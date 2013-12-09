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Насколько безопасны крупнейшие банки США

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Насколько безопасны крупнейшие банки США


В четверг, Федеральная резервная система США опубликовала результаты первого этапа "стресс-тестов" для банков, которые определяют, достаточно ли в банках финансовых средств и активов, чтобы выдержать глубокий экономический спад.

Наиболее детальный анализ положения банков будет опубликован для инвесторов в следующую среду, когда ФРС определит будут ли показали банков достаточно сильны в этом году, чтобы выкупать акции или выплачивать дивиденды акционерам.

Регулятор рассмотрел 34 учреждения, в том числе Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C). CIT Group (CIT) является новичком в подобном тесте.

Банки будут оцениваться на чуть более жестких экономических условиях, чем в прошлом году. Экзамен представляет собой мрачный сценарий со ставкой безработицы в 10%, резким снижением цен на жилье и сильной рецессией в Еврозоне.

Регулятор анализирует два ключевых вида информации. Одним из них является проведение анализа по поводу достаточности у банков капитала, чтобы пережить экономические потрясения в финансовой системе. Второй фактор - выявление и оценка рисков при планировании банками своей деятельности.

Регулятор может отклонить предложенный банками план по осуществлению своей деятельности по любой причине.

Седьмой год подряд ФРС проводит стресс-тесты, которые были введены после финансового кризиса.

Каждый год регулятор проводит экзамен, чтобы держать банки в напряжении. Регулятор таким образом хочет проверить способность каждого банка защититься от возможных финансовых потрясений.

Это означает, что даже если банк прошел тест в прошлом году, нет никакой гарантии, что он сможет пройти его снова.

HSBC North American Holdings и RBS Citizens Financial Group,например, прошедшие "стресс-тест" в 2013 году, не смогли его пройти в следующем году.

Банки получат шанс пересмотреть свои планы по распределению капиталов до того как результаты будут опубликованы на следующей неделе. Но любой банк, который не пересмотрит не утвержденные планы не сможет платить дивиденды акционерам, пока не будет одобрена новая версия плана распределения капитала регулирующим органом.

Руководители с Уолл-Стрит описывают стресс-тесты как черный ящик, намеренно непрозрачной, чтобы удержать банки от рискованных операций. Регулятор же, со своей стороны, утверждает, что он постоянно предоставляет дополнительные руководящие указания для того, чтобы финансовые учреждения лучше справились с стресс-тестами.

Президент Трамп пообещал отменить многие правила для банков, особенно те, которые регулируют более жесткие условия кредитования. Трамп пообещал отменить ограничения для различных финансовых компаний, которые были введены после финансового кризиса 2008 года, в том числе закон Додда-Фрэнка 2010 года.

"У меня есть большое количество друзей, у которых был хороший бизнес", - сказал Трамп в феврале. - "Но они не могут занимать деньги. Они просто не могут получить никаких денег, потому что банки не позволяют им взять кредиты из-за норм и правил закона Додда-Фрэнка".

Пересмотр условий проведения ФРС ежегодных "стресс-тестов" - это только одна из более чем 100 рекомендаций, которые администрация Трампа предложила, чтобы снизить нагрузку на банки. Среди рекомендаций - ограничение количества финансовых фирм, которым необходимо проходить экзамены.

Хотя некоторые банкиры говорят, что они будут более активно предоставлять кредиты в случае отмены закона Додда-Франка, изменились правила кредитования. Данные показывают, что новые кредиты не выдаются из-за отсутствия спроса, а не предложения, из-за того, что большинство компаний и граждан США закредитованы слишком сильно и их долговая нагрузка не позволяет им брать новые кредиты.

"Кредитование расширилось в целом по банковской системе, а также в сфере малого бизнеса", - заявила председатель Федерального резерва Джанет Йеллен в феврале. "По сравнению со своими мировыми конкурентами, американские банки "как правило, считается довольно сильными. Они создали достаточно капитала, отчасти вследствие наших требований, они увеличили капитал", - добавила она.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://money.cnn.com/2017/06/22/news...html?iid=SF_LN
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