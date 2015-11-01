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Россиянам предложили жить на 9 тысяч 909 рублей в месяц

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Старый Сегодня, 22:55
#1
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Аватар veranika55
 
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Россиянам предложили жить на 9 тысяч 909 рублей в месяц


С одной стороны, это новость хорошая. Правительство повысило величину прожиточного минимума. Теперь она составляет 9 909 рублей.

С другой стороны, мне кажется эта новость ужасная. А вы попробуйте прожить на 9909 рублей. При этом надо платить коммунальные платежи за квартиру, как то ездить на работу, в чем -то одеваться (не голым же ходить). Чем-то питаться. И на чем тут можно съэкономить? Квартплату придется платить в любом случае, иначе суды, приставы. Могут и свет отключить и канализацию. А без света и канализации никак. Так что на квартплате сэкономить не получится. На работу можно ходить пешком.

Можно, если городок маленький, а если город большой и до работы несколько километров. А сколько обувь стоит? Будете экономить на транспорте, придется платить за обувь, так как дороги у нас плохие, на улице слякоть, лужи. Обувь тут же разлетится на кусочки, особенно если на этой обуви экономить и покупать дешевую обувь и не качественную. Экономить на одежде можно, но сложно.

Есть люди, которые не покупают одежду по 10 лет. Но опять же, если человек работает, есть же дресс-код на работе. А ведь еще одежду надо стирать, а это порошки. Начнешь экономить на порошке, застираешь одежду, она быстрее испортится. Также надо тратит деньги на мыло, шампунь, зубную пасту. Как здесь можно сэкономить. Ходить и вонять и от блох чесаться, по пути всех заражая. Ну тоже это не та статься, где можно сэкономить.

Еда, можно не есть и экономить на еде. Но это прямая дорога к доктору и дорогим лекарствам. Экономить на лекарствах? Ну не знаю. Быстрее умрешь, но скорее всего не быстрее, а дольше мучиться будешь, экономя на всем.

Но самое ужасное, что в России уже 20.3 миллиона людей, ежедневно решают эту важную логическую задачку: как на всем сэкономить и при этом еще как-то жить, ходить на работу, воспитывать детей. А как можно воспитать ребенка и чему научить, если человек на всем экономит и у ребенка нет даже элементарных школьных принадлежностей. Вот и ребенок будет учиться как жить и общаться в классе с теми учениками, которые ни на чем не экономят? Как вы думаете, чему научится ребенок в таком случае?

Но есть вещь еще более ужасная, которая я не могу понять умом никак. В России минимальная зарплата ниже прожиточного минимума и составляет 7500 рублей. Как можно жить на одну зарплату, на которую жить нельзя, так как она ниже прожиточного минимума? А если на эту зарплату живет не один человек, а два. Например, мать-одиночка, и ее несовершеннолетний ребенок. А отец не платит алименты, или платит, но с установленного законом минимума. А если ребенок не один? Представляете сколько неразрешимых задач такой матери надо решать каждый день.

Но в общем новость хорошая. Прожиточный минимум подняли аж на целых 218 рублей или 2.2%. Это по сравнению с 3 кварталом 2016 года, а инфляция только за 2017 год подросла на 4.1%. Так вот.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...yac-1002116981

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/594c1244ba348
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