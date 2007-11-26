BIT REVO LTD - bitrevo.ltd

Планы nvestment: 2,5% ежедневно в течение 50 дней, 10% ежедневно в течение 25 дней, 11,4% ежедневно в течение 35 дней, 13,7% ежедневно в течение 40 дней, 15,5% ежедневно в течение 45 дней
Минимальный вклад 0.01Ƀ
Рефские до 5 - 2 - 1 %
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Цитата:
BIT REVO LTD - частная онлайн-инвестиционная компания, зарегистрированная в Великобритании. Мы являемся группой квалифицированных финансовых специалистов, имеющих высокий уровень знаний и долгосрочную практику в области инвестиций. Мы работаем частным фондом уже несколько лет. Теперь мы открыли наш онлайн-проект, предлагающий нашу деятельность по всему миру. Мы реинвестируем средства, которые мы получаем от наших инвесторов. Средства инвестируются в ценные бумаги с высокими темпами роста на всех основных фондовых рынках мира. Мы также активно торгуем на рынке Форекс. Задача BIT REVO LTD - предоставить нашим инвесторам отличную возможность для своих средств, инвестируя как можно более разумно в различных областях, чтобы получить высокие ставки взамен.
Инвестиционные планы:
Цитата:
2.5% Daily for 50 Days, 10% Daily for 25 Days, 11.4% Daily for 35 Days, 13.7% Daily for 40 Days, 15.5% Daily for 45 Days