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Как заработать на ICO?

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Как заработать на ICO?

ICO (Initial Coin Offering) – первичное размещение монет, или так называемых токенов. В процессе ICO цифровые токены продаются за криптовалюты или фидуциарные деньги. Позже инвесторы могут использовать монеты на платформе проекта в качестве внутренней валюты или торговать ими на криптобиржах.

Таким образом, проект выпускает собственные токены и обменивает их на популярные криптовалюты, например, биткоин или эфир, или на фидуциарные валюты (доллары или евро) и привлекает финансирование. Это необходимо для дальнейшей реализации идеи или развития уже существующего проекта.

Что касается легальности ICO, то этот способ привлечения инвестиций является чем-то средним между легальностью и нелегальностью. В настоящий момент правовой статус ICO не определен ни в одной стране мира.

При этом отношения между участниками размещения очень сложно назвать финансовыми в их классическом понимании. Однако очевидно, что в основе этого процесса лежит репутация людей, стоящих за криптовалютным стартапом, и доверие пользователей, то есть потенциальных инвесторов. Размещение токенов можно в какой-то степени сравнить с первичным размещением акций (IPO), только при ICO инвесторы получают «долю» в компании в виде криптографических токенов.

Однако стоит помнить, что IPO регулируется национальным законодательством, а в случае с ICO процесс привлечения инвестиций оказывается значительно легче, но пользователи никак не застрахованы.

Чем привлекательно ICO? Участвуя в ICO и покупая в его ходе токены, инвесторы в первую очередь рассчитывают получить сверхприбыль от их продажи.

Самый яркий на сегодняшний день пример – это Ethereum (эфир), чьи токены во время ICO летом 2014 года стоили менее одного цента, а сегодня курс эфира подскочил почти до $400. Кроме того, инвесторы могут использовать токены по прямому назначению и получать заявляемые услуги по более низкой цене. Риски – это, пожалуй, единственный минус инвестиций в криптовалюты. Так как никакого регулирования со стороны государства нет, сделка фактически основана на доверии.

Также не исключено, что проект и вовсе может не дожить до момента конечной реализации продукта. Если говорить об успешных криптовалютных краудсейлах, то они все же есть. Так, в мае 2017 года такие проекты пополнил Storj, привлекший $30 млн менее чем за неделю, и Aragon, собравший всего за 15 минут с момента старта ICO 275 тыс. эфиров, или около $25 млн.

Сюда же можно отнести проекты mobileGo ($53 млн), Gnosis ($12,5 млн за 10 минут), Blockchain Capital ($10 млн за два часа) и спровоцировавший на днях сбой в работе сети Ethereum проект Status (около $100 млн).

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Анна Чернобай на форуме  
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