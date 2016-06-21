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Строительная техническая компания AproPLAN привлекла $5 млн

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Строительная техническая компания AproPLAN привлекла $5 млн

Бельгийская строительная техническая компания AproPLAN привлекла $5 млн. Этот раунд возглавил Fortino Capital при участии существующих инвесторов, включая Inventures, Matexi и основателей Showpad Пьетрана Болтса, Луи Джонкхеера и Питера Минне.

AproPLAN заменяет ручку и бумагу для профессионалов в строительстве - общей платформой для подрядчиков, инженеров, архитекторов и клиентов. Приложение упрощает процессы обсуждения, записи и составления отчетов для руководителей строительных проектов и доступно на смартфонах и планшетах.


Компания будет использовать новый капитал для расширения своих отделов маркетинга и продаж и дальнейшего развития своего приложения для улучшения пользовательского опыта.

"AproPLAN привносит те же изменения, что и Salesforce для продаж в строительном секторе", - говорит Томас Губо, генеральный директор. "Salesforce продемонстрировала полное понимание клиента. Мы также даем всем сторонам на строительной площадке полный контроль над всевозможной информацией о проекте во время строительства."





Перевод специально для mmgp.ru
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