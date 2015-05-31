Hourly Top Team Limited---hourlytop.com

Дата открытия финансовой компании 21 июня 2017 года.
О компании:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
HOURLY TOP LTD!
Вы ищете сильный путь к рынку Forex и избегаете потерь? Многие люди из десятков стран также ищут стабильные и прибыльные направления инвестиций. Поэтому, полагаясь на то, что вы не одиноки в своем стремлении, Hourly Top Team Ltd рада предложить современный вид финансового менеджмента и готова стать лучшим надежным партнером для вас в сфере международных инвестиций. Компания предоставляет различные услуги, связанные с размещением ваших депозитов на мультивалютном рынке Forex, который приносит высокую прибыль за относительно короткое время. Привлеченные средства Hourly Top Team используются как для торговли на Forex, так и для участия в других финансовых мероприятиях. Компания работает с 2010 года, но юридические аспекты и требования для участников торгов со стороны форекс-брокеров подтолкнули ее к официальной регистрации в марте 2017 года. Наша команда - амбициозная компания. Он состоит только из высокомотивированных и опытных людей, настоящих профессионалов во многих областях финансовой деятельности: торговли, аналитики, маркетинга, права и менеджмента. Чтобы получить лучший сервис, вам нужно будет тщательно выбирать надежных партнеров.
Инвестиционные планы:
1) Для 2 дней.Депозит включён в ежедневные выплаты.
70% ежедневно в течение 2 дней
План Процентная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 5,00 - $ 1000,00 54,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 60,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 70,00
2) Почасовой для 72 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
1,9% в час в течение 72 часов
План Процентная сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 1000,00 1,52
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 1,75
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 1,90
3) Для 4 дней.Депозит включён в ежедневные выплаты.
50% ежедневно в течение 4 дней
План Процентная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 15,00 - $ 1000,00 30,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 40,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 50,00
4) После 3 дней.Депозит возвращается после.
200% через 3 дня (Мгновенное снятие)
План Процентная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 500,00 долларов США - 1000 долларов США 140,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 165,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 200,00
5) После 5 дней.Депозит возвращается после.
800% через 5 дней (Мгновенное снятие)
План Процентная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 300,00 долларов США - 1000 долларов США 300,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 500,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 800,00
6) Почасовой после 1 часа.Депозит возвращается после.
150% через 1 час (мгновенное снятие)
План Процентная сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 600,00 долларов США - 1200,00 долларов США 110,00
План 2 $ 1201,00 - $ 2000,00 120,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 150,00
Платежные системы:
Perfect Money,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
Выплаты инстант.
Посмотрите сайт здесь:
https://hourlytop.com/?ref=Board
Партнерская программа:
Используйте нашу реферальную программу и получите до 10,00% рефералов!
Наши бонусы на первый уровень:
имя Из к Комиссия (%)
Уровень А 1 200 3,00
Уровень B 201 и более 10,00
Наши другие уровни реферальных бонусов (не зависящие от числа рефералов):
уровень Комиссия (%) Минимальная сумма вклада ($)
2 уровня 2 250
3 уровня 5 500
4 уровня 8 800
Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!
Мой вклад в финансовую компанию:
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
c2e4f759-da7c-4d54-a32b-b602b75884cf
Кому:
owoyiran@hotmail.com
Снято:
-20.00 USD
22 Jun, 20:50
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
20.00 USD
Темы на заграничных форумах:
http://www.talkgold.com/forum/showth...=hourlytop.com
http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=639457
http://www.moneymakergroup.com/Hourl...o-t537467.html
Контактная информация.
Адрес:
3 Wellington Place, Leeds West Yorkshire, LS2 5AP, United Kingdom +441138682319
Электронная почта: admin@hourlytop.com