BIT REVO LTD - bitrevo.ltd



Новый проект:



Дата запуска: 2017-06-21



Принимает:Bitcoin



Планы nvestment: 2,5% ежедневно в течение 50 дней, 10% ежедневно в течение 25 дней, 11,4% ежедневно в течение 35 дней, 13,7% ежедневно в течение 40 дней, 15,5% ежедневно в течение 45 дней



Минимальный вклад 0.01Ƀ



Рефские до 5 - 2 - 1 %



Перевод с Google:

Цитата: BIT REVO LTD - частная онлайн-инвестиционная компания, зарегистрированная в Великобритании. Мы являемся группой квалифицированных финансовых специалистов, имеющих высокий уровень знаний и долгосрочную практику в области инвестиций. Мы работаем частным фондом уже несколько лет. Теперь мы открыли наш онлайн-проект, предлагающий нашу деятельность по всему миру. Мы реинвестируем средства, которые мы получаем от наших инвесторов. Средства инвестируются в ценные бумаги с высокими темпами роста на всех основных фондовых рынках мира. Мы также активно торгуем на рынке Форекс. Задача BIT REVO LTD - предоставить нашим инвесторам отличную возможность для своих средств, инвестируя как можно более разумно в различных областях, чтобы получить высокие ставки взамен.

Цитата: 2.5% Daily for 50 Days, 10% Daily for 25 Days, 11.4% Daily for 35 Days, 13.7% Daily for 40 Days, 15.5% Daily for 45 Days Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:

Цитата: 0.05114 BTC

https://blockchain.info/tx/cd3f4a5a1...d6364e4b5f6fe7

