Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Start Finance - start-finance.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 17:56
#1
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 475
Благодарностей: 30
УГ: 5
КП: 0.087
Start Finance - start-finance.pro
Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: Start Finance

Старт 19.06.2017

О проекте:
Цитата:
Проект Start-Finance - это касса взаимопомощи, функционирующая по принципу финансовой пирамиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет. Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку.
Инвестиционный план:
+5% в час Сроком: 24 часа
20% за 24 часа
Мин. сумма: 200 руб
Макс. сумма: 5000 руб
Депозит: включен в выплаты


Подробности:
Минимальный вклад: 200 руб.
Максимальный вклад: 5000 руб.
Минимальная сумма на вывод: 10 руб.
Платёжные системы: Payeer|QIWI
Реферальские: 7%
Выплаты: вручную

Мой вклад:
Дата операции: 22 Июн 2017 15:25
ID операции: 367643666
Тип операции: перевод
Магазин: start-finance.pro
Статус: выполнен
Сумма списания: 500.00 p
Сумма получения: 500.00 p

Описание счета: start-finance.pro
Номер счета в магазине: 215


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