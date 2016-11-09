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Стартап Soldo привлек $11 млн. инвестиций

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Стартап Soldo привлек $11 млн. инвестиций

Британских финтех-стартап Soldo, который предоставляет многопользовательский счет, привлек $11 млн (около £9 млн).

Раунд был возглавлен Accel при участии Connect Ventures, InReach Ventures, U-Start и R204 Partners. В рамках совершенной сделки Сонали де Рикер из Accel присоединится к совету директоров Soldo.

Компания намерена использовать средства для дальнейшего укрепления своих технологий и расширения на текущих рынках, в Великобритании и Италии, а также по всей Европе (в первую очередь в Люксембурге и Ирландии) путем расширения функций маркетинга и развития бизнеса.

Компания Soldo, основанная в 2014 году Карло Гуаландри (одним из самых успешных предпринимателей Италии, который ранее работал над Virgilio и Gioco Digitale),предлагает свой продукт Soldo Business, счет, который позволяет владельцам малого и среднего бизнеса управлять несколькими расходными картами и контролировать использование каждой карты.


После успешного запуска потребительского счета Soldo Family, стартап выпустил бизнес-решение в виде цифрового кошелька, к которому можно подключить неограниченное количество карт и панель управления администратора с iOS и Android приложением для сотрудников, которое позволяет пользователям добавлять информацию о транзакциях и фотографии квитанций, а также интегрируется с крупными пакетами бизнес-учета.

Продукт был разработан как мультирыночный, то есть с поддержкой разных языков, юрисдикций и валют, и был рассчитан на платежную сеть Mastercard. Soldo Business позволяет бизнесу делегировать, контролировать и отслеживать расходы компаний и сотрудников в режиме реального времени и обеспечивает прозрачность уведомлений.

Регулируемый FCA и подтвержденный в 30 странах европейской экономической зоны, стартап насчитывает 40 сотрудников.



Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/soldo...ing-round.html

https://text.ru/antiplagiat/594bd722cc62e
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