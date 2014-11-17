Lingokids привлек $4 миллиона для обучения детей языкам

Lingokids, базирующийся в Сан-Франциско (Калифорния, США) разработчик обучающих языковых сервисов для маленьких детей, получил 4 миллиона долларов инвестиций. Раунд возглавили Holtzbrinck Ventures и JME Venture Capital при участии Bessemer Ventures Partners.
Компания намерена использовать полученные средства для увеличения числа своих предложений, расширения в новых регионах и достижения цели в 15 миллионов семей, использующих услуги Lingokids к 2018 году.
Основанная в 2016 году и возглавляемая Кристобалем Видмой (генеральный директор), компания Lingokids предоставляет услуги по языковому обучению для маленьких детей на основе подписки. В настоящее время услугами компании пользуются 2 миллиона семей, а текущее предложение включает в себя английский и упрощенный китайский язык. В планах на ближайшие месяцы есть испанский язык.
Также компания объявила о новом дистрибьюторском соглашении с издателем учебных материалов Oxford University Press, согласно которому всем будет доступен специальный обучающий контент Lingokids, позволяющий выйти за рамки школьного образования и привлечь родителей к образованию ребенка. В рамках этого договора Oxford University Press будет издавать книги с указанием методологии Lingokids и распространять в школах по всему миру.
Изучение языков с Lingokids захватывающее, веселое и эффективное. Уроки встроены в красочные интерактивные игры, которые погружают вашего ребенка в приключения по английскому языку. Технология платформы адаптирует уровень сложности каждой игры к индивидуальному уровню определенного ребенка. О достижениях ребенка еженедельно создается персонализированный отчет, который родители могут просматривать прямо в приложении. Если в семье несколько детей, то можно использовать одну подписку, просто меняя профиль для каждого из детей. Кроме того, постоянно обновляется контент и добавляются новые уроки.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru