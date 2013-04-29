Start Finance - start-finance.pro

Я не администратор и не создатель проекта.
Старт 19.06.2017
О проекте:
Инвестиционный план:
+5% в час Сроком: 24 часа
Цитата:
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Проект Start-Finance - это касса взаимопомощи, функционирующая по принципу финансовой пирамиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет. Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку.
20% за 24 часа
Мин. сумма: 200 руб
Макс. сумма: 5000 руб
Депозит: включен в выплаты
Подробности:
Минимальный вклад: 200 руб.
Максимальный вклад: 5000 руб.
Минимальная сумма на вывод: 10 руб.
Платёжные системы: Payeer|QIWI
Реферальские: 7%
Выплаты: вручную
Мой вклад:
Дата операции: 22 Июн 2017 15:25
ID операции: 367643666
Тип операции: перевод
Магазин: start-finance.pro
Статус: выполнен
Сумма списания: 500.00 p
Сумма получения: 500.00 p
Описание счета: start-finance.pro
Номер счета в магазине: 215
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