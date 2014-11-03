Какие 7 увлекательных проектов подарил миру блокчейн Ethereum?

Родитель Ethereum
, Виталик Бутерин, о котором можно почитать в статье «Что подтолкнуло Бутерина к созданию Ethereum?
», подарил миру уникальную систему для всевозможнейших экспериментов. Если поинтересоваться всеми децентрализованными приложениями – стартапами блокчейн Ethereum
, то можно отыскать множество увлекательных проектов. В подтверждение своих слов ознакомлю вас с кратким обзором 7-ми впечатляющих идей, реализованных на основе не контролируемой базы.
Vevue
Приложение «Vevue
» было создано Google для съемки 30-секундных видеороликов. Для этого достаточно скачать программу для смартфона в Google Play, посетить местную достопримечательность, гостиницу или ресторан, снять занятное видео по заказу других пользователей и отправить им ролик за вознаграждение в биткоинах. Можно и самому отправить в сеть просьбу о крошечном сюжете какого-то конкретного пункта. Если в этот момент там кто-то находится из активных пользователей, они сразу выполнят вашу просьбу, за которую уже вы их вознаградите криптовалютой.
Прародитель криптовалютных микроблогов
Самым первым проектом, посвященным блогерам, был Eth-Tweet
. Стартап, созданный на основе блокчейн Ethereum
, позволял отправлять короткую заметку длиной в 160 символов, которую никто не имеет права удалить. Только автор имеет эти полномочия. Журналистика и цензура могут смело выходить на новый уровень развития.
Эта идея настолько вдохновила предпринимателей, что многие и себе решили последовать по этому пути. В итоге мир получил биржу контента, где расчет идет в биткоинах, подробнее о ней написано в статье ««Yukon» - зарабатывай анонимно биткоины своим умом!
», а также две платформы с оплатой в криптовалюте: Nimses
и Golos.io
, о последнем ресурсе можно почитать в статье «Как повысить заработки на платформе Golos.io?
»
Etheria
Онлайн-игра «Etheria»
, созданная при помощи инновационной технологии блокчейн Ethereum
, поддерживается непосредственно самими игроками, поэтому просто так исчезнуть из сети она не может. Виртуальное развлечение учит добывать всякие ресурсы и блоки, чтобы потом из них мастерить какие-то предметы или объекты. Полезная игра позволяет исследовать окружающий мир, развивает внимательность и сообразительность.
Ampliative Art
На просторах блокчейн можно даже отыскать платформу Ampliative Art
, разработанную для расширения прав и возможностей мастеров холста и кистей. Платформа принимает инвестиции в пользу развития изобразительного искусства.
Художникам здесь разрешается бесплатно выставлять свои новые шедевры и устраивать личные галереи. Творческие личности вместе с другими пользователями сети могут получать вознаграждение в криптовалютах за самые разнообразные действия. Уровень прибыли также зависит от полученной репутации.
KYC-Chain
С одной стороны светить во всемирной сети свои личные данные никому не хочется. Но бывают такие моменты, когда на законном основании желательно с ними ознакомиться. В первую очередь это касается международного партнерства. Так вот, чтобы не собирать сведения при помощи всяких ищеек, было принято решение создать для этой цели стартап KYC-Chain
. Согласно замыслу, в базу данных проекта должны заноситься те сведения о физических и юридических лицах, без которых адекватный бизнесмен договор о партнерстве никогда не подпишет. Информация о частной жизни в базе данных не фиксируется. Основа KYC-Chain состоит их многочисленных файлов, хранящихся в децентрализованной цепи. Так что просто так изменить внесенные данные посторонние лица не смогут.
Crowdfunding
Приложение «Crowdfunding
» по своей сути напоминает знакомый нам Кикстартер. Это инвестиционная платформа, работающая в блокчейн Ethereum
с использованием смарт-контрактов и Web 3.0. На ее просторах начинающие предприниматели публикуют информацию о своих замыслах и получают материальную помощь со всех уголков земного шара.
Кредитование малого бизнеса в Африке
Персональное приложение для кредитования африканских предпринимателей решила разработать компания 4G Capital. Замысел состоит в том, чтобы не просто выдавать займы в цифровой валюте, но еще и всякие бизнес-тренинги проводить и оказывать микро-консалтинговые услуги.
В завершение
Если с появлением системы Ethereum
криптовалютный мир всего лишь получил достойного конкурента биткоину, то вот предпринимательский мир и многие сферы нашей жизни получили возможность реализовывать такие замыслы, которые до 2000-го года воспринимались за утопию. В наши дни практически любую фантазию поможет реализовать блокчейн Ethereum
, если только она будет приносить реальную пользу человечеству.
А какие проекты, созданные на основе блокчейн Ethereum
, больше всего вас впечатлили? Расскажите о них, пожалуйста. Вы пользуетесь их сервисом? Какую пользу для себя извлекли, помимо финансовой?
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Автор: Александра 81
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