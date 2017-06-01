Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 23:26 Сегодня, 23:26 Сегодня, 23:21 #1 Elena Solvena

Возраст: 36 Регистрация: 22.06.2017 Сообщений: 0 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 КОМПАНИЯ SOLVENA МОШЕННИКИ Доброго времени суток форумчане! Поскольку предыдущая тема в этой ветке мошенников была снесена модераторами, а также многие пользователи были необоснованно заблокированы навечно (но интернет кэш все помнит mmgp.ru/showthread.php?t=520090 ), мною была создана данная тема, в которой выложен текст заявления в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (данное заявление составлено не мной, а иным пользователем данного форума и обманутым клиентом этой "компании".



Ресурс для электронного обращения: 78.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main



ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области



191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский

пр., д. 50/52



от_________________________________



З А Я В Л Е Н И Е

по факту мошенничества со стороны ФГ Solvena



Финансовая группа Solvena (далее-компания), заявляющая об оказании услуг доверительного управления на криптовалютных рынках, осуществляет активное привлечение денежных средств населения с 3 ноября 2016 года через интернет-сайт по адресу: solvena.ru, доступный для неопределенного круга лиц. На сайте указаны контакты: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.35, телефон: +7 (812) 409-90-04, а также сообщается, что группа имеет офшорную регистрацию на Виргинских островах по адресу: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Company No.*1843819).

Инвесторам гарантируется от 40 до 60 процентов от дохода компании ежедневно, с выводом прибыли раз в месяц.

Так называемым техническим директором Solvena является Фомин Роман (его страница «Вконтакте» vk.com/fominromanspb), среди сотрудников предположительно: Александр Баранчугов, Александр Воскобойников и Лев Лейман. Эти же лица являются также учредителями некой официально нигде не зарегистрированной «Национальной ассоциации блокчейн» (ссылка на сайт nab.team/).

Реклама о деятельности данной компании размещена, как на собственном интернет-сайте, так и в ряде средств массовой информации, что подтверждается ссылками по адресу: solvena.ru/page/press/. В рекламе утверждается, что «Solvena – это первый лицензированный криптовалютный брокер в России», а деятельность компании полностью легальна.

Вместе с тем, в открытых источниках не имеется информации о том, что компания Solvena имеет лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств.

Наряду с этим отсутствует какая-либо информация о финансовом положении компании, при этом обещается высокая доходность, в несколько раз превышающая рыночный уровень, а также имеется многоуровневая реферальная система, предусматривающая 10 процентов от дохода привлеченных участников, что является признаками «финансовой пирамиды».

С начала 2017 года мною через банковские платежные системы в указанную компанию внесены денежные средства в размере _____ долларов США.

За это же время компанией выплачено мне в качестве дохода ____ долларов США. Таким образом в настоящее время в компании остается _____ долларов США моих личных средств, которые размещены в качестве депозитов со сроком закрытия в мае 2018 года.

28.05.2016 очередной ежемесячный вывод прибыли (____ долларов США) был отменен компанией по причине необходимости верификации личности (верификация предусмотрена офертой, размещенной по адресу solvena.ru/page/terms/, хотя ранее, на момент внесения денежных средств, эта процедура обязательной не являлась).

Верификация подразумевает направление в адрес компании через вэб-форму на их сайте отсканированной копии общегражданского паспорта (в том числе страниц с фотографией и с отметкой о месте регистрации).

01.06.2017 требуемые документы были отправлены в компанию через вэб-форму на сайте, но несмотря на это, а также внутренний регламент, предусматривающий срок выплат инвесторам не более 5-и рабочих дней, выплата прибыли так и не была осуществлена.

Неоднократные обращения на протяжении 3-х недель на электронную почту компании, а также по их контактному телефону, результата не принесли. После того, как я проинформировал компанию о том, что буду обращаться в правоохранительные органы и направил заявления в Роскомнадзор по вопросу соблюдения компаний требований федерального законодательства, в части законности сбора и хранения персональной информации граждан Российской Федерации, а также в прокуратуру г. Санкт-Петербурга о проверке законности их деятельности по привлечению денежных средств населения, 20.06.2017 мой аккаунт на сайте компании был заблокирован с формулировкой: «нанесение репутационного вреда компании». При этом мои денежные средства, ранее перечисленные компании в доверительное управление, не возвращены, что свидетельствует об умышленном характере действий администрации компании, имеющей умысел на неправомерное завладение чужим имуществом.

В настоящее время, что следует из мониторинга социальных сетей и тематических форумов (mmgp.ru/showthread.php?t=520090), отмечается массовая задержка выплат со стороны компании, а также блокировка аккаунтов инвесторов, с целью воспрепятствования выводу денежных средств.

С учетом изложенного действия со стороны администрации компании содержат все признаки уголовно наказуемого деяния - мошенничества.

С учетом вышеизложенного прошу провести проверку и принять процессуальное решение в порядке ст. 144-145 УПК РФ.



____.06.2017 подпись Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 23:26 Сегодня, 23:26 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Биржи криптовалют Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты ICO Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Dimoniy741 Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Roman Boroda Leonidas2013 Анаэль 2017 Архив: Форекс-блоги Vasyaenergy Foxxxeremina ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Profvest.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия



Случайные темы NWI-GROUP - nwi-group.biz От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Как строить Каналы Фибоначчи От seter в разделе «Видео-уроки» Карты Связной клуб От Alexander2182 в разделе «Кредитные и дебетовые карты» IRS От Черненко Виталий в разделе «HYIP до 15% в месяц под вопросом» superb-investment - superb-investment.com От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Invest 2007 - www.invest2007.com От rocafella в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Пользователей 414,032 Тем 475,349 Сообщений 11,777,872

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑

