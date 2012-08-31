Флеш-крэш: эфир рухнул на 96% из-за продолжительного сбоя в Etherium

Сингапурский стартап Status 20 июня начал принимать эфиры на платформе Ethereum в рамках первичного размещения токенов (ICO). Компании за считанные минуты удалось собрать свыше 500 тыс. эфиров в неподтвержденных транзакциях. Вскоре стало известно о сбое всей сети Ethereum, пользователи не могли проводить транзакции.
Неполадки в системе так и не были устранены. В среду, 21 июня, криптовалютные биржи, в частности Bitfinex и BTC-E, разослали сообщения пользователям, в которых говорилось о невозможности вывода средств в эфирах по причине сбоя. ShapeShift – платформа моментального обмена криптовалют – остановила на время работу с токенами стандарта ERC-20, использующихся в основном для проведения ICO. Курс эфира на этом фоне в одно мгновение рухнул на 96%, до $13, иными словами, произошел так называемый флеш-крэш. В 21:30 по Москве онлайн-валюта начала демонстрировать признаки восстановления, приблизившись к отметке $320 за единицу.
В четверг, 22 июня, в 10:13 по Москве эфир торговался на уровне $335,41, свидетельствуют данные Coinmarketcap. Отметим, в последнее время стартапы все чаще привлекают деньги через ICO, это сейчас одна из новых тенденций сбора средств на высокотехнологические проекты.
По данным Forbes, за два последних года процесс помог компаниям собрать более $440 млн. Многие из них занимаются разработкой блокчейн-проектов и имеют свои денежные единицы, обменные курсы которых, согласно прогнозам, будут со временем увеличиваться.
Следовательно, криптовалюты до некоторой степени заменяют традиционные акции или их аналоги. Сейчас в ряде сегментов ICO почти заменил венчурный капитал. «Любой может стать инвестором на рынке ICO», – говорит венчурный капиталист Элис Киллин. Ярким примером ICO-стартапа является платформа Etherium, чья обменная единица эфир (ether, ETH) достаточно быстро поднялась в цене.
Если в январе эфир стоил $8, то в июне за него дают $380. Аналогичные проекты есть и в России. К примеру, ферма «Колионово» предпринимателя Михаила Шляпникова привлекла на ICO 401 биткоин ($510,533) от 103 участников. О начале ICO было объявлено 1 апреля, объем эмиссии составил 1 млн токенов KLN (колион). Стоимость одного колиона эквивалентна одному американскому доллару. Токены KLN обеспечены реальной продукцией подмосковного хозяйства «Колионово».
Формирование такого способа финансирования не раз называл важным и автор среднесрочной стратегии развития российской экономики «Стратегии Роста» Борис Титов. По его словам, он уже скоро может стать важнейшим составляющим финансового мира.
Вот как выглядит комментарий господина Титова:
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«Биткоин ставит исторические рекорды.
Самая известная криптовалюта поднялась выше $2 тыс. – вдвое с начала года. Взрывной рост биткоина и прочих криптовалют объясняется просто: повышенный спрос со стороны японских финансовых институтов. Причина – вступивший в Японии в силу закон о виртуальной валюте. Таким образом, Страна восходящего солнца стала первой, где виртуальные валюты официально признали и легализовали работу с ними. И вот они вовсю начали ими пользоваться – получать от этого все бенефиты».
Вместе с тем он добавил, что биткоин – популярная, но пока нестабильная система. И чтобы исключить экстремальные перепады в стоимости, надо не запрещать, а, наоборот, пытаться вводить правила игры: приравнять к фиатным (обычным) иностранным валютам, разрешить обмен биткоина.