Какие 7 увлекательных проектов подарил миру блокчейн Ethereum? Ethereum, Виталик Бутерин, о котором можно почитать в статье «блокчейн Ethereum, то можно отыскать множество увлекательных проектов. В подтверждение своих слов ознакомлю вас с кратким обзором 7-ми впечатляющих идей, реализованных на основе не контролируемой базы.





Vevue



Приложение « Vevue » было создано Google для съемки 30-секундных видеороликов. Для этого достаточно скачать программу для смартфона в Google Play, посетить местную достопримечательность, гостиницу или ресторан, снять занятное видео по заказу других пользователей и отправить им ролик за вознаграждение в биткоинах. Можно и самому отправить в сеть просьбу о крошечном сюжете какого-то конкретного пункта. Если в этот момент там кто-то находится из активных пользователей, они сразу выполнят вашу просьбу, за которую уже вы их вознаградите криптовалютой.



Прародитель криптовалютных микроблогов



Самым первым проектом, посвященным блогерам, был Eth-Tweet . Стартап, созданный на основе блокчейн Ethereum, позволял отправлять короткую заметку длиной в 160 символов, которую никто не имеет права удалить. Только автор имеет эти полномочия. Журналистика и цензура могут смело выходить на новый уровень развития.



Эта идея настолько вдохновила предпринимателей, что многие и себе решили последовать по этому пути. В итоге мир получил биржу контента, где расчет идет в биткоинах, подробнее о ней написано в статье « Nimses и Golos.io , о последнем ресурсе можно почитать в статье «



Etheria



Онлайн-игра «Etheria» , созданная при помощи инновационной технологии блокчейн Ethereum, поддерживается непосредственно самими игроками, поэтому просто так исчезнуть из сети она не может. Виртуальное развлечение учит добывать всякие ресурсы и блоки, чтобы потом из них мастерить какие-то предметы или объекты. Полезная игра позволяет исследовать окружающий мир, развивает внимательность и сообразительность.



Ampliative Art



На просторах блокчейн можно даже отыскать платформу Ampliative Art , разработанную для расширения прав и возможностей мастеров холста и кистей. Платформа принимает инвестиции в пользу развития изобразительного искусства.



Художникам здесь разрешается бесплатно выставлять свои новые шедевры и устраивать личные галереи. Творческие личности вместе с другими пользователями сети могут получать вознаграждение в криптовалютах за самые разнообразные действия. Уровень прибыли также зависит от полученной репутации.



KYC-Chain

С одной стороны светить во всемирной сети свои личные данные никому не хочется. Но бывают такие моменты, когда на законном основании желательно с ними ознакомиться. В первую очередь это касается международного партнерства. Так вот, чтобы не собирать сведения при помощи всяких ищеек, было принято решение создать для этой цели стартап KYC-Chain . Согласно замыслу, в базу данных проекта должны заноситься те сведения о физических и юридических лицах, без которых адекватный бизнесмен договор о партнерстве никогда не подпишет. Информация о частной жизни в базе данных не фиксируется. Основа KYC-Chain состоит их многочисленных файлов, хранящихся в децентрализованной цепи. Так что просто так изменить внесенные данные посторонние лица не смогут.



Crowdfunding



Приложение « Crowdfunding » по своей сути напоминает знакомый нам Кикстартер. Это инвестиционная платформа, работающая в блокчейн Ethereum с использованием смарт-контрактов и Web 3.0. На ее просторах начинающие предприниматели публикуют информацию о своих замыслах и получают материальную помощь со всех уголков земного шара.



Кредитование малого бизнеса в Африке



Персональное приложение для кредитования африканских предпринимателей решила разработать компания 4G Capital. Замысел состоит в том, чтобы не просто выдавать займы в цифровой валюте, но еще и всякие бизнес-тренинги проводить и оказывать микро-консалтинговые услуги.



В завершение



Если с появлением системы Ethereum криптовалютный мир всего лишь получил достойного конкурента биткоину, то вот предпринимательский мир и многие сферы нашей жизни получили возможность реализовывать такие замыслы, которые до 2000-го года воспринимались за утопию. В наши дни практически любую фантазию поможет реализовать блокчейн Ethereum, если только она будет приносить реальную пользу человечеству.



А какие проекты, созданные на основе блокчейн Ethereum, больше всего вас впечатлили? Расскажите о них, пожалуйста. Вы пользуетесь их сервисом? Какую пользу для себя извлекли, помимо финансовой?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Родитель, Виталик Бутерин, о котором можно почитать в статье « Что подтолкнуло Бутерина к созданию Ethereum? », подарил миру уникальную систему для всевозможнейших экспериментов. Если поинтересоваться всеми децентрализованными приложениями – стартапами, то можно отыскать множество увлекательных проектов. В подтверждение своих слов ознакомлю вас с кратким обзором 7-ми впечатляющих идей, реализованных на основе не контролируемой базы.Приложение «» было создано Google для съемки 30-секундных видеороликов. Для этого достаточно скачать программу для смартфона в Google Play, посетить местную достопримечательность, гостиницу или ресторан, снять занятное видео по заказу других пользователей и отправить им ролик за вознаграждение в биткоинах. Можно и самому отправить в сеть просьбу о крошечном сюжете какого-то конкретного пункта. Если в этот момент там кто-то находится из активных пользователей, они сразу выполнят вашу просьбу, за которую уже вы их вознаградите криптовалютой.Самым первым проектом, посвященным блогерам, был. Стартап, созданный на основе, позволял отправлять короткую заметку длиной в 160 символов, которую никто не имеет права удалить. Только автор имеет эти полномочия. Журналистика и цензура могут смело выходить на новый уровень развития.Эта идея настолько вдохновила предпринимателей, что многие и себе решили последовать по этому пути. В итоге мир получил биржу контента, где расчет идет в биткоинах, подробнее о ней написано в статье « «Yukon» - зарабатывай анонимно биткоины своим умом! », а также две платформы с оплатой в криптовалюте:, о последнем ресурсе можно почитать в статье « Как повысить заработки на платформе Golos.io? Онлайн-игра, созданная при помощи инновационной технологии, поддерживается непосредственно самими игроками, поэтому просто так исчезнуть из сети она не может. Виртуальное развлечение учит добывать всякие ресурсы и блоки, чтобы потом из них мастерить какие-то предметы или объекты. Полезная игра позволяет исследовать окружающий мир, развивает внимательность и сообразительность.На просторах блокчейн можно даже отыскать платформу, разработанную для расширения прав и возможностей мастеров холста и кистей. Платформа принимает инвестиции в пользу развития изобразительного искусства.Художникам здесь разрешается бесплатно выставлять свои новые шедевры и устраивать личные галереи. Творческие личности вместе с другими пользователями сети могут получать вознаграждение в криптовалютах за самые разнообразные действия. Уровень прибыли также зависит от полученной репутации.С одной стороны светить во всемирной сети свои личные данные никому не хочется. Но бывают такие моменты, когда на законном основании желательно с ними ознакомиться. В первую очередь это касается международного партнерства. Так вот, чтобы не собирать сведения при помощи всяких ищеек, было принято решение создать для этой цели стартап. Согласно замыслу, в базу данных проекта должны заноситься те сведения о физических и юридических лицах, без которых адекватный бизнесмен договор о партнерстве никогда не подпишет. Информация о частной жизни в базе данных не фиксируется. Основа KYC-Chain состоит их многочисленных файлов, хранящихся в децентрализованной цепи. Так что просто так изменить внесенные данные посторонние лица не смогут.Приложение «» по своей сути напоминает знакомый нам Кикстартер. Это инвестиционная платформа, работающая вс использованием смарт-контрактов и Web 3.0. На ее просторах начинающие предприниматели публикуют информацию о своих замыслах и получают материальную помощь со всех уголков земного шара.Персональное приложение для кредитования африканских предпринимателей решила разработать компания 4G Capital. Замысел состоит в том, чтобы не просто выдавать займы в цифровой валюте, но еще и всякие бизнес-тренинги проводить и оказывать микро-консалтинговые услуги.Если с появлением системыкриптовалютный мир всего лишь получил достойного конкурента биткоину, то вот предпринимательский мир и многие сферы нашей жизни получили возможность реализовывать такие замыслы, которые до 2000-го года воспринимались за утопию. В наши дни практически любую фантазию поможет реализовать, если только она будет приносить реальную пользу человечеству.А какие проекты, созданные на основе, больше всего вас впечатлили? Расскажите о них, пожалуйста. Вы пользуетесь их сервисом? Какую пользу для себя извлекли, помимо финансовой?------------------------

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