Adams Street Partners привлек $475 миллионов для будущих инвестиций

Adams Street Partners, находящаяся в Иллинойсе (Чикаго, США) частная инвестиционная компания, привлекла 475 миллионов долларов финансирования в рамках своих программ.
Команда Adams Street Venture, отвечающая за венчурные инвестиции и инвестиции в акции, проводит финансирование в размере от 5 до 30 миллионов долларов компаний, работающих в области высоких технологий и здравоохранения. В среднем, сумма инвестиций в год составляет от 125 до 150 миллионов долларов. В команде работают девять специалистов в области инвестиций в офисах, находящихся в Менло-Парк и Чикаго. Основной интерес представляют такие области, как SaaS-платформы, мобильные технологии, облачные технологии, безопасность, финтех, высокотехнологичное здравоохранение, медицинские устройства и биотехнологии.
Под руководством Терри Гулда, являющегося партнером и руководителем отдела прямых инвестиций, Adams Street Partners осуществила более 225 инвестиций в технологические и медицинские компании с момента своего создания в 1972 году. Инвестиционная команда имеет под управлением активный портфель, состоящий из более чем 50 компаний и принимает участие в их деятельности в виде членства в советах директоров более 40 из этих компаний.
Более 45 лет Adams Street успешно управляет инвестиционными портфелями даже во время самых сложных экономических циклов. По словам представителя компании: "Мы считаем, что точная и своевременная информация имеет жизненно важное значение для успеха инвестиций и наша глобальная платформа профессионалов в области инвестиций, общие партнерские отношения и аналитика позволяют нам успешно справляться со сложностями рынков прямых инвестиций. Мы предлагаем комплексные, основанные на потребностях инвестиционные решения для наших клиентов. Наша стратегия и принципы построения портфеля разработаны таким образом, чтобы наши клиенты могли получить доступ к необходимой информации, чтобы оценить потенциальный риск и потенциальную выгоду. Наши команды обслуживания клиентов, профессиональные юристы и бухгалтеры обеспечивают поддержку, необходимую для создания долгосрочных и устойчивых отношений."
Adams Street Partners является одной из крупнейших и наиболее известных частных инвестиционных компаний в мире, управляя активами в размере 30 миллиардов долларов по пяти стратегиям: первичные и вторичные вложения в фонды прямых инвестиций, совместные инвестиции, частные кредитные вложения и прямые/венчурные инвестиции. Всего в компании работают более 150 профессионалов в Пекине, Бостоне, Чикаго, Лондоне, Менло-Парке, Мюнхене, Нью-Йорке, Сингапуре и Токио.
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Специально для mmgp.ru