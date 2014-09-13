В Госдуме назвали пропагандой оптимистичные данные Минэкономразвития о росте ВВП



Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что данные Минэкономразвития и Росстата о росте ВВП являются пропагандой и не соответствуют реальности. Так как отмечается увеличение случаев банкротств со стороны промышленных и финансовых предприятий.



Экономисты уже объяснили откуда взялись эти цифры роста ВВП. Как пояснили экономисты цифры взялись исключительно за счет разницы в цене на нефть в 2016 и 2017 году. Если средняя цена на нефть в 2016 году была 32 доллара за баррель, то в 2017 году она составила уже 52 доллара за баррель. Вместе с ростом цены на нефть выросла и нефтедобывающая промышленность, а так же увеличился собираемость налогов, так как экспортные пошлины и внутренние акцизы на нефть составляют около 40% всех налоговых поступлений. Собираемость же по другим налогам достаточно сильно продолжает падать.



Так же как продолжает уже третий год подряд падать строительная отрасль. И если 2 года назад банкротились в основном молодые строительные компании без опыта работы в строительстве, то сейчас объявляют себя банкротами огромные строительные холдинги, у которых построено много домов, и есть огромные активы, в виде строительной техники, строительных баз, построенных и сданных в эксплуатацию домов. Но проблема стоит в том, что дома строились в кредит и были построены, а покупателей на них нет, а кредиты строительные компании отдать не могут, так как нужны живые деньги, и банку не нужно жилье и построенные квартиры, так как банки тоже не смогут это жилье реализовать. Вот и получается, что у строительных гигантов только один путь - банкротство.



Да и кредитов банки не стали давать больше ни смотря на снижение ставки рефинансирования, так как у банков просто нет денег. Ведь люди перестали нести депозиты из за отсутствия денежных средств. И ставки по кредитам не упали, а народ и так сильно закредитован.



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://lenta.ru/news/2017/06/22/minecpropaganda/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/594c1670924c9 Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что данные Минэкономразвития и Росстата о росте ВВП являются пропагандой и не соответствуют реальности. Так как отмечается увеличение случаев банкротств со стороны промышленных и финансовых предприятий.Экономисты уже объяснили откуда взялись эти цифры роста ВВП. Как пояснили экономисты цифры взялись исключительно за счет разницы в цене на нефть в 2016 и 2017 году. Если средняя цена на нефть в 2016 году была 32 доллара за баррель, то в 2017 году она составила уже 52 доллара за баррель. Вместе с ростом цены на нефть выросла и нефтедобывающая промышленность, а так же увеличился собираемость налогов, так как экспортные пошлины и внутренние акцизы на нефть составляют около 40% всех налоговых поступлений. Собираемость же по другим налогам достаточно сильно продолжает падать.Так же как продолжает уже третий год подряд падать строительная отрасль. И если 2 года назад банкротились в основном молодые строительные компании без опыта работы в строительстве, то сейчас объявляют себя банкротами огромные строительные холдинги, у которых построено много домов, и есть огромные активы, в виде строительной техники, строительных баз, построенных и сданных в эксплуатацию домов. Но проблема стоит в том, что дома строились в кредит и были построены, а покупателей на них нет, а кредиты строительные компании отдать не могут, так как нужны живые деньги, и банку не нужно жилье и построенные квартиры, так как банки тоже не смогут это жилье реализовать. Вот и получается, что у строительных гигантов только один путь - банкротство.Да и кредитов банки не стали давать больше ни смотря на снижение ставки рефинансирования, так как у банков просто нет денег. Ведь люди перестали нести депозиты из за отсутствия денежных средств. И ставки по кредитам не упали, а народ и так сильно закредитован.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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