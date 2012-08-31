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Ростовский ресторан разрешил гостям расплачиваться "лайками" Instagram

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Старый Сегодня, 21:35
#1
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Ростовский ресторан разрешил гостям расплачиваться "лайками" Instagram
Пользователи социальной сети смогут сэкономить до 15% от суммы чека



Ресторан Ростов-Папа предложил своим гостям расплачиваться с помощью «лайков» в социальной сети Instagram – для этого достаточно сфотографироваться в заведении, добавить логотип ресторана на фото с помощью нового мобильного приложения Tomera и разместить снимок в социальных сетях.

За 150 собранных «лайков» ресторан предоставит единовременную скидку в 5%, за 300 «лайков» — 10%, а за 500 «лайков» и более скидка составит 15%. Собранные отметки «Like» можно обменять на скидку немедленно или сохранить для использования в следующем визите в ресторан.

В заведении отметили, что оплата «лайками» введена для того, чтобы привлечь молодых гостей в ресторан. Напомним, что ранее Ростов-Папа первым на юге России начал приём Bitcoin в качестве оплаты.

Мобильное приложение Tomera доступно бесплатно для iOS и Android – приложение позволяет считать QR-код (он размещен на каждом столе ресторана Ростов-Папа) и автоматически разместить логотип заведения на фото для участия в акции. Авторы приложения планируют массовое подключение заведений к сервису.

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Анна Чернобай на форуме  
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