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Биткоин легализирован еще в одной стране

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Старый Сегодня, 20:38
#1
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Биткоин легализирован еще в одной стране

Легализация криптовалюты продолжается. Правительственный комитет Индии принял решение в пользу легализации криптовалюты биткоин в стране.


В течение последних трех лет, несмотря на отсутствие должного регулирования на рынке цифровых валют, крупные индийские криптовалютные биржи, включая Zebpay, Coinsecure и Unicoin, работали на основании саморигулирующихся торговых платформ с использованием принципа «Знай своего клиента» и систем, противодействующих отмыванию денег.

Так, попытки индийских криптовалютных бирж совершать саморегуляцию рынка позволили правительству инициировать легализацию биткоина, несмотря на противодействие со стороны некоторых политиков. К примеру, Кирит Сомэйя, депутат от правящей партии Индии, называл биткоин финансовой пирамидой, однако такие суждения были подданы критике со стороны других парламентариев.

Теперь местные криптовалютные биржи могут работать на легальном основании. На данный момент в Индии создана рабочая группа, которая пишет свод законов, относящихся к регулированию криптовалют.

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Анна Чернобай на форуме  
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olkavac (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:44
#2
Форекс-блогер
 
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Re: Биткоин легализирован еще в одной стране
Интересно. Уже в Индии.. Ну это не зря все происходит. В России разговоры пошли тоже все чаще и чаще о криптовалютах. И возможно не за горами то время, когда будем мы покупать все за них, а не за рубли уже.
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