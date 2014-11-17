FuboTV привлек $55 миллионов для развития телевизионного контента

FuboTV, находящаяся в Нью-Йорке спортивная стриминговая телевизионная служба, получила дополнительное финансирование в виде 55 миллионов долларов в Серии С. Раунд возглавила компания Northzone при участии 21st Century Fox, Sky (обе компании участвовали и в раунде Серия Б) и Scripps Networks Interactive. В рамках сделки Пер-Йорген Персон, являющийся партнером в Northzone, войдет в совет директоров FuboTV. Общая сумма полученных компанией инвестиций достигла суммы более 75 миллионов долларов.
Компания намерена использовать полученные средства для расширения своего базового набора новыми программными предложениями, увеличения команды в области разработки продуктов для того, чтобы продолжить совершенствовать свои технологии и создавать дополнительные возможности, делая упор на спортивных поклонников.
Основанная в 2015 году и возглавляемая Дэвидом Гандлером, выполняющим обязанности генерального директора, FuboTV является многоканальным дистрибьютором видеопрограмм, предоставляющим абонентам доступ к десяткам спортивных, развлекательных и новостных каналов.
В апреле 2017 года компания представила расширенный пакет начального уровня Fubo Premier, в состав которого вошли 55 каналов, в том числе 31, которые содержат спортивный контент. Этот набор каналов включает в себя освещение самых популярных спортивных команд, лиг и турниров в мире, а также профессиональных и местных университетских команд через региональные спортивные сети от Fox Networks Group и NBCUniversal.
Контент доступен в десктоп или мобильной версии на сайте www.fubo.tv
, а также на Amazon Fire TV и Fire TV Stick, Apple TV, Chromecast, Kindle Fire и Roku.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru