ долларов США моих личных средств, которые размещены в качестве депозитов со сроком закрытия в мае 2018 года.
28.05.2016 очередной ежемесячный вывод прибыли (____ долларов США) был отменен компанией по причине необходимости верификации личности (верификация предусмотрена офертой, размещенной по адресу solvena.ru/page/terms/, хотя ранее, на момент внесения денежных средств, эта процедура обязательной не являлась).
Верификация подразумевает направление в адрес компании через вэб-форму на их сайте отсканированной копии общегражданского паспорта (в том числе страниц с фотографией и с отметкой о месте регистрации).
01.06.2017 требуемые документы были отправлены в компанию через вэб-форму на сайте, но несмотря на это, а также внутренний регламент, предусматривающий срок выплат инвесторам не более 5-и рабочих дней, выплата прибыли так и не была осуществлена.
Неоднократные обращения на протяжении 3-х недель на электронную почту компании, а также по их контактному телефону, результата не принесли. После того, как я проинформировал компанию о том, что буду обращаться в правоохранительные органы и направил заявления в Роскомнадзор по вопросу соблюдения компаний требований федерального законодательства, в части законности сбора и хранения персональной информации граждан Российской Федерации, а также в прокуратуру г. Санкт-Петербурга о проверке законности их деятельности по привлечению денежных средств населения, 20.06.2017 мой аккаунт на сайте компании был заблокирован с формулировкой: «нанесение репутационного вреда компании». При этом мои денежные средства, ранее перечисленные компании в доверительное управление, не возвращены, что свидетельствует об умышленном характере действий администрации компании, имеющей умысел на неправомерное завладение чужим имуществом.
В настоящее время, что следует из мониторинга социальных сетей и тематических форумов (mmgp.ru/showthread.php?t=520090), отмечается массовая задержка выплат со стороны компании, а также блокировка аккаунтов инвесторов, с целью воспрепятствования выводу денежных средств.
С учетом изложенного действия со стороны администрации компании содержат все признаки уголовно наказуемого деяния - мошенничества.
С учетом вышеизложенного прошу провести проверку и принять процессуальное решение в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

____.06.2017 подпись
Elena Solvena на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:26
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